https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/emekli-ve-memurun-gozu-enflasyonda-en-dusuk-emekli-maasi-kac-lira-olacak-1092202205.html

Emekli ve memurun gözü enflasyonda: En düşük emekli maaşı kaç lira olacak?

Emekli ve memurun gözü enflasyonda: En düşük emekli maaşı kaç lira olacak?

Sputnik Türkiye

Milyonlarca emeklinin gözü maaş zammına çevrildi. Emeklilerin zam oranı 3 Ocak'ta belli olacak. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 31.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-31T09:34+0300

2024-12-31T09:34+0300

2024-12-31T09:34+0300

ekonomi

emekli

enflasyon

emekli zammı

emekli maaşı

emeklilik maaşı

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Milyonlarca emekli, maaş zamları için ocak ayına odaklandı. Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranı kadar artıyor.Emekli zammı ne zaman belli olacak?Zam oranı aralık ayı enflasyonu ile birlikte kesinleşecek. Aralık enflasyonu 3 Ocak 2025 tarihinde belli olacak.6 aylık enflasyonda beklenti ne?Kasım ayı ile birlikte beş aylık enflasyon ve yüzde 14,57 olarak hesaplandı.Merkez Bankası anketine göre piyasa katılımcıları, aylık enflasyonun aralıkta yüzde 1,72 olacağını öngördü.Beklentiler referans alındığında emekli ve memuru ilgilendiren 6 aylık enflasyon oranı yüzde 16,54 civarında hesaplanıyor.Enflasyon yüzde 2 gelirse, 6 aylık enflasyon yüzde 16,86'ya çıkıyor.Enflasyonun yüzde 2,5 olması halinde ise 6 aylık enflasyon yüzde 17,43'e yükseliyor.Emekli zammı ne kadar olacak?Enflasyon beklentileri göz önüne alındığında emeklilerin yıl sonu zam oranı yüzde 16-18 civarında şekilleniyor.En düşük emekli maaşı artacak mı?6 aylık enflasyondan kaynaklanan zam oranı kök maaşa uygulanıyor. Dolayısıyla zam oranı, temmuzda 12 bin 500 lira olarak belirlenen en düşük aylığı etkilemiyor. Kök aylığı 12 bin 500 liranın altında kalan emeklilerin maaşları belirlenen rakama tamamlanıyor.Güncel rakamlara göre 3 milyon 703 bin 180 kişi en düşük emekli maaşı alıyor.Dolayısıyla en düşük aylığın güncellenmemesi halinde 3 milyondan fazla kişinin refah seviyesinde değişiklik olmayacak.En düşün emekli maaşı ne kadar olacak?En düşük emekli aylığının 14 bin ile 15 bin lira aralığında bir rakama yükseltilmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/emekli-ve-memur-2025-zammi-icin-son-oranlar-verildi-en-dusuk-emekli-maasi-ne-kadar-olacak-2-rakam-1092162924.html

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