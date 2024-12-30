https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/yilbasi-tatili-kac-gun-31-aralik-tatil-mi-1-ocakta-bankalar-acik-mi-1092164084.html

Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık tatil mi, 1 Ocak'ta bankalar açık mı?

Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık tatil mi, 1 Ocak'ta bankalar açık mı?

Sputnik Türkiye

31 Aralık 2024 günü, gece yarısından sonra yeni yıla girilecek ve 2025 yaşanmaya başlanacak. Her yılbaşı öncesi olduğu gibi bugün de resmi tatil hakkındaki... 30.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-30T09:46+0300

2024-12-30T09:46+0300

2024-12-30T09:46+0300

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2025'e sayılı günler kala en çok merak edilen konulardan biri 31 Aralık'ın tatil durumu. 31 Aralık'ın tatil olup olmadığı sorusuna yanıt arayanlar, konu hakkında bilgi edinmek için internette araştırma yapıyor.31 Aralık tatil mi?31 Aralık Türkiye’de resmi tatil değildir.31 Aralık yarım gün mü?31 Aralık günü mesai ve çalışma düzeni normal şekilde devam eder.31 Aralık okullar tatil mi?Öte yandan 1 Ocak günü resmi tatil olduğu için, bazı özel sektör çalışanları veya okullar yarım gün çalışabilir ya da işveren inisiyatifiyle tam gün izin verilebilir.Yılbaşı hangi gün?31 Aralık 2024 tarihinde kutlanan yılbaşı bu sene Salı gününe denk geliyor.Yeni yılın ilk günü 1 Ocak ise Çarşamba günü olacak.Yılbaşı tatili kaç gün?Bu yıl, 28-29 Aralık tarihinin hafta sonu tatili ve 31 Aralık tarihinin salı gününe geliyor olması dolayısıyla çalışanlar yıllık izinlerini kullanarak 5 günlük köprü izin yapabilecek.Onun haricinde tek resmi tatil Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda da belirtildiği üzere 1 Ocak günü olacak.1 Ocak'ta bankalar açık mı?1 Ocak Çarşamba günü resmi tatil olduğu için bankalar 1 Ocak Çarşamba günü kapalı olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/yilbasinda-hava-nasil-olacak-kar-yagacak-mi-1092151702.html

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