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Araç sahipleri dikkat: Bugün son gün, yarın zamlı olacak
Araç sahipleri dikkat: Bugün son gün, yarın zamlı olacak
Sputnik Türkiye
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren zamlı araç muayene ücretleri yarından itibaren yürürlüğe girecek. Zamlı fiyata yakalanmamak için bugün son gün. İşte 1... 31.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-31T08:27+0300
2024-12-31T08:27+0300
ekonomi
araç muayene
zam
otomobil
kamyon
minibüs
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Araç muayene ücretleri 'yeniden değerleme' oranına göre yüzde 43,93 oranında artacak.Araç muayene ücretleri ne kadar?Resmi Gazete'de yayımlanan oranla TÜVTÜRK'ün araç muayenelerine 2025'te uygulayacağı ücret tarifesi belli oldu.Traktör, motosiklet ve motorlu bisiklet muayene ücretleri 927,60 liradan bin 335 liraya yükselecek.Otomobil, minibüs, kamyonet, arazi taşıtı, özel amaçlı taşıt ve römorklar için ödenecek ücret bin 821,60 liradan 2 bin 621 liraya yükselecek.Otobüs, kamyon ve çekicilerin muayene ücreti ise 2 bin 462,40 liradan 3 bin 544 liraya çıkacak.1 Ocak itibariyle Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), trafik cezaları ve araç muayene ücretleri yaklaşık yüzde 50 oranında artmış olacak.
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2024 araç muayene ücreti, araç muayene fiyatı, araç muayene maliyeti, araç muayene ücret artışı, araç muayene fiyatları 2024, araç muayene ücret zammı, araç muayene ücretleri 2024, araç muayene maliyet değişikliği, araç muayene fiyat artışı, araç muayene zammı nedir, araç muayene ödeme, araç muayene ücreti ödeme, araç muayene fiyatları ödeme seçenekleri, araç muayene ücreti nasıl ödenir, araç muayene istasyonu fiyatları, en yakın araç muayene istasyonu, araç muayene istasyonu ücretleri, araç muayene randevu fiyatı, araç muayene randevu ücretleri, online araç muayene randevu fiyatları, araç muayene randevu ücret artışı
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Araç sahipleri dikkat: Bugün son gün, yarın zamlı olacak

08:27 31.12.2024
© AAOtomobil
Otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2024
© AA
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Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren zamlı araç muayene ücretleri yarından itibaren yürürlüğe girecek. Zamlı fiyata yakalanmamak için bugün son gün. İşte 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak fiyatlar...
Araç muayene ücretleri 'yeniden değerleme' oranına göre yüzde 43,93 oranında artacak.

Araç muayene ücretleri ne kadar?

Resmi Gazete'de yayımlanan oranla TÜVTÜRK'ün araç muayenelerine 2025'te uygulayacağı ücret tarifesi belli oldu.
Traktör, motosiklet ve motorlu bisiklet muayene ücretleri 927,60 liradan bin 335 liraya yükselecek.
Otomobil, minibüs, kamyonet, arazi taşıtı, özel amaçlı taşıt ve römorklar için ödenecek ücret bin 821,60 liradan 2 bin 621 liraya yükselecek.
Otobüs, kamyon ve çekicilerin muayene ücreti ise 2 bin 462,40 liradan 3 bin 544 liraya çıkacak.
1 Ocak itibariyle Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), trafik cezaları ve araç muayene ücretleri yaklaşık yüzde 50 oranında artmış olacak.
Sağanağın vurduğu Ankara'da metro istasyonlarında aksama sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2024
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