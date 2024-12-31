https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/cin-2024-yilinda-yuzde-5-buyudu--1092205449.html
Çin 2024 yılında yüzde 5 büyüdü
Çin 2024 yılında yüzde 5 büyüdü
Sputnik Türkiye
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 2024’te ekonominin yüzde 5 büyüme hedefine ulaşacağını belirtti. Çin, küresel büyümeye yüzde 30 katkı sağlarken, iç talep ve... 31.12.2024, Sputnik Türkiye
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Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ülke ekonomisinin 2024 yılı boyunca yaklaşık yüzde 5 oranında büyüme göstermesinin beklendiğini ve bu hedefin gerçekleştirilmesiyle Çin’in ekonomik istikrarını koruyacağını ifade etti. Xi, resmi Xinhua Haber Ajansı tarafından yayımlanan konuşmasında, Çin ekonomisinin 'genel olarak istikrarlı olduğunu ve istikrar içinde ilerlediğini' vurguladı.Çin Merkez Mali ve Ekonomik İşler Komisyonu Başkan Yardımcısı Han Wenxiu ise Pekin’de düzenlenen bir ekonomi konferansında yaptığı açıklamada, Çin’in küresel büyümeye yaklaşık yüzde 30 oranında katkı sağlayacağını belirtti. Han, tüketimin artırılması ve iç talebin genişletilmesinin, ekonomik büyümenin ana motoru olarak uzun vadeli bir stratejik adım şeklinde ele alınması gerektiğini söyledi.2025 hedefi ise yüzde 5Çin hükümeti, büyümeyi sürdürülebilir bir seviyede tutmak için daha fazla borçlanma ve para politikalarında gevşeme yönünde adımlar atmayı planlıyor. ABD ile devam eden ticaret gerilimlerine karşı önlemler alan Pekin yönetimi, bu zorlukların ekonomiyi olumsuz etkilemesini önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.Hükümet danışmanları, 2025 yılı için büyüme hedefinin yine %5 civarında tutulmasını önerdi. Ancak piyasalarda bu hedefe yönelik farklı beklentiler bulunuyor. Borsa yatırımcıları tüketimde toparlanma beklerken, tahvil yatırımcıları ekonominin zayıflamaya devam edeceğini öngörüyor.Rezervler ne durumda?Han Wenxiu, daha aktif bir mali politika ve ılımlı gevşeklikte bir para politikasının ekonomik belirsizliklere daha iyi yanıt verilmesini sağlayacağını ve yıllık hedeflere ulaşmada güçlü bir destek sunacağını dile getirdi. Han ayrıca, Çin’in döviz rezervlerinin 2024 yılında 3,2 trilyon doların üzerinde kalmasının ve istihdam ile fiyat istikrarının korunmasının beklendiğini kaydetti.Çin, iç talebi artırarak ve küresel ekonomik zorluklara karşı önlemler alarak büyüme hedeflerine ulaşmayı sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/ulke-tarihinde-bir-ilk-guney-kore-devlet-baskani-yoon-icin-tutuklama-emri-cikarildi-1092203104.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, çin komünist partisi (çkp), xi jinping, pekin, abd, ekonomi
çin, çin halk cumhuriyeti, çin komünist partisi (çkp), xi jinping, pekin, abd, ekonomi
Çin 2024 yılında yüzde 5 büyüdü
10:18 31.12.2024 (güncellendi: 10:20 31.12.2024)
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 2024’te ekonominin yüzde 5 büyüme hedefine ulaşacağını belirtti. Çin, küresel büyümeye yüzde 30 katkı sağlarken, iç talep ve tüketim artışıyla ekonomik istikrarını korumayı hedefliyor.
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ülke ekonomisinin 2024 yılı boyunca yaklaşık yüzde 5 oranında büyüme göstermesinin beklendiğini ve bu hedefin gerçekleştirilmesiyle Çin’in ekonomik istikrarını koruyacağını ifade etti. Xi, resmi Xinhua Haber Ajansı tarafından yayımlanan konuşmasında, Çin ekonomisinin 'genel olarak istikrarlı olduğunu ve istikrar içinde ilerlediğini' vurguladı.
Çin Merkez Mali ve Ekonomik İşler Komisyonu Başkan Yardımcısı Han Wenxiu ise Pekin’de düzenlenen bir ekonomi konferansında yaptığı açıklamada, Çin’in küresel büyümeye yaklaşık yüzde 30 oranında katkı sağlayacağını belirtti. Han, tüketimin artırılması ve iç talebin genişletilmesinin, ekonomik büyümenin ana motoru olarak uzun vadeli bir stratejik adım şeklinde ele alınması gerektiğini söyledi.
Çin hükümeti, büyümeyi sürdürülebilir bir seviyede tutmak için daha fazla borçlanma ve para politikalarında gevşeme yönünde adımlar atmayı planlıyor. ABD ile devam eden ticaret gerilimlerine karşı önlemler alan Pekin yönetimi, bu zorlukların ekonomiyi olumsuz etkilemesini önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
Hükümet danışmanları, 2025 yılı için büyüme hedefinin yine %5 civarında tutulmasını önerdi. Ancak piyasalarda bu hedefe yönelik farklı beklentiler bulunuyor. Borsa yatırımcıları tüketimde toparlanma beklerken, tahvil yatırımcıları ekonominin zayıflamaya devam edeceğini öngörüyor.
Han Wenxiu, daha aktif bir mali politika ve ılımlı gevşeklikte bir para politikasının ekonomik belirsizliklere daha iyi yanıt verilmesini sağlayacağını ve yıllık hedeflere ulaşmada güçlü bir destek sunacağını dile getirdi. Han ayrıca, Çin’in döviz rezervlerinin 2024 yılında 3,2 trilyon doların üzerinde kalmasının ve istihdam ile fiyat istikrarının korunmasının beklendiğini kaydetti.
Çin, iç talebi artırarak ve küresel ekonomik zorluklara karşı önlemler alarak büyüme hedeflerine ulaşmayı sürdürüyor.