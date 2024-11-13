https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/fenomen-ibrahim-yilmaz-ve-batuhan-karadenizin-sosyal-medya-hesaplari-kapatildi-1090359493.html

Fenomen İbrahim Yılmaz ve Batuhan Karadeniz'in sosyal medya hesapları kapatıldı

Fenomen İbrahim Yılmaz ve Batuhan Karadeniz'in sosyal medya hesapları kapatıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri ve ünlü isimler gündem... 13.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-13T18:27+0300

2024-11-13T18:27+0300

2024-11-13T19:03+0300

türkiye

yasa dışı

bahis

yasadışı bahis

sanal bahis

mehmet ali erbil

serdar ortaç

batuhan karadeniz

ibrahim yılmaz

sosyal medya

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Yasa dışı bahse teşvik suçlaması ile gözaltına alınan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz ve hakkında yakalama kararı bulunan Batuhan Karadeniz'in sosyal medya hesaplarına yasak getirildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bahse teşvik suçlaması ile gözaltına alınan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz ve hakkında yakalama kararı bulunan Batuhan Karadeniz'in sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildiği açıklandı. Gürcistan'da bulunan eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in ise durumu belirsizliğini koruyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e ev hapsi kararı verilmişti.6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldıYasa dışı bahis soruşturmasında 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan isimlerin Aydoğan Duru, Ramiz Nurçin, Umut Karahan, Batuhan Kesgin, Cenk Pekkan ve Ünal Orhan olduğu belirtildi. Cenk Pekkan ve Ünal Orhan'ın yurt dışında olduğu açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/yasadisi-bahis-sorusturmasinda-son-gelisme-8-sosyal-medya-fenomeninin-hesabina-erisim-engeli--1090315362.html

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