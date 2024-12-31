https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/akaryakitta-otv-artisina-sinir-getirildi-maliye-bakanindan-12-milyar-liralik-vergiden-vazgeciyoruz-1092199105.html

Akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi: Maliye Bakanı'ndan '12 milyar liralık vergiden vazgeçiyoruz' açıklaması

Akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi: Maliye Bakanı'ndan '12 milyar liralık vergiden vazgeçiyoruz' açıklaması

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Kararı'yla yeni yılda akaryakıt ürünlerinde yapılacak ÖTV artış oranı yüzde 6 ile sınırlandırıldı, böylece devlet 12 milyar liralık alacağından... 31.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-31T06:37+0300

2024-12-31T06:37+0300

2024-12-31T06:37+0300

ekonomi

mtv

motorlu taşıtlar vergisi (mtv)

ötv

özel tüketim vergisi (ötv)

mehmet şimşek

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Cumhurbaşkanı Kararı'yla yeni yılda akaryakıt ürünlerinde yapılacak ÖTV artış oranı yüzde 6 ile sınırlandırılırken, böylece devlet 12 milyar liralık alacağından vazgeçmiş oldu.ÖTV artış oranı sınırlandırıldıResmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı'yla yeni yılda akaryakıt ürünlerine uygulanacak ÖTV artış oranı belirlendi.Her yıl ocak ve temmuz aylarında, akaryakıt ve benzeri petrol ürünlerinin ÖTV tutarları TÜİK tarafından ilan edilen yurt içi üretici fiyat endeksinde (Yİ-ÜFE) son 6 ayda meydana gelen değişim oranında güncelleniyor.ÖTV yüzde 6 artacakKararla, akaryakıt ürünlerinde yapılacak ÖTV artışı sınırlandırıldı. Buna göre, akaryakıt ürünlerinde uygulanan ÖTV yüzde 6 artacak.Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgilere göre, alınan kararla, 5 aylık gerçekleşmeden daha da az artış yapılarak para politikasına destek sağlandı.ÖTV artışının fiyatlara yüzde 1 civarında etki etmesi bekleniyor.'Para ve maliye politikası eşgüdüm içinde'Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, hükümet olarak para ve maliye politikalarını eşgüdüm içerisinde yürüttüklerine dikkati çekerek, "Akaryakıt ürünlerinde vergi artışını sınırlandırarak para politikasına güçlü bir destek veriyoruz. Bu destek dezenflasyon sürecine olumlu katkıda bulunacak. Cumhurbaşkanımızın Kararı'yla çiftçinin ve nakliyecinin kullanacağı akaryakıttan, sanayicinin kullanacağı petrol ürünlerinden, hane halklarının kullanacağı doğal gaza kadar tüm tarafları ilgilendiren akaryakıt ve doğal gaz ürünlerinde ÖTV tutarındaki artışı sınırlandırdık." ifadesini kullandı.'5 aylık gerçekleşmeden daha düşük oranda artış yaptık'Bu yıl temmuz-kasım döneminde Yİ-ÜFE oranının yüzde 7,12 olduğuna işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/yeni-yilda-akaryakit-urunlerine-yapilacak-otv-artis-oranina-sinir-getirildi-1092198530.html

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