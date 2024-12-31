https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/botas-duyurdu-ocak-ayinda-dogalgaza-zam-yapilacak-mi-1092217353.html
BOTAŞ duyurdu: Ocak ayında doğalgaza zam yapılacak mı?
BOTAŞ duyurdu: Ocak ayında doğalgaza zam yapılacak mı?
Sputnik Türkiye
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), ocak itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı doğalgaz ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde... 31.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-31T16:41+0300
2024-12-31T16:41+0300
2024-12-31T16:41+0300
ekonomi
doğalgaz
botaş
boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş)
zam
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Doğalgazda ocak tarifesinde değişiklik yapılmadı. BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğalgazda ocaktan geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine ocakta uygulayacağı satış fiyatı, bin metreküp doğal gaz için 5 bin 631 lira olarak açıklandı.Ekmek üreticileri için belirlenen tarife, bin metreküp doğal gaz için 8 bin 549 lira olarak belirlendi.Elektrik üretim amaçlı tarifede ise bin metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/atmden-para-cekiminde-yeni-donem-degisiklik-yarin-yururlukte-1092210284.html
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doğalgaz, botaş, boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş), zam
doğalgaz, botaş, boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş), zam
BOTAŞ duyurdu: Ocak ayında doğalgaza zam yapılacak mı?
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), ocak itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı doğalgaz ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.
Doğalgazda ocak tarifesinde değişiklik yapılmadı. BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğalgazda ocaktan geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.
Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine ocakta uygulayacağı satış fiyatı, bin metreküp doğal gaz için 5 bin 631 lira olarak açıklandı.
Ekmek üreticileri için belirlenen tarife, bin metreküp doğal gaz için 8 bin 549 lira olarak belirlendi.
Elektrik üretim amaçlı tarifede ise bin metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.
Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.