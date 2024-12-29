Bakan Fidan'a ait olduğu iddiasıyla yapılan paylaşıma yalanlama: 'İtibar etmeyiniz'

"Bakan Fidan, konuşmasında iddia edildiği gibi herhangi bir etnik köken veya inançtan olan sivilleri değil, direkt olarak isimleriyle terör örgütlerini işaret etmiştir. Terör örgütleri tarafından kamuoyunu manipüle etmeye yönelik ortaya atılan asılsız iddialara itibar etmeyiniz."