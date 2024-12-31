https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/arac-sahipleri-dikkat-bugun-son-gun-yarin-zamli-olacak-1092201831.html

Araç sahipleri dikkat: Bugün son gün, yarın zamlı olacak

Araç sahipleri dikkat: Bugün son gün, yarın zamlı olacak

Sputnik Türkiye

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren zamlı araç muayene ücretleri yarından itibaren yürürlüğe girecek. Zamlı fiyata yakalanmamak için bugün son gün. İşte 1... 31.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-31T08:27+0300

2024-12-31T08:27+0300

2024-12-31T08:27+0300

ekonomi

araç muayene

zam

otomobil

kamyon

minibüs

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Araç muayene ücretleri 'yeniden değerleme' oranına göre yüzde 43,93 oranında artacak.Araç muayene ücretleri ne kadar?Resmi Gazete'de yayımlanan oranla TÜVTÜRK'ün araç muayenelerine 2025'te uygulayacağı ücret tarifesi belli oldu.Traktör, motosiklet ve motorlu bisiklet muayene ücretleri 927,60 liradan bin 335 liraya yükselecek.Otomobil, minibüs, kamyonet, arazi taşıtı, özel amaçlı taşıt ve römorklar için ödenecek ücret bin 821,60 liradan 2 bin 621 liraya yükselecek.Otobüs, kamyon ve çekicilerin muayene ücreti ise 2 bin 462,40 liradan 3 bin 544 liraya çıkacak.1 Ocak itibariyle Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), trafik cezaları ve araç muayene ücretleri yaklaşık yüzde 50 oranında artmış olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/milyonlarin-bekledigi-karar-duyuruldu-2025-yili-icin-gunluk-yemek-ve-ulasim-bedeli-aciklandi-1092200310.html

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