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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/emekli-ve-memurun-gozu-enflasyonda-en-dusuk-emekli-maasi-kac-lira-olacak-1092202205.html
Emekli ve memurun gözü enflasyonda: En düşük emekli maaşı kaç lira olacak?
Emekli ve memurun gözü enflasyonda: En düşük emekli maaşı kaç lira olacak?
Sputnik Türkiye
Milyonlarca emeklinin gözü maaş zammına çevrildi. Emeklilerin zam oranı 3 Ocak'ta belli olacak. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 31.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-31T09:34+0300
2024-12-31T09:34+0300
ekonomi
emekli
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emeklilik maaşı
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Milyonlarca emekli, maaş zamları için ocak ayına odaklandı. Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranı kadar artıyor.Emekli zammı ne zaman belli olacak?Zam oranı aralık ayı enflasyonu ile birlikte kesinleşecek. Aralık enflasyonu 3 Ocak 2025 tarihinde belli olacak.6 aylık enflasyonda beklenti ne?Kasım ayı ile birlikte beş aylık enflasyon ve yüzde 14,57 olarak hesaplandı.Merkez Bankası anketine göre piyasa katılımcıları, aylık enflasyonun aralıkta yüzde 1,72 olacağını öngördü.Beklentiler referans alındığında emekli ve memuru ilgilendiren 6 aylık enflasyon oranı yüzde 16,54 civarında hesaplanıyor.Enflasyon yüzde 2 gelirse, 6 aylık enflasyon yüzde 16,86'ya çıkıyor.Enflasyonun yüzde 2,5 olması halinde ise 6 aylık enflasyon yüzde 17,43'e yükseliyor.Emekli zammı ne kadar olacak?Enflasyon beklentileri göz önüne alındığında emeklilerin yıl sonu zam oranı yüzde 16-18 civarında şekilleniyor.En düşük emekli maaşı artacak mı?6 aylık enflasyondan kaynaklanan zam oranı kök maaşa uygulanıyor. Dolayısıyla zam oranı, temmuzda 12 bin 500 lira olarak belirlenen en düşük aylığı etkilemiyor. Kök aylığı 12 bin 500 liranın altında kalan emeklilerin maaşları belirlenen rakama tamamlanıyor.Güncel rakamlara göre 3 milyon 703 bin 180 kişi en düşük emekli maaşı alıyor.Dolayısıyla en düşük aylığın güncellenmemesi halinde 3 milyondan fazla kişinin refah seviyesinde değişiklik olmayacak.En düşün emekli maaşı ne kadar olacak?En düşük emekli aylığının 14 bin ile 15 bin lira aralığında bir rakama yükseltilmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/emekli-ve-memur-2025-zammi-icin-son-oranlar-verildi-en-dusuk-emekli-maasi-ne-kadar-olacak-2-rakam-1092162924.html
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asgari ücret zammı, memur maaşları 2025, en düşük emekli maaşı, 3 ocak zam oranı, aralık ayı enflasyonu, ssk ve bağkur emekli zammı, memur zammı hesaplama, en düşük memur maaşı 2025, 2025 zam oranları, emekli maaşı tahminleri, taban maaş düzenlemesi, kök maaş artışı, 15 bin tl emekli maaşı, memur emekli maaşı farkları, memur toplu sözleşme zammı, aralık enflasyon tahmini, ssk emekli maaşı artışı, bağkur maaş artışı, zam oranları ne zaman açıklanacak, memur maaşı artışı ne kadar, emekli maaş farkı hesaplama

Emekli ve memurun gözü enflasyonda: En düşük emekli maaşı kaç lira olacak?

09:34 31.12.2024
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Milyonlarca emeklinin gözü maaş zammına çevrildi. Emeklilerin zam oranı 3 Ocak'ta belli olacak. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Milyonlarca emekli, maaş zamları için ocak ayına odaklandı. Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranı kadar artıyor.

Emekli zammı ne zaman belli olacak?

Zam oranı aralık ayı enflasyonu ile birlikte kesinleşecek. Aralık enflasyonu 3 Ocak 2025 tarihinde belli olacak.

6 aylık enflasyonda beklenti ne?

Kasım ayı ile birlikte beş aylık enflasyon ve yüzde 14,57 olarak hesaplandı.
Merkez Bankası anketine göre piyasa katılımcıları, aylık enflasyonun aralıkta yüzde 1,72 olacağını öngördü.

Beklentiler referans alındığında emekli ve memuru ilgilendiren 6 aylık enflasyon oranı yüzde 16,54 civarında hesaplanıyor.

Enflasyon yüzde 2 gelirse, 6 aylık enflasyon yüzde 16,86'ya çıkıyor.

Enflasyonun yüzde 2,5 olması halinde ise 6 aylık enflasyon yüzde 17,43'e yükseliyor.

Emekli zammı ne kadar olacak?

Enflasyon beklentileri göz önüne alındığında emeklilerin yıl sonu zam oranı yüzde 16-18 civarında şekilleniyor.

En düşük emekli maaşı artacak mı?

6 aylık enflasyondan kaynaklanan zam oranı kök maaşa uygulanıyor. Dolayısıyla zam oranı, temmuzda 12 bin 500 lira olarak belirlenen en düşük aylığı etkilemiyor. Kök aylığı 12 bin 500 liranın altında kalan emeklilerin maaşları belirlenen rakama tamamlanıyor.
Güncel rakamlara göre 3 milyon 703 bin 180 kişi en düşük emekli maaşı alıyor.

Dolayısıyla en düşük aylığın güncellenmemesi halinde 3 milyondan fazla kişinin refah seviyesinde değişiklik olmayacak.

En düşün emekli maaşı ne kadar olacak?

En düşük emekli aylığının 14 bin ile 15 bin lira aralığında bir rakama yükseltilmesi bekleniyor.
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EKONOMİ
Emekli ve memur 2025 zammı için son oranlar verildi: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SGK uzmanı 2 rakamı duyurdu
Dün, 09:31

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