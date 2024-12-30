https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/sislide-yikimi-yapilan-binada-yangin-cikti-isciler-mahsur-kaldi-1092187378.html
Şişli'de yıkımı yapılan binada yangın çıktı: İşçiler mahsur kaldı
Şişli'de yıkımı yapılan binada yangın çıktı: İşçiler mahsur kaldı
Sputnik Türkiye
Şişli'de yıkım işleri yapılan bir binada yangın çıktı Yangında, binanın yıkılması için çalışan işçiler mahsur kaldı. 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T17:05+0300
2024-12-30T17:05+0300
2024-12-30T17:10+0300
türkiye
şişli
yangın
itfaiye ekipleri
itfaiye
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Şişli'de, yıkım işlemi yapılan 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Yangında içeride çalışan işçiler mahsur kaldı. Mecidiyeköy Mahallesi Selahattin Pınar Caddesi'nde yıkım işlemi gerçekleştirilen binanın çatısında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında binanın yıkılması için çalışan işçiler mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/beyoglunda-otelde-yangin-cikti-1092182541.html
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Şişli'de yıkımı yapılan binada yangın çıktı: İşçiler mahsur kaldı
17:05 30.12.2024 (güncellendi: 17:10 30.12.2024)
Ayrıntılar geliyor
Şişli'de yıkım işleri yapılan bir binada yangın çıktı Yangında, binanın yıkılması için çalışan işçiler mahsur kaldı.
Şişli'de, yıkım işlemi yapılan 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Yangında içeride çalışan işçiler mahsur kaldı.
Mecidiyeköy Mahallesi Selahattin Pınar Caddesi'nde yıkım işlemi gerçekleştirilen binanın çatısında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında binanın yıkılması için çalışan işçiler mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.