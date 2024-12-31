https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/cumhurbaskani-erdogandan-2024-degerlendirmesi-yapilan-hizmet-ve-projeleri-siraladi-1092208975.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 değerlendirmesi: Yapılan hizmet ve projeleri sıraladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 değerlendirmesi: Yapılan hizmet ve projeleri sıraladı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılında durmadan, dinlemeden, gece gündüz demeden çalıştıklarını dile getirip Türkiye için her alanda önemli projeler... 31.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-31T11:36+0300

2024-12-31T11:36+0300

2024-12-31T11:36+0300

politika

cumhurbaşkanı

recep tayyip erdoğan

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savunma

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024'te Türkiye'ye kazandırılan hizmetleri değerlendirdi.Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, millete hizmet yolunda, 2024 yılında da durmadan, dinlenmeden, gece gündüz demeden aşkla çalıştıklarını, ülkeye her alanda çok önemli eserler, hizmetler, projeler, yatırımlar kazandırdıklarını vurguladı.Yeni bir yıla girerken 2024'te yapılanları özetleyerek, hatırlatan Erdoğan, 105 helikopter, 27 uçak ve 14 İHA ile orman yangınlarına karşı etkin mücadele verildiğini belirtti.Erdoğan, Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında yaklaşık 5 bin işletmeye 32,8 milyar lira kredi kullandırıldığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:'643 projeye 2,4 milyar lira destek verdik'Yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın üretimini tamamladıklarını aktaran Erdoğan, dünyada haberleşme uydusu üretebilen 11 ülkeden biri olunduğunu vurguladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamu Merkezi Akaryakıt Taşıt Otomasyon Sistemi'yle yaklaşık 1 milyar lira tasarruf sağlandığına dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/dmm-cumhurbaskani-erdogan-israili-aradi-iddiasiyla-servis-edilen-haberleri-yalanladi-1092197636.html

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