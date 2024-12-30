https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/sislide-yikimi-yapilan-binada-yangin-cikti-isciler-mahsur-kaldi-1092187378.html

Şişli'de yıkımı yapılan binada yangın çıktı: İşçiler mahsur kaldı

Şişli'de yıkımı yapılan binada yangın çıktı: İşçiler mahsur kaldı

Sputnik Türkiye

Şişli'de yıkım işleri yapılan bir binada yangın çıktı Yangında, binanın yıkılması için çalışan işçiler mahsur kaldı. 30.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-30T17:05+0300

2024-12-30T17:05+0300

2024-12-30T17:10+0300

türkiye

şişli

yangın

itfaiye ekipleri

itfaiye

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Şişli'de, yıkım işlemi yapılan 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Yangında içeride çalışan işçiler mahsur kaldı. Mecidiyeköy Mahallesi Selahattin Pınar Caddesi'nde yıkım işlemi gerçekleştirilen binanın çatısında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında binanın yıkılması için çalışan işçiler mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/beyoglunda-otelde-yangin-cikti-1092182541.html

türkiye

şişli

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