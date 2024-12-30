Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık tatil mi, 1 Ocak'ta bankalar açık mı?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Uzmanlar uyardı: Atom meyve sularına dikkat
09:19
3 dk
ÖZEL HABER
Kimine suikast kimine ihmal dendi: Türkiye’de patlayan mühimmat fabrikaları
10:34
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Uzayda mahsur kalan astronotlardan Noel kutlaması
11:10
3 dk
ÖZEL HABER
Kural uygulama sanatı: Hakemlerin mesleki arka planları
11:29
5 dk
ÖZEL HABER
Milletvekilleri talep etti: TBMM'de latte servisi başladı
11:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Hasan Erel: 'BRICS, G7’ye alternatif bir oluşum olarak ortaya koyuldu'
12:10
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:34
8 dk
SESLİ HABER
Migreni olanlar dikkat: Erbain soğukları baş ağrısını tetikliyor
12:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:06
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Barış Adıbelli: 'Rusya gördü ki cephede aslında Ukrayna postu giymiş ABD ve NATO’yla savaşıyor'
18:10
2 dk
SESLİ HABER
Trump'ın Noel dilek listesi şaşırtmadı: Panama Kanalı, Grönland, Kanada
18:23
2 dk
SESLİ HABER
Yapay zeka ile hazırlanan video linkine tıkladı, hesabından 650 bin TL çekildi
18:56
1 dk
ÖZEL HABER
Rus arkeologlar çalışma başlatmıştı: Noel Baba’nın mezarı Türkiye’de mi?
20:54
3 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy’den Noel arifesinde “Ekümenik” mesajı
22:33
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Serdal Adalı: 'Kazanan Beşiktaş olmuştur'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Narin cinayetinde hukuk konuştu, adalet sustu
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Area'dan yılın son seçim anketi
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/yilbasi-tatili-kac-gun-31-aralik-tatil-mi-1-ocakta-bankalar-acik-mi-1092164084.html
Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık tatil mi, 1 Ocak'ta bankalar açık mı?
Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık tatil mi, 1 Ocak'ta bankalar açık mı?
Sputnik Türkiye
31 Aralık 2024 günü, gece yarısından sonra yeni yıla girilecek ve 2025 yaşanmaya başlanacak. Her yılbaşı öncesi olduğu gibi bugün de resmi tatil hakkındaki... 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T09:46+0300
2024-12-30T09:46+0300
yaşam
yılbaşı
yılbaşı tatili
tatil
resmi tatil
banka
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/05/1091210004_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5083a451b5597ee03d081e02d65397cb.jpg
2025'e sayılı günler kala en çok merak edilen konulardan biri 31 Aralık'ın tatil durumu. 31 Aralık'ın tatil olup olmadığı sorusuna yanıt arayanlar, konu hakkında bilgi edinmek için internette araştırma yapıyor.31 Aralık tatil mi?31 Aralık Türkiye’de resmi tatil değildir.31 Aralık yarım gün mü?31 Aralık günü mesai ve çalışma düzeni normal şekilde devam eder.31 Aralık okullar tatil mi?Öte yandan 1 Ocak günü resmi tatil olduğu için, bazı özel sektör çalışanları veya okullar yarım gün çalışabilir ya da işveren inisiyatifiyle tam gün izin verilebilir.Yılbaşı hangi gün?31 Aralık 2024 tarihinde kutlanan yılbaşı bu sene Salı gününe denk geliyor.Yeni yılın ilk günü 1 Ocak ise Çarşamba günü olacak.Yılbaşı tatili kaç gün?Bu yıl, 28-29 Aralık tarihinin hafta sonu tatili ve 31 Aralık tarihinin salı gününe geliyor olması dolayısıyla çalışanlar yıllık izinlerini kullanarak 5 günlük köprü izin yapabilecek.Onun haricinde tek resmi tatil Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda da belirtildiği üzere 1 Ocak günü olacak.1 Ocak'ta bankalar açık mı?1 Ocak Çarşamba günü resmi tatil olduğu için bankalar 1 Ocak Çarşamba günü kapalı olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/yilbasinda-hava-nasil-olacak-kar-yagacak-mi-1092151702.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/05/1091210004_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_10fe140d0702ad743446f4e0c6ff5f1e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
31 aralık yarım gün mü, yılbaşı tatili kaç gün, 31 ocak yarım gün mü, 31 aralık resmi tatil mi, yılbaşı tatili, yılbaşı tatili kaç gün 2025, yilbasi tatili kac gun, resmi tatiller, 1 ocak resmi tatil mi, 1 ocak okullar tatil mi, okullar tatil mi, okullar ne zaman tatil 2025, 1 ocak'ta bankalar açık mı?, 1 ocak tatil mi
31 aralık yarım gün mü, yılbaşı tatili kaç gün, 31 ocak yarım gün mü, 31 aralık resmi tatil mi, yılbaşı tatili, yılbaşı tatili kaç gün 2025, yilbasi tatili kac gun, resmi tatiller, 1 ocak resmi tatil mi, 1 ocak okullar tatil mi, okullar tatil mi, okullar ne zaman tatil 2025, 1 ocak'ta bankalar açık mı?, 1 ocak tatil mi

Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık tatil mi, 1 Ocak'ta bankalar açık mı?

09:46 30.12.2024
© AAYılbaşı tatili
Yılbaşı tatili - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2024
© AA
Abone ol
31 Aralık 2024 günü, gece yarısından sonra yeni yıla girilecek ve 2025 yaşanmaya başlanacak. Her yılbaşı öncesi olduğu gibi bugün de resmi tatil hakkındaki araştırmalar yoğun şekilde sürüyor. Peki, yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü?
2025'e sayılı günler kala en çok merak edilen konulardan biri 31 Aralık'ın tatil durumu. 31 Aralık'ın tatil olup olmadığı sorusuna yanıt arayanlar, konu hakkında bilgi edinmek için internette araştırma yapıyor.

31 Aralık tatil mi?

31 Aralık Türkiye’de resmi tatil değildir.

31 Aralık yarım gün mü?

31 Aralık günü mesai ve çalışma düzeni normal şekilde devam eder.

31 Aralık okullar tatil mi?

Öte yandan 1 Ocak günü resmi tatil olduğu için, bazı özel sektör çalışanları veya okullar yarım gün çalışabilir ya da işveren inisiyatifiyle tam gün izin verilebilir.

Yılbaşı hangi gün?

31 Aralık 2024 tarihinde kutlanan yılbaşı bu sene Salı gününe denk geliyor.

Yeni yılın ilk günü 1 Ocak ise Çarşamba günü olacak.

Yılbaşı tatili kaç gün?

Bu yıl, 28-29 Aralık tarihinin hafta sonu tatili ve 31 Aralık tarihinin salı gününe geliyor olması dolayısıyla çalışanlar yıllık izinlerini kullanarak 5 günlük köprü izin yapabilecek.

Onun haricinde tek resmi tatil Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda da belirtildiği üzere 1 Ocak günü olacak.
İstanbul hava durumu, yağış, yağmur, sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2024
YAŞAM
Yılbaşında hava nasıl olacak? Kar yağacak mı?
Dün, 20:37

1 Ocak'ta bankalar açık mı?

1 Ocak Çarşamba günü resmi tatil olduğu için bankalar 1 Ocak Çarşamba günü kapalı olacak.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала