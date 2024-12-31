https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/2024-yilinda-turizmde-yeni-rekorlar-kirildi-turkiyeyi-tercih-eden-turistlerde-birinci-sirada-ruslar-1092045683.html

2024 yılında turizmde yeni rekorlar kırıldı: Türkiye’yi tercih eden turistlerde birinci sırada Ruslar var

2024 yılında turizmde yeni rekorlar kırıldı: Türkiye’yi tercih eden turistlerde birinci sırada Ruslar var

Sputnik Türkiye

Türkiye, 2024 turizm hedefleri 61 milyon turist ve 60 milyar dolar gelir olarak ilan etmişti. İlk 11 ayda Türkiye 57 milyon 363 bin 350 ziyaretçi ağırladı. Bu... 31.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-31T14:46+0300

2024-12-31T14:46+0300

2024-12-31T14:46+0300

2024'te neler oldu?

turizm

kültür ve turizm bakanlığı

iç turizm

turizm sektörü

turist

yerli turist

yabancı turist

ruslar

almanya

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Pandemi ve bölgesel gelişmeler nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında turizm açısından beklediğini bulamayan Türkiye, son iki yılda rekorlarını tazeledi. 2023’de hedefine ulaşan Türkiye, 2024 yılının ilk 11 aylık verilerine bakıldığında yeni rekora imza attı.Türkiye'yi 57 milyon 363 bin 350 kişi ziyaret etti. 11 aylık dönemde yabancı ziyaretçi toplamı ise, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7.09 artışla 50 milyon 40 bin 427'ye yükseldi. Kasım ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı da yine bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.25 artış göstererek 2 milyon 733 bin 663 olarak gerçekleşti.En çok gelen Ruslar olduOcak-kasım döneminde ise Rusya Federasyonu, yüzde 6.91 artış ve 6 milyon 504 bin 350 ziyaretçi ile ilk sırada yer aldı. Almanya yüzde 6.80 artış ve 6 milyon 364 bin 990 ziyaretçi ile 2'nci, İngiltere yüzde 16.89 artış ve 4 milyon 338 bin 859 ziyaretçi ile 3'üncü oldu.Kasım ayında ise en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında yüzde 15.39 artış ve 281 bin 569 kişi ile Almanya ilk sırada yer aldı. Almanya'yı yüzde 27.16 artış ve 258 bin 918 kişi ile İran takip etti. Yüzde 3.61 artış ve 254 bin 352 kişi ile Rusya Federasyonu 3'üncü oldu.En çok ziyaret edilen şehir İstanbul11 aylık dönemde yabancıların en çok ziyaret ettiği il yüzde 34.30'la İstanbul oldu. Onu yüzde 31.27 ile Antalya, yüzde 8.98 ile Edirne izledi.Son 5 yılın ziyaretçi tablosu nasıldı?Turizm Bakanlığı'nın 2019 yabancı ziyaretçi verilerine göre ise; 2018 yılındaki toparlanma 2019’da da devam etmişti. Türkiye turizmde 2019 yılında toplam 51 milyon 700 bin ziyaretçi ve 34.5 milyar dolar turizm geliri rakamına ulaşmıştı. Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya, 7 milyon 17 bin 657 ziyaretçi sayısı ile birinci sırada yer almıştı. Almanya 5 milyon 27 bin 472 ziyaretçi ile ikinci, Bulgaristan 2 milyon 713 bin 464 ziyaretçi ile üçüncü olmuştu. Bulgaristan’ı sırasıyla İngiltere ve İran izlemişti.2020’de ziyaretçi sayısı 15 milyonda kaldıDünyayı etkisi alan Kovid-19 pandemisi nedeniyle küresel krizin yaşandığı turizm sektöründe, 'Güvenli Turizm' uygulamasını başlatan Türkiye'ye 2020'de gelen yurtdışı ziyaretçi sayısı 2019'a göre yüzde 69 düşüşle 15 milyon 963 bin 997 olmuştu. En çok ziyaretçi gönderen ülke 2 milyon 128 bin 758 kişi ile Rusya olmuştu. Rusya'yı 1 milyon 242 bin 961 kişi ile Bulgaristan, 1 milyon 118 bin 932 kişi ile Almanya takip etmişti. Almanya'yı sırasıyla Ukrayna, İngiltere, Gürcistan, Irak, İran, Fransa ve Hollanda izlemişti.Pandemi sonrası ilk yıl: 2021Türkiye 2021 yılında ise, bir önceki yıla oranla yüzde 88.08 artışla toplamda 30 milyon 38 bin 961 ziyaretçi ağırlamıştı. Türkiye'nin 2021 yılı turizm geliri ise yüzde 103.02 artışla toplam 24 milyar 482 milyon 332 bin dolar olmuştu. 2021 yılından Rusya 4 milyon 694 bin 422 kişi ile Türkiye’ye en çok turist gönderen ülke olurken, Almanya 3 milyon 85 bin 215 kişi ile ikinci, Ukrayna ise 2 milyon 60 bin kişi ile üçüncü sırada yer almıştı. Ukrayna'yı Bulgaristan ve İran izlemişti.2022: Hedefe ulaşıldıTÜİK'in açıkladığı rakamlara göre 2022 yılında Türkiye'ye gelen turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 75 artarak 51 milyon 369 bin 26 kişi olmuştu. Bunların yüzde 13.7'sini 7 milyon 27 bin 504 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturmuştu.2023 Rekor yılı oldu2023 yılında ziyaretçi sayısı yüzde 10 artışla 56 milyon 700 bine yükseldi. 2023 yılında turizm geliri yüzde 17'lik artışla 54.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. 56 milyon 7 bin ziyaretçi, 99 dolar kişi başı gecelik gelir bıraktı. Bu rakamlarla 2023, turizmde rekor yıl oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/turkiyenin-2024-yili-dis-ticareti-ihracat-artti-ithalat-azaldi-1091202938.html

almanya

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