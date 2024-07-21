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Bir zamanların favori çiftinin davası devam ediyor: ‘Kendini kurban gibi göstermeye çalışıyor’
Bir zamanların favori çiftinin davası devam ediyor: ‘Kendini kurban gibi göstermeye çalışıyor’
Sputnik Türkiye
Angelina Jolie ve Brad Pitt'in şiddet iddiaları ardından başlayan boşanma davasındaki kilit noktalardan biri olan Miraval Şatosu olayı devam ediyor. Jolie'nin... 21.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-21T16:52+0300
2024-07-21T16:52+0300
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Bir zamanlar televizyonların favori çifti olan Angelina Jolie ve Brad Pitt’in Miraval Şatosu üzerindeki hukuk mücadelesi devam ediyor. Jolie, 2021’de şaraphanedeki hisselerini iş adamı Yuri Shefler’e satmıştı. Pitt, Jolie’nin hisselerini 'kendisine zarar vermek amacıyla bir yabancıya sattığını iddia ederek' dava açtı. Jolie ise Pitt’in kendisine sus payı teklif ederek şaraphanenin kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını öne sürdü.İddiadan vazgeçmeyecekJolie’nin avukatları, Pitt’ten 2016’daki uçak olayıyla ilgili üçüncü taraf iletişimlerini açıklamasını talep etti, ancak Pitt bu talebi reddetti. Jolie’nin avukatı Paul Murphy, Pitt’in bu belgeleri teslim etmekten korktuğunu belirtti. Pitt ise Jolie’nin kendisini kurban gibi göstermeye çalıştığını iddia ederek davadan vazgeçmeyeceğini açıkladı.Jolie, Pitt’in uçak olayıyla ilgili üçüncü taraf iletişimlerini yayınlama talebini reddetmesinin ardından davayı sonlandırmak istediğini belirtti. Jolie’nin avukatı, “Angelina, Bay Pitt’in bu kavgayı sonlandırmasını ve ailesinin iyileşmesi için temiz bir sayfanın açılmasını istiyor” dedi. Ancak Pitt, Jolie’nin 'Bu kavga bitsin' çağrısına olumlu yanıt vermedi. Pitt’e yakın kaynaklar, aktörün bu davadan vazgeçme niyetinde olmadığını ve Jolie’nin kendisini kurban gibi göstermeye çalıştığını iddia etti.Bu süreçte Jolie ve Pitt’in 2008’de satın aldığı ve 2014’te evlendikleri Fransa’nın güneyindeki Miraval Şatosu, davanın merkezi olarak kalmaya devam ediyor.Uçakta neler olmuştu?Jolie, 2016 yılında uçak yolculuğu yaptıkları sırada Pitt’in kendisine ve yanlarında bulunan çocuklarından birine şiddet uyguladığını öne sürmüş ve bu olay çiftin boşanmasına neden olmuştu.Pitt'in bu hadiseyi gizlemek için Jolie'ye gizlilik anlaşması imzalattığı biliniyor.Jolie ve Pitt’in 2008 yılında satın aldığı Fransa’nın güneyindeki Miraval Şatosu, aynı zamanda çiftin 2014 yılında evlendikleri mekan olma özelliği taşıyor. Pitt’in, dünyanın en saygın şarap üreticilerinin rehberliğinde bu şaraphaneyi yönettiği biliniyor.
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brad pitt, angelina jolie, angeline jolie, şarap, magazin, boşanma, boşanma davası
brad pitt, angelina jolie, angeline jolie, şarap, magazin, boşanma, boşanma davası

Bir zamanların favori çiftinin davası devam ediyor: ‘Kendini kurban gibi göstermeye çalışıyor’

16:52 21.07.2024
© AP Photo / Matt SaylesAngelina Jolie- Brad Pitt
Angelina Jolie- Brad Pitt - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2024
© AP Photo / Matt Sayles
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Angelina Jolie ve Brad Pitt'in şiddet iddiaları ardından başlayan boşanma davasındaki kilit noktalardan biri olan Miraval Şatosu olayı devam ediyor. Jolie'nin davayı sonlandırmak istediği belirtilirken, Pitt'in ise buna sıcak bakmadığı ifade edildi.
Bir zamanlar televizyonların favori çifti olan Angelina Jolie ve Brad Pitt’in Miraval Şatosu üzerindeki hukuk mücadelesi devam ediyor. Jolie, 2021’de şaraphanedeki hisselerini iş adamı Yuri Shefler’e satmıştı. Pitt, Jolie’nin hisselerini 'kendisine zarar vermek amacıyla bir yabancıya sattığını iddia ederek' dava açtı. Jolie ise Pitt’in kendisine sus payı teklif ederek şaraphanenin kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını öne sürdü.

İddiadan vazgeçmeyecek

Jolie’nin avukatları, Pitt’ten 2016’daki uçak olayıyla ilgili üçüncü taraf iletişimlerini açıklamasını talep etti, ancak Pitt bu talebi reddetti. Jolie’nin avukatı Paul Murphy, Pitt’in bu belgeleri teslim etmekten korktuğunu belirtti. Pitt ise Jolie’nin kendisini kurban gibi göstermeye çalıştığını iddia ederek davadan vazgeçmeyeceğini açıkladı.
Jolie, Pitt’in uçak olayıyla ilgili üçüncü taraf iletişimlerini yayınlama talebini reddetmesinin ardından davayı sonlandırmak istediğini belirtti. Jolie’nin avukatı, “Angelina, Bay Pitt’in bu kavgayı sonlandırmasını ve ailesinin iyileşmesi için temiz bir sayfanın açılmasını istiyor” dedi. Ancak Pitt, Jolie’nin 'Bu kavga bitsin' çağrısına olumlu yanıt vermedi. Pitt’e yakın kaynaklar, aktörün bu davadan vazgeçme niyetinde olmadığını ve Jolie’nin kendisini kurban gibi göstermeye çalıştığını iddia etti.
Bu süreçte Jolie ve Pitt’in 2008’de satın aldığı ve 2014’te evlendikleri Fransa’nın güneyindeki Miraval Şatosu, davanın merkezi olarak kalmaya devam ediyor.

Uçakta neler olmuştu?

Jolie, 2016 yılında uçak yolculuğu yaptıkları sırada Pitt’in kendisine ve yanlarında bulunan çocuklarından birine şiddet uyguladığını öne sürmüş ve bu olay çiftin boşanmasına neden olmuştu.
Pitt'in bu hadiseyi gizlemek için Jolie'ye gizlilik anlaşması imzalattığı biliniyor.
Jolie ve Pitt’in 2008 yılında satın aldığı Fransa’nın güneyindeki Miraval Şatosu, aynı zamanda çiftin 2014 yılında evlendikleri mekan olma özelliği taşıyor. Pitt’in, dünyanın en saygın şarap üreticilerinin rehberliğinde bu şaraphaneyi yönettiği biliniyor.
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