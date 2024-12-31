https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/bayrampasada-sehirlerarasi-yolcu-otobusu-yandi-arac-alevlere-teslim-oldu-ekiplerin-mudahalesi-1092204308.html
Bayrampaşa'da şehirlerarası yolcu otobüsü yandı: Araç alevlere teslim oldu, ekiplerin müdahalesi sürüyor
Bayrampaşa'da şehirlerarası yolcu otobüsü yandı: Araç alevlere teslim oldu, ekiplerin müdahalesi sürüyor
Sputnik Türkiye
Bayrampaşa'da şehirlerarası yolcu otobüsünde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 31.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-31T09:44+0300
2024-12-31T09:44+0300
2024-12-31T09:44+0300
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istanbul
Bayrampaşa'da şehirlerarası yolcu otobüsü yandı: Araç alevlere teslim oldu, ekiplerin müdahalesi sürüyor
Ayrıntılar geliyor
Bayrampaşa'da şehirlerarası yolcu otobüsünde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.