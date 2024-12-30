https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/yilbasi-tedbirleri-basladi-ankarada-yarin-yollar-kapanacak-1092194879.html
Yılbaşı tedbirleri başladı: Ankara'da yarın yollar kapanacak
Yılbaşı tedbirleri başladı: Ankara'da yarın yollar kapanacak
Sputnik Türkiye
31 Aralık Salı günü yılbaşı kutlamaları nedeniyle Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal medya üzerinden... 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T22:33+0300
2024-12-30T22:33+0300
2024-12-30T22:33+0300
türkiye
ankara
yol
yol çalışması
trafik
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trafik polisi
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31 Aralık-1 Ocak arası kutlanacak yeni yıl kutlamaları nedeniyle Ankara'da bazı yollar trafiğe kapalı olacak.Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal medya üzerinden yayınlanan listeye göre 31 Aralık Salı günü 19.00'dan itibaren yollar kapalı olacak. Sürücülerin alternatif yolları ve güzergahları kullanabileceği açıklandı.Ankara'da hangi yollar kapalı olacak?Yarın saat 19.00'dan itibaren Aşkabat Caddesi'nin Akdeniz Caddesi ile Oğuzhan Asiltürk Caddesi arasında kalan bölümü ve Bestekar Caddesi'nin Tunalı Hilmi Caddesi ile J.F. Kennedy Caddesi arasında kalan kısmı araç trafiğine kapatılacak.İhtiyaç olması halinde GMK Bulvarı'nın tamamı, Atatürk Bulvarı'nın Sıhhiye Orduevi ile Akay Kavşak arasında kalan bölümü, Milli Müdafaa Caddesi'nin GMK Bulvarı ile Yahya Galip Caddesi arasında kalan bölümü, Ziya Gökalp Caddesi'nin Kolej Kavşak ile Kızılay Kavşak arasında kalan kısmı, Tunalı Hilmi Caddesi'nin Kuğulu Park ile Esat Caddesi arasında kalan bölümü, Tunus Caddesi'nin Tunalı Hilmi Caddesi ile J.F. Kennedy Caddesi arasında kalan kısmı ve Oğuzhan Asiltürk Caddesi'nin Azerbaycan Caddesi ile Kazakistan Caddesi arasında kalan bölümü araç trafiğine kapalı olacak.Yine ihtiyaç halinde Filistin, Azerbaycan, Selanik, Yüksel, Olgunlar ve Kumrular caddeleri, İnkılap, Karanfil 1 ve 2 ile Konur 1 ve 2 sokaklarının tamamı trafiğe kapatılabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/aem-duyurdu-yarin-ankarada-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1092076806.html
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ankara, yol, yol çalışması, trafik, trafik kontrolü, trafik ihlali, trafik cezası, trafik polisi, trafik para cezası, kapalı yollar, yılbaşı, yılbaşı tatili, yılbaşı yasağı
ankara, yol, yol çalışması, trafik, trafik kontrolü, trafik ihlali, trafik cezası, trafik polisi, trafik para cezası, kapalı yollar, yılbaşı, yılbaşı tatili, yılbaşı yasağı
Yılbaşı tedbirleri başladı: Ankara'da yarın yollar kapanacak
31 Aralık Salı günü yılbaşı kutlamaları nedeniyle Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal medya üzerinden yayınlanan listeye göre 19.00'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.
31 Aralık-1 Ocak arası kutlanacak yeni yıl kutlamaları nedeniyle Ankara'da bazı yollar trafiğe kapalı olacak.
Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal medya üzerinden yayınlanan listeye göre 31 Aralık Salı günü 19.00'dan itibaren yollar kapalı olacak. Sürücülerin alternatif yolları ve güzergahları kullanabileceği açıklandı.
Ankara'da hangi yollar kapalı olacak?
Yarın saat 19.00'dan itibaren Aşkabat Caddesi'nin Akdeniz Caddesi ile Oğuzhan Asiltürk Caddesi arasında kalan bölümü ve Bestekar Caddesi'nin Tunalı Hilmi Caddesi ile J.F. Kennedy Caddesi arasında kalan kısmı araç trafiğine kapatılacak.
İhtiyaç olması halinde GMK Bulvarı'nın tamamı, Atatürk Bulvarı'nın Sıhhiye Orduevi ile Akay Kavşak arasında kalan bölümü, Milli Müdafaa Caddesi'nin GMK Bulvarı ile Yahya Galip Caddesi arasında kalan bölümü, Ziya Gökalp Caddesi'nin Kolej Kavşak ile Kızılay Kavşak arasında kalan kısmı, Tunalı Hilmi Caddesi'nin Kuğulu Park ile Esat Caddesi arasında kalan bölümü, Tunus Caddesi'nin Tunalı Hilmi Caddesi ile J.F. Kennedy Caddesi arasında kalan kısmı ve Oğuzhan Asiltürk Caddesi'nin Azerbaycan Caddesi ile Kazakistan Caddesi arasında kalan bölümü araç trafiğine kapalı olacak.
Yine ihtiyaç halinde Filistin, Azerbaycan, Selanik, Yüksel, Olgunlar ve Kumrular caddeleri, İnkılap, Karanfil 1 ve 2 ile Konur 1 ve 2 sokaklarının tamamı trafiğe kapatılabilecek.