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2025’te gerçekleşmesi beklenen büyük zirveler
2025’te gerçekleşmesi beklenen büyük zirveler
Sputnik Türkiye
2025 yılında gerçekleşmesi beklenen büyük zirveler ve toplantılar neler? Bu toplantılar ne zaman kimin ev sahipliğinde gerçekleşecek? Yeni yılda gerçekleşmesi... 31.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-31T14:52+0300
2024-12-31T14:52+0300
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asean
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
islam işbirliği teşkilatı zirvesi
g20 zirvesi
g20 liderler zirvesi
avrupa birliği konseyi
şanghay işbirliği örgütü
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2025 yılında hangi büyük zirve ve toplantılar dünyayı şekillendirecek? Dünya Ekonomik Forumu’ndan G7 Zirvesi’ne, COP30 İklim Değişikliği Konferansı’ndan BRICS Zirvesi’ne kadar önemli organizasyonlar hangi ülkelerde yapılacak ve küresel sorunlara nasıl çözüm arayacak? 2025’teki bu tarihi toplantıların içeriği ne olacak ve hangi kararlar dünya çapında etkiler yaratacak? Sputnik'in hazırladığı derlemede. Dünya Ekonomik Forumu (WEF)Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2009 yılında "One Minute" çıkışı ile hafızalara kazınan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) her yıl İsviçre'nin Davos kentinde gerçekleşiyor. Dünya liderleri, uluslararası şirketlerin üst düzey yöneticileri, akademisyenler ve yardım kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen bu forumda küresel sorunlar konuşulurken bu sorunlara çözüm geliştirmek amacıyla fikir alışverişi de yapılıyor. Merakla beklenen Dünya Ekonomik Forumu bu yıl 20-24 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek. OECD Bakanlar ToplantısıKüresel ekonomik kalkınma, ticaret ve istihdamı desteklemek amacıyla kurulan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) , uluslararası bir organizasyon olmakla birlikte ana hedefleri arasında üye ülkeler arasında ekonomik büyümeyi teşvik etmek, istihdam fırsatlarını artırmak ve yaşam standartlarını iyileştirmek de yer alıyor. Türkiye'nin de kurucu üyeleri arasında yer aldığı bu örgütün Sosyal Politika Bakanlar ve Üst Düzey Politika Forumu 13-14 Şubat 2025 tarihlerinde Fransa'da gerçekleştirilmesi bekleniyor. AGİT ToplantısıAvrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), bölgesel güvenlik, iş birliği ve diplomasi alanlarında faaliyet gösteren uluslararası bir organizasyon olmakla birlikte güvenlik ve silahsızlanma, insan hakları, demokratikleşme süreçleri gibi çalışma alanlarıyla da ilgileniyor. Yeni yılda gerçekleşecek olan 24. Kış Toplantısı'nın 20-21 Şubat tarihlerinde Avusturya'nın Viyana şehrinde gerçekleştirileceği öngörülüyor. ASEAN Zirvesi Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi bu bölgelerdeki ülkelerin ekonomik, siyasi, güvenlik, sosyal ve kültürel iş birliğini teşvik etmeyi amaçlıyor. Ayrıca 2025 yılında ASEAN Zirvesi'nin nisan-mayıs ayları arasında gerçekleştirilmesi tahmin ediliyor. NATO ZirvesiPolitik ve askeri bir ittifak olarak kurulan Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) üye ülkelerin güvenlik ve savunma alanlarında işbirliği yapmalarını amaçlıyor. Düzenledikleri zirvelerde ülkelerin birbirleriyle danışarak stratejik kararlar almasını sağlayan bu zirve önümüzdeki sene 24-25 Haziran tarihlerinde Lahey'de düzenlenecek.G7 ZirvesiDünyanın en gelişmiş yedi ekonomisinin oluşturduğu G7'nin kurucu üyeleri arasında ABD, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve Kanada yer alıyor. Yıl boyunca çeşitli toplantılar düzenleyerek anlaşmalar sağlayan bu ülkeler küresel sorunlar hakkında da ortak açıklamalar yayımlıyorlar. 2025 G7 Zirvesi'nin haziran ayında Kanada'da gerçekleşeceği açıklanmıştı. OPEC Uluslararası SemineriPetrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), dünya petrol rezervlerinin üçte ikisini elinde bulunduran ve net petrol ihraç eden 13 ülkenin oluşturduğu bir konfederasyon olup bir sonraki semineri 9-10 Temmuz 2025 tarihlerinde Viyana'da düzenlenecek.Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ZirvesiKaradeniz bölgesindeki ülkeler arasında ekonomik iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, bölgedeki ticaret, çevre, kültür ve ekonomi alanlarında işbirliğini güçlendirmeyi hedeflerken Karadeniz çevresindeki ülkeler arasında barış, istikrar ve kalkınma sağlamayı amaçlıyor. 2024 yılı boyunca Ermenistan tarafından yürütülen bu süreç, 2025'in ilk yarısında Azerbaycan'a devredilecekken belirli çalışma gruplarının ülke koordinatörlüğünü de Türkiye üstlenecek;COP30 İklim Değişikliği Konferansı Birleşmiş Milletler'in iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik düzenlediği bu yıllık konferansta üye ülkeler iklim değişikliği ile mücadeledeki ilerlemeyi değerlendirirken bununla nasıl mücadele edileceğini de tartışıyor. COP29, Bakü'de gerçekleşirken, bir sonraki zirve olan COP30 ise 10–21 Kasım 2025 tarihlerinde Brezilya'nın Belém şehrinde düzenlenecek.BRICS ZirvesiGelişmekte olan ülkelerin uluslararası platformlarda daha güçlü bir şekilde temsil edilmesini savunan Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin, 2006 yılında "BRIC" grubunu kurdu. Grup, bu dört ülkenin İngilizce baş harflerinden adını almıştır. 2011'de Güney Afrika'nın katılımıyla grup "BRICS" olarak anılmaya başlandı. 2025 yılı için ise, zirve Brezilya'nın dönem başkanlığında gerçekleştirilecektir.Şanghay İşbirliği Örgütü ZirvesiŞanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi, üye ülkelerin liderlerini bir araya getiren yıllık bir toplantıdır. Bu zirve, güvenlik, ekonomik kalkınma ve bölgesel işbirliği gibi kritik konuların tartışıldığı ve ortak politikaların şekillendirildiği bir platform olarak öne çıkar. Ayrıca, Batı merkezli uluslararası sistemlere alternatif olarak görülmekte ve Asya'daki siyasi, ekonomik ve güvenlik dengelerinde belirleyici bir rol üstlenmektedir. 2025 yılında ise, bu önemli zirve Çin'in ev sahipliğinde düzenlenecektir.Avrupa Birliği Konseyi ZirvesiZirve, Birliğin gelişimi ve Avrupa'nın bütünleşmesi için öncelikleri ve temel politikaları belirleyen önemli kararların alındığı bir platformdur. AB Konseyi Dönem Başkanlığı, 1 Temmuz 2024 itibarıyla Macaristan tarafından devralınmıştır. Macaristan’ın başkanlık süresi 31 Aralık 2024’te sona erecek ve 1 Ocak 2025’ten itibaren dönem başkanlığı altı aylığına Polonya’ya geçecektir.Uluslararası Para Fonu (IMF) ToplantılarıUluslararası Para Fonu, küresel finansal düzeni izlemek, borsa, döviz kurları ve ödeme planları gibi konularda denetim ve düzenleme yapmak, ayrıca teknik ve finansal destek sağlamak gibi önemli görevleri yerine getiren uluslararası bir kuruluştur. 2025 yılında ise, bu önemli toplantı ABD'nin Washington D.C.'de gerçekleştirilecektir.İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesiİslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi müslüman dünyasında artan ekonomik, siyasi ve sosyal sorunlara çözüm bulmak amacıyla kuruldu. 2025 yılındaki Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısının Türkiye’de yapılması da kararlaştırılmıştır.G20 ZirvesiG20 toplantıları, uluslararası finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik görüşmelerin ve çalışmaların yapıldığı platformlardır. 2024 yılında Brezilya'da düzenlenen zirvenin ardından, 2025 yılı için G20 Dönem Başkanlığı Güney Afrika Cumhuriyeti'ne geçerken, 2026'da ise başkanlık ABD'ye devredilecektir.
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2025 te gerçekleşmesi gereken zirveler, 2025 te neler olacak, dünya ekonomik forumu, dünya ekonomik forumu 2025, dünya ekonomik forumu üyeleri, oecd, oecd nedir, oecd ülkeleri, oecd açılımı, agit, agit nedir, asean, asean nedir, asean açılımı, asean üyeleri, nato zirvesi, nato zirvesi, nato zirvesi 2025, nato zirvesi nerede, nato zirvesi ne zaman, g7, g7 zirvesi, g7 z,rves, 2025 nerede yapılacak, karadeniz ekonomik işbirliği teşkilatı zirvesi, kei, kei üyeleri, cop30, cop30 nerede, cop30 nerede olacak, brics, brıcs nedir, brics toplantısı ne zaman, şanghay işbirliği örgütü zirvesi, ab, imf, g20
2025 te gerçekleşmesi gereken zirveler, 2025 te neler olacak, dünya ekonomik forumu, dünya ekonomik forumu 2025, dünya ekonomik forumu üyeleri, oecd, oecd nedir, oecd ülkeleri, oecd açılımı, agit, agit nedir, asean, asean nedir, asean açılımı, asean üyeleri, nato zirvesi, nato zirvesi, nato zirvesi 2025, nato zirvesi nerede, nato zirvesi ne zaman, g7, g7 zirvesi, g7 z,rves, 2025 nerede yapılacak, karadeniz ekonomik işbirliği teşkilatı zirvesi, kei, kei üyeleri, cop30, cop30 nerede, cop30 nerede olacak, brics, brıcs nedir, brics toplantısı ne zaman, şanghay işbirliği örgütü zirvesi, ab, imf, g20

2025’te gerçekleşmesi beklenen büyük zirveler

14:52 31.12.2024
© AP Photo / Maxim Shipenkov2025’te gerçekleşmesi beklenen büyük zirveler neler?
2025’te gerçekleşmesi beklenen büyük zirveler neler? - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2024
© AP Photo / Maxim Shipenkov
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Başak Koçak
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2025 yılında gerçekleşmesi beklenen büyük zirveler ve toplantılar neler? Bu toplantılar ne zaman kimin ev sahipliğinde gerçekleşecek? Yeni yılda gerçekleşmesi beklenen organizasyonlar 2025 yılı derlemesinde.
2025 yılında hangi büyük zirve ve toplantılar dünyayı şekillendirecek? Dünya Ekonomik Forumundan G7 Zirvesi’ne, COP30 İklim Değişikliği Konferansı’ndan BRICS Zirvesi’ne kadar önemli organizasyonlar hangi ülkelerde yapılacak ve küresel sorunlara nasıl çözüm arayacak? 2025’teki bu tarihi toplantıların içeriği ne olacak ve hangi kararlar dünya çapında etkiler yaratacak? Sputnik'in hazırladığı derlemede.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2009 yılında "One Minute" çıkışı ile hafızalara kazınan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) her yıl İsviçre'nin Davos kentinde gerçekleşiyor. Dünya liderleri, uluslararası şirketlerin üst düzey yöneticileri, akademisyenler ve yardım kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen bu forumda küresel sorunlar konuşulurken bu sorunlara çözüm geliştirmek amacıyla fikir alışverişi de yapılıyor. Merakla beklenen Dünya Ekonomik Forumu bu yıl 20-24 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek.

OECD Bakanlar Toplantısı

Küresel ekonomik kalkınma, ticaret ve istihdamı desteklemek amacıyla kurulan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) , uluslararası bir organizasyon olmakla birlikte ana hedefleri arasında üye ülkeler arasında ekonomik büyümeyi teşvik etmek, istihdam fırsatlarını artırmak ve yaşam standartlarını iyileştirmek de yer alıyor. Türkiye'nin de kurucu üyeleri arasında yer aldığı bu örgütün Sosyal Politika Bakanlar ve Üst Düzey Politika Forumu 13-14 Şubat 2025 tarihlerinde Fransa'da gerçekleştirilmesi bekleniyor.

AGİT Toplantısı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), bölgesel güvenlik, iş birliği ve diplomasi alanlarında faaliyet gösteren uluslararası bir organizasyon olmakla birlikte güvenlik ve silahsızlanma, insan hakları, demokratikleşme süreçleri gibi çalışma alanlarıyla da ilgileniyor. Yeni yılda gerçekleşecek olan 24. Kış Toplantısı'nın 20-21 Şubat tarihlerinde Avusturya'nın Viyana şehrinde gerçekleştirileceği öngörülüyor.

ASEAN Zirvesi

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi bu bölgelerdeki ülkelerin ekonomik, siyasi, güvenlik, sosyal ve kültürel iş birliğini teşvik etmeyi amaçlıyor. Ayrıca 2025 yılında ASEAN Zirvesi'nin nisan-mayıs ayları arasında gerçekleştirilmesi tahmin ediliyor.
© AAGüneydoğu Asya Ülkeleri Birliği - ASEAN
Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği - ASEAN - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği - ASEAN
© AA

NATO Zirvesi

Politik ve askeri bir ittifak olarak kurulan Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) üye ülkelerin güvenlik ve savunma alanlarında işbirliği yapmalarını amaçlıyor. Düzenledikleri zirvelerde ülkelerin birbirleriyle danışarak stratejik kararlar almasını sağlayan bu zirve önümüzdeki sene 24-25 Haziran tarihlerinde Lahey'de düzenlenecek.

G7 Zirvesi

Dünyanın en gelişmiş yedi ekonomisinin oluşturduğu G7'nin kurucu üyeleri arasında ABD, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve Kanada yer alıyor. Yıl boyunca çeşitli toplantılar düzenleyerek anlaşmalar sağlayan bu ülkeler küresel sorunlar hakkında da ortak açıklamalar yayımlıyorlar. 2025 G7 Zirvesi'nin haziran ayında Kanada'da gerçekleşeceği açıklanmıştı.

OPEC Uluslararası Semineri

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), dünya petrol rezervlerinin üçte ikisini elinde bulunduran ve net petrol ihraç eden 13 ülkenin oluşturduğu bir konfederasyon olup bir sonraki semineri 9-10 Temmuz 2025 tarihlerinde Viyana'da düzenlenecek.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi

Karadeniz bölgesindeki ülkeler arasında ekonomik iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, bölgedeki ticaret, çevre, kültür ve ekonomi alanlarında işbirliğini güçlendirmeyi hedeflerken Karadeniz çevresindeki ülkeler arasında barış, istikrar ve kalkınma sağlamayı amaçlıyor. 2024 yılı boyunca Ermenistan tarafından yürütülen bu süreç, 2025'in ilk yarısında Azerbaycan'a devredilecekken belirli çalışma gruplarının ülke koordinatörlüğünü de Türkiye üstlenecek;
Tarım ve Tarımsal Sanayi Çalışma Grubu (1 Temmuz 2023- 30 Haziran 2025)
İstatistiki Veri ve Ekonomik Bilgi Paylaşımı Çalışma Grubu (1 Temmuz 2024- 30 Haziran 2026)
Ticaret ve Ekonomik Kalkınma Çalışma Grubu (1 Temmuz 2024- 30 Haziran 2026) yapılacak.

COP30 İklim Değişikliği Konferansı

Birleşmiş Milletler'in iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik düzenlediği bu yıllık konferansta üye ülkeler iklim değişikliği ile mücadeledeki ilerlemeyi değerlendirirken bununla nasıl mücadele edileceğini de tartışıyor. COP29, Bakü'de gerçekleşirken, bir sonraki zirve olan COP30 ise 10–21 Kasım 2025 tarihlerinde Brezilya'nın Belém şehrinde düzenlenecek.
© AP Photo / Peter DejongCOP29
COP29 - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
COP29
© AP Photo / Peter Dejong

BRICS Zirvesi

Gelişmekte olan ülkelerin uluslararası platformlarda daha güçlü bir şekilde temsil edilmesini savunan Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin, 2006 yılında "BRIC" grubunu kurdu. Grup, bu dört ülkenin İngilizce baş harflerinden adını almıştır. 2011'de Güney Afrika'nın katılımıyla grup "BRICS" olarak anılmaya başlandı. 2025 yılı için ise, zirve Brezilya'nın dönem başkanlığında gerçekleştirilecektir.

Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi

Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi, üye ülkelerin liderlerini bir araya getiren yıllık bir toplantıdır. Bu zirve, güvenlik, ekonomik kalkınma ve bölgesel işbirliği gibi kritik konuların tartışıldığı ve ortak politikaların şekillendirildiği bir platform olarak öne çıkar. Ayrıca, Batı merkezli uluslararası sistemlere alternatif olarak görülmekte ve Asya'daki siyasi, ekonomik ve güvenlik dengelerinde belirleyici bir rol üstlenmektedir. 2025 yılında ise, bu önemli zirve Çin'in ev sahipliğinde düzenlenecektir.

Avrupa Birliği Konseyi Zirvesi

Zirve, Birliğin gelişimi ve Avrupa'nın bütünleşmesi için öncelikleri ve temel politikaları belirleyen önemli kararların alındığı bir platformdur. AB Konseyi Dönem Başkanlığı, 1 Temmuz 2024 itibarıyla Macaristan tarafından devralınmıştır. Macaristan’ın başkanlık süresi 31 Aralık 2024’te sona erecek ve 1 Ocak 2025’ten itibaren dönem başkanlığı altı aylığına Polonya’ya geçecektir.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Toplantıları

Uluslararası Para Fonu, küresel finansal düzeni izlemek, borsa, döviz kurları ve ödeme planları gibi konularda denetim ve düzenleme yapmak, ayrıca teknik ve finansal destek sağlamak gibi önemli görevleri yerine getiren uluslararası bir kuruluştur. 2025 yılında ise, bu önemli toplantı ABD'nin Washington D.C.'de gerçekleştirilecektir.

İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi

İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi müslüman dünyasında artan ekonomik, siyasi ve sosyal sorunlara çözüm bulmak amacıyla kuruldu. 2025 yılındaki Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısının Türkiye’de yapılması da kararlaştırılmıştır.

G20 Zirvesi

G20 toplantıları, uluslararası finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik görüşmelerin ve çalışmaların yapıldığı platformlardır. 2024 yılında Brezilya'da düzenlenen zirvenin ardından, 2025 yılı için G20 Dönem Başkanlığı Güney Afrika Cumhuriyeti'ne geçerken, 2026'da ise başkanlık ABD'ye devredilecektir.
© Sputnik / 俄罗斯外交部 / Multimedya arşivine gidinСаммит G20 в Бразилии
Саммит G20 в Бразилии - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
Саммит G20 в Бразилии
© Sputnik / 俄罗斯外交部
/
Multimedya arşivine gidin
2025 seçimleri - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2024
2024'TE NELER OLDU?
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