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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/dmm-cumhurbaskani-erdogan-israili-aradi-iddiasiyla-servis-edilen-haberleri-yalanladi-1092197636.html
DMM, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'i aradı' iddiasıyla servis edilen haberleri yalanladı
DMM, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'i aradı' iddiasıyla servis edilen haberleri yalanladı
Sputnik Türkiye
İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin tamamen koptuğunu, Ankara'nın ilişkileri düzeltmek... 31.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-31T02:05+0300
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türkiye
israil
türkiye
ankara
iletişim başkanlığı
dezenformasyonla mücadele merkezi
israil ordusu (idf)
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'i aradı" iddiasıyla servis edilen haberlerin doğru olmadığını bildirdi.DMM'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail yetkililerini aramasının söz konusu olmadığı belirtildi.İsrail medyasında, Türkiye'nin iletişim kanalları aracılığı ile muhataplarıyla, IDF ve güvenlik birimleri ile görüştüğü iddiasının ortaya atıldığı, Türkiye'deki bazı basın yayın organlarının bu asılsız iddiayı, "Erdoğan İsrail'i aradı" şeklinde çarpıtarak servis ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/bakan-fidana-ait-oldugu-iddiasiyla-yapilan-paylasima-yalanlama-itibar-etmeyiniz-1092156568.html
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israil, türkiye, ankara, iletişim başkanlığı, dezenformasyonla mücadele merkezi, israil ordusu (idf), recep tayyip erdoğan
israil, türkiye, ankara, iletişim başkanlığı, dezenformasyonla mücadele merkezi, israil ordusu (idf), recep tayyip erdoğan

DMM, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'i aradı' iddiasıyla servis edilen haberleri yalanladı

02:05 31.12.2024
© AACumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2024
© AA
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İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin tamamen koptuğunu, Ankara'nın ilişkileri düzeltmek için hiçbir adım atmadığını açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'i aradı" iddiasıyla servis edilen haberlerin doğru olmadığını bildirdi.
DMM'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail yetkililerini aramasının söz konusu olmadığı belirtildi.
İsrail medyasında, Türkiye'nin iletişim kanalları aracılığı ile muhataplarıyla, IDF ve güvenlik birimleri ile görüştüğü iddiasının ortaya atıldığı, Türkiye'deki bazı basın yayın organlarının bu asılsız iddiayı, "Erdoğan İsrail'i aradı" şeklinde çarpıtarak servis ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Dolayısıyla doğru olmayan bir haber dayanak gösterilerek, yine doğru olmayan başka bir haber üretilmiştir. İsrail'in Gazze'deki soykırım politikaları sonucu, Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkiler tamamen kesilmiştir. Bundan sonraki süreçte de ilişkileri geliştirmek adına bir adım atılmamıştır. Türkiye, Filistin halkının haklı davasının yanında durmaya devam etmektedir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2024
TÜRKİYE
Bakan Fidan'a ait olduğu iddiasıyla yapılan paylaşıma yalanlama: 'İtibar etmeyiniz'
29 Aralık, 21:32
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