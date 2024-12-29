https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/bakan-fidana-ait-oldugu-iddiasiyla-yapilan-paylasima-yalanlama-itibar-etmeyiniz-1092156568.html
Bakan Fidan'a ait olduğu iddiasıyla yapılan paylaşıma yalanlama: 'İtibar etmeyiniz'
Bakan Fidan'a ait olduğu iddiasıyla yapılan paylaşıma yalanlama: 'İtibar etmeyiniz'
Sputnik Türkiye
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, PKK hesaplarından Bakan Fidan'a ait olduğu iddiasıyla yapılan paylaşımı yalanlayarak iddialara itibar edilmemesi gerektiğini... 29.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-29T21:32+0300
2024-12-29T21:32+0300
2024-12-29T21:33+0300
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hakan fidan
pkk
dezenformasyon
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), terör örgütü PKK'nın propaganda hesaplarından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a ait olduğu iddiasıyla yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, Bakan Fidan'ın, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de barınmasına izin verilemeyeceğini vurguladığı anımsatıldı.Açıklamada Bakan Fidan'ın görüşmede, Suriye'nin yeni yönetiminin ülkenin toprak bütünlüğünü ve güvenliğini sağlama yönündeki çalışmalarını desteklediğini söylediği aktarıldı ve şu ifadeler yer aldı:
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hakan fidan, pkk, dezenformasyon, dezenformasyonla mücadele merkezi
hakan fidan, pkk, dezenformasyon, dezenformasyonla mücadele merkezi
Bakan Fidan'a ait olduğu iddiasıyla yapılan paylaşıma yalanlama: 'İtibar etmeyiniz'
21:32 29.12.2024 (güncellendi: 21:33 29.12.2024)
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, PKK hesaplarından Bakan Fidan'a ait olduğu iddiasıyla yapılan paylaşımı yalanlayarak iddialara itibar edilmemesi gerektiğini duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), terör örgütü PKK'nın propaganda hesaplarından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a ait olduğu iddiasıyla yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, Bakan Fidan'ın, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de barınmasına izin verilemeyeceğini vurguladığı anımsatıldı.
Açıklamada Bakan Fidan'ın görüşmede, Suriye'nin yeni yönetiminin ülkenin toprak bütünlüğünü ve güvenliğini sağlama yönündeki çalışmalarını desteklediğini söylediği aktarıldı ve şu ifadeler yer aldı:
"Bakan Fidan, konuşmasında iddia edildiği gibi herhangi bir etnik köken veya inançtan olan sivilleri değil, direkt olarak isimleriyle terör örgütlerini işaret etmiştir. Terör örgütleri tarafından kamuoyunu manipüle etmeye yönelik ortaya atılan asılsız iddialara itibar etmeyiniz."