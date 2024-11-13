https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/fenomen-ibrahim-yilmaz-ve-batuhan-karadenizin-sosyal-medya-hesaplari-kapatildi-1090359493.html
Fenomen İbrahim Yılmaz ve Batuhan Karadeniz'in sosyal medya hesapları kapatıldı
Fenomen İbrahim Yılmaz ve Batuhan Karadeniz'in sosyal medya hesapları kapatıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri ve ünlü isimler gündem... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T18:27+0300
2024-11-13T18:27+0300
2024-11-13T19:03+0300
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yasa dışı
bahis
yasadışı bahis
sanal bahis
mehmet ali erbil
serdar ortaç
batuhan karadeniz
ibrahim yılmaz
sosyal medya
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Yasa dışı bahse teşvik suçlaması ile gözaltına alınan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz ve hakkında yakalama kararı bulunan Batuhan Karadeniz'in sosyal medya hesaplarına yasak getirildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bahse teşvik suçlaması ile gözaltına alınan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz ve hakkında yakalama kararı bulunan Batuhan Karadeniz'in sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildiği açıklandı. Gürcistan'da bulunan eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in ise durumu belirsizliğini koruyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e ev hapsi kararı verilmişti.6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldıYasa dışı bahis soruşturmasında 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan isimlerin Aydoğan Duru, Ramiz Nurçin, Umut Karahan, Batuhan Kesgin, Cenk Pekkan ve Ünal Orhan olduğu belirtildi. Cenk Pekkan ve Ünal Orhan'ın yurt dışında olduğu açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/yasadisi-bahis-sorusturmasinda-son-gelisme-8-sosyal-medya-fenomeninin-hesabina-erisim-engeli--1090315362.html
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yasa dışı, bahis, yasadışı bahis, sanal bahis, mehmet ali erbil , serdar ortaç, batuhan karadeniz, ibrahim yılmaz, sosyal medya, sosyal medya fenomeni
Fenomen İbrahim Yılmaz ve Batuhan Karadeniz'in sosyal medya hesapları kapatıldı
18:27 13.11.2024 (güncellendi: 19:03 13.11.2024)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri ve ünlü isimler gündem olmuştu. Savcılık yargılamasına devam edilen fenomen İbrahim Yılmaz'ın ve eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirdi.
Yasa dışı bahse teşvik suçlaması ile gözaltına alınan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz ve hakkında yakalama kararı bulunan Batuhan Karadeniz'in sosyal medya hesaplarına yasak getirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bahse teşvik suçlaması ile gözaltına alınan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz ve hakkında yakalama kararı bulunan Batuhan Karadeniz'in sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildiği açıklandı. Gürcistan'da bulunan eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in ise durumu belirsizliğini koruyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e ev hapsi kararı verilmişti.
6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Yasa dışı bahis soruşturmasında 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan isimlerin Aydoğan Duru, Ramiz Nurçin, Umut Karahan, Batuhan Kesgin, Cenk Pekkan ve Ünal Orhan olduğu belirtildi. Cenk Pekkan ve Ünal Orhan'ın yurt dışında olduğu açıklandı.