https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/aem-duyurdu-yarin-ankarada-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1092076806.html
AEM duyurdu: Yarın Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
AEM duyurdu: Yarın Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Sputnik Türkiye
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 105. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yapılacak etkinlikler nedeniyle 27 Aralık 2024 günü saat... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T23:43+0300
2024-12-26T23:43+0300
2024-12-26T23:43+0300
türkiye
ankara
trafik
trafik kontrolü
trafik polisi
polis
ankara valiliği
emniyet genel müdürlüğü (egm)
ankara emniyet müdürlüğü
mustafa kemal atatürk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/08/1049655537_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_bc46601253afd4cbb9feb009fbfcc9ab.jpg
Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle başkentte bazı yollar trafiğe kapalı olacak.Ankara Emniyet Müdürlüğü resmi internet sayfasından yapılan duyuruya göre Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 105. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yapılacak etkinlikler nedeniyle 27 Aralık 2024 günü saat 10.15'ten itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.Atatürk Garnizon KoşusuAtatürk Garnizon Koşusu nedeniyle saat 10.15'ten itibaren; Kara Harp Okulu Komutanlığı'ndan Spor Okulu Kavşağı, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi, Anıtkabir Tandoğan Giriş Kapısı güzergâhı ve Anıtkabir istikameti trafiğe kapalı olacak. Atatürk Garnizon Koşusu'nda başlangıç ve varış noktaları arasındaki güzergah ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak araçlara kapalı olacak.Dikmen Keklikpınarı'nda törenDikmen Keklikpınarı'nda yapılacak anma töreni için saat 11.45'ten itibaren; Dikmen Caddesi’nin 1178. Cadde ile 901. Cadde arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü trafiğe kapalı olacak.Seğmenler Kortej YürüyüşüSeğmenler Kortej Yürüyüşü sebebiyle saat 15.15'ten itibaren; Ankara Tren Garı Binası önünden hareketle Cumhuriyet Bulvarı’nı takiben Ulus Atatürk Anıtı önünde sona erecek olan Seğmenler Kortej Yürüyüşü için başlangıç/varış noktaları arasındaki güzergah ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamının çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacağı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/karavan-sahipleri-dikkat-tescil-etmeyen-trafikten-men-edilecek-1091378127.html
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/08/1049655537_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_70bcea150cfb5ff1196e364043ab729c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ankara'da trafiğe kapalı yollar, 27 aralık kapalı yollar, ankara'da yollar neden kapalı, ankara'da bugün ne var, 27 aralık ne günü
ankara'da trafiğe kapalı yollar, 27 aralık kapalı yollar, ankara'da yollar neden kapalı, ankara'da bugün ne var, 27 aralık ne günü
AEM duyurdu: Yarın Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 105. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yapılacak etkinlikler nedeniyle 27 Aralık 2024 günü saat 10.15'ten itibaren bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.
Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle başkentte bazı yollar trafiğe kapalı olacak.
Ankara Emniyet Müdürlüğü resmi internet sayfasından yapılan duyuruya göre Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 105. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yapılacak etkinlikler nedeniyle 27 Aralık 2024 günü saat 10.15'ten itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Atatürk Garnizon Koşusu nedeniyle saat 10.15'ten itibaren; Kara Harp Okulu Komutanlığı'ndan Spor Okulu Kavşağı, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi, Anıtkabir Tandoğan Giriş Kapısı güzergâhı ve Anıtkabir istikameti trafiğe kapalı olacak. Atatürk Garnizon Koşusu'nda başlangıç ve varış noktaları arasındaki güzergah ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak araçlara kapalı olacak.
Dikmen Keklikpınarı'nda tören
Dikmen Keklikpınarı'nda yapılacak anma töreni için saat 11.45'ten itibaren; Dikmen Caddesi’nin 1178. Cadde ile 901. Cadde arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü trafiğe kapalı olacak.
Seğmenler Kortej Yürüyüşü
Seğmenler Kortej Yürüyüşü sebebiyle saat 15.15'ten itibaren; Ankara Tren Garı Binası önünden hareketle Cumhuriyet Bulvarı’nı takiben Ulus Atatürk Anıtı önünde sona erecek olan Seğmenler Kortej Yürüyüşü için başlangıç/varış noktaları arasındaki güzergah ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamının çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacağı açıklandı.