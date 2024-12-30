https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/yilbasi-tatili-kac-gun-31-aralik-tatil-mi-1-ocakta-bankalar-acik-mi-1092164084.html
Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık tatil mi, 1 Ocak'ta bankalar açık mı?
Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık tatil mi, 1 Ocak'ta bankalar açık mı?
Sputnik Türkiye
31 Aralık 2024 günü, gece yarısından sonra yeni yıla girilecek ve 2025 yaşanmaya başlanacak. Her yılbaşı öncesi olduğu gibi bugün de resmi tatil hakkındaki... 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T09:46+0300
2024-12-30T09:46+0300
2024-12-30T09:46+0300
yaşam
yılbaşı
yılbaşı tatili
tatil
resmi tatil
banka
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/05/1091210004_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5083a451b5597ee03d081e02d65397cb.jpg
2025'e sayılı günler kala en çok merak edilen konulardan biri 31 Aralık'ın tatil durumu. 31 Aralık'ın tatil olup olmadığı sorusuna yanıt arayanlar, konu hakkında bilgi edinmek için internette araştırma yapıyor.31 Aralık tatil mi?31 Aralık Türkiye’de resmi tatil değildir.31 Aralık yarım gün mü?31 Aralık günü mesai ve çalışma düzeni normal şekilde devam eder.31 Aralık okullar tatil mi?Öte yandan 1 Ocak günü resmi tatil olduğu için, bazı özel sektör çalışanları veya okullar yarım gün çalışabilir ya da işveren inisiyatifiyle tam gün izin verilebilir.Yılbaşı hangi gün?31 Aralık 2024 tarihinde kutlanan yılbaşı bu sene Salı gününe denk geliyor.Yeni yılın ilk günü 1 Ocak ise Çarşamba günü olacak.Yılbaşı tatili kaç gün?Bu yıl, 28-29 Aralık tarihinin hafta sonu tatili ve 31 Aralık tarihinin salı gününe geliyor olması dolayısıyla çalışanlar yıllık izinlerini kullanarak 5 günlük köprü izin yapabilecek.Onun haricinde tek resmi tatil Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda da belirtildiği üzere 1 Ocak günü olacak.1 Ocak'ta bankalar açık mı?1 Ocak Çarşamba günü resmi tatil olduğu için bankalar 1 Ocak Çarşamba günü kapalı olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/yilbasinda-hava-nasil-olacak-kar-yagacak-mi-1092151702.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/05/1091210004_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_10fe140d0702ad743446f4e0c6ff5f1e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
31 aralık yarım gün mü, yılbaşı tatili kaç gün, 31 ocak yarım gün mü, 31 aralık resmi tatil mi, yılbaşı tatili, yılbaşı tatili kaç gün 2025, yilbasi tatili kac gun, resmi tatiller, 1 ocak resmi tatil mi, 1 ocak okullar tatil mi, okullar tatil mi, okullar ne zaman tatil 2025, 1 ocak'ta bankalar açık mı?, 1 ocak tatil mi
31 aralık yarım gün mü, yılbaşı tatili kaç gün, 31 ocak yarım gün mü, 31 aralık resmi tatil mi, yılbaşı tatili, yılbaşı tatili kaç gün 2025, yilbasi tatili kac gun, resmi tatiller, 1 ocak resmi tatil mi, 1 ocak okullar tatil mi, okullar tatil mi, okullar ne zaman tatil 2025, 1 ocak'ta bankalar açık mı?, 1 ocak tatil mi
Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık tatil mi, 1 Ocak'ta bankalar açık mı?
31 Aralık 2024 günü, gece yarısından sonra yeni yıla girilecek ve 2025 yaşanmaya başlanacak. Her yılbaşı öncesi olduğu gibi bugün de resmi tatil hakkındaki araştırmalar yoğun şekilde sürüyor. Peki, yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü?
2025'e sayılı günler kala en çok merak edilen konulardan biri 31 Aralık'ın tatil durumu. 31 Aralık'ın tatil olup olmadığı sorusuna yanıt arayanlar, konu hakkında bilgi edinmek için internette araştırma yapıyor.
31 Aralık Türkiye’de resmi tatil değildir.
31 Aralık günü mesai ve çalışma düzeni normal şekilde devam eder.
31 Aralık okullar tatil mi?
Öte yandan 1 Ocak günü resmi tatil olduğu için, bazı özel sektör çalışanları veya okullar yarım gün çalışabilir ya da işveren inisiyatifiyle tam gün izin verilebilir.
31 Aralık 2024 tarihinde kutlanan yılbaşı bu sene Salı gününe denk geliyor.
Yeni yılın ilk günü 1 Ocak ise Çarşamba günü olacak.
Bu yıl, 28-29 Aralık tarihinin hafta sonu tatili ve 31 Aralık tarihinin salı gününe geliyor olması dolayısıyla çalışanlar yıllık izinlerini kullanarak 5 günlük köprü izin yapabilecek.
Onun haricinde tek resmi tatil Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda da belirtildiği üzere 1 Ocak günü olacak.
1 Ocak'ta bankalar açık mı?
1 Ocak Çarşamba günü resmi tatil olduğu için bankalar 1 Ocak Çarşamba günü kapalı olacak.