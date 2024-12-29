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Yılbaşında hava nasıl olacak? Kar yağacak mı?
Yılbaşında hava nasıl olacak? Kar yağacak mı?
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Türkiye genelinde yılbaşında yağış görülmeyecek, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. 29.12.2024, Sputnik Türkiye
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Yılbaşına dair meteorolojik veriler yayımlandı. Salı gününden itibaren yağışlar bir süre yerini puslu ve sisli havaya bırakacak.Yılbaşında kar yağacak mı?1 Ocak Çarşamba günü yurdun bazı bölgelerinde sis ve pus beklenirken, İstanbul’da yılbaşında hava sıcaklığı 10 derece olacak. Ankara ve İzmir’de de yağış beklentisi bulunmazken, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.Kıyı kesimlerde yağışÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fatih Murat Oğlakçı, haftalık hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın itibarıyla yurdun büyük bölümünde yağış beklendiğini belirten Oğlakçı, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, Orta Karadeniz ile Batı ve Doğu Karadeniz'de yağışın etkili olacağını bildirdi.'Yağışlar salı günü sona eriyor'Kıyı kesimlerde ve Marmara'nın doğusunda sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar beklendiğini vurgulayan Oğlakçı, "Bu yağışlar, salı günü yurdumuzu terk ediyor. Yurdun büyük bir kısmında salıdan itibaren yağış beklemiyoruz. Sadece Doğu Karadeniz kıyılarıyla Karaman ve Niğde çevrelerinde yağış görülecek." diye konuştu.Oğlakçı, yeni yılın ilk günlerinde yağış beklenmediğini, çarşamba sabah saatlerinde ülkenin bazı bölgelerinde sis ve pus görülebileceğini kaydetti.Çarşamba günü Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi yaşanabileceğine işaret eden Oğlakçı, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.Oğlakçı, "Yarın itibarıyla Kıyı Ege'de rüzgarın kuzeyli yönlerde kuvvetli eseceğini tahmin ediyoruz. Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyretmeye devam edecek." dedi.İstanbul'da hava nasıl?İstanbul'da yarın yağış beklendiğini belirten Oğlakçı, sıcaklığın gece 6, gündüz 9 derecede seyredeceğini söyledi.Oğlakçı, İstanbul'da hafta boyunca yağış beklentisinin söz konusu olmadığına değinerek, "Salı ve çarşamba günü sıcaklıklar gece 4, gündüz 10 derece olacak." dedi.İzmir yılbaşına nasıl girecek?İzmir'de 5 gün boyunca yağış beklenmediğini dile getiren Oğlakçı, sıcaklığın gece 6 ila 7 derece, gündüz 12 ila 13 derecede seyredeceğini aktardı.Ankara'da hava durumuAnkara'da yarın itibarıyla güney kesimlerinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar beklendiğini belirten Oğlakçı, yeni yılın ilk günlerinde yağış öngörmediklerini söyledi.Oğlakçı, Ankara'da gelecek 3 gün boyunca sıcaklıkların gece eksi 1 ila eksi 2 derece, gündüz 6 ila 7 derecede seyredeceğini sözlerine ekledi.
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türkiye, hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu, ankara, izmir, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı
türkiye, hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu, ankara, izmir, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı

Yılbaşında hava nasıl olacak? Kar yağacak mı?

20:37 29.12.2024
© AP Photo / Francisco Secoİstanbul hava durumu, yağış, yağmur, sağanak
İstanbul hava durumu, yağış, yağmur, sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2024
© AP Photo / Francisco Seco
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Türkiye genelinde yılbaşında yağış görülmeyecek, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.
Yılbaşına dair meteorolojik veriler yayımlandı. Salı gününden itibaren yağışlar bir süre yerini puslu ve sisli havaya bırakacak.

Yılbaşında kar yağacak mı?

1 Ocak Çarşamba günü yurdun bazı bölgelerinde sis ve pus beklenirken, İstanbul’da yılbaşında hava sıcaklığı 10 derece olacak. Ankara ve İzmir’de de yağış beklentisi bulunmazken, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Kıyı kesimlerde yağış

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fatih Murat Oğlakçı, haftalık hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın itibarıyla yurdun büyük bölümünde yağış beklendiğini belirten Oğlakçı, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, Orta Karadeniz ile Batı ve Doğu Karadeniz'de yağışın etkili olacağını bildirdi.

'Yağışlar salı günü sona eriyor'

Kıyı kesimlerde ve Marmara'nın doğusunda sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar beklendiğini vurgulayan Oğlakçı, "Bu yağışlar, salı günü yurdumuzu terk ediyor. Yurdun büyük bir kısmında salıdan itibaren yağış beklemiyoruz. Sadece Doğu Karadeniz kıyılarıyla Karaman ve Niğde çevrelerinde yağış görülecek." diye konuştu.
Oğlakçı, yeni yılın ilk günlerinde yağış beklenmediğini, çarşamba sabah saatlerinde ülkenin bazı bölgelerinde sis ve pus görülebileceğini kaydetti.
Çarşamba günü Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi yaşanabileceğine işaret eden Oğlakçı, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Oğlakçı, "Yarın itibarıyla Kıyı Ege'de rüzgarın kuzeyli yönlerde kuvvetli eseceğini tahmin ediyoruz. Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyretmeye devam edecek." dedi.

İstanbul'da hava nasıl?

İstanbul'da yarın yağış beklendiğini belirten Oğlakçı, sıcaklığın gece 6, gündüz 9 derecede seyredeceğini söyledi.
Oğlakçı, İstanbul'da hafta boyunca yağış beklentisinin söz konusu olmadığına değinerek, "Salı ve çarşamba günü sıcaklıklar gece 4, gündüz 10 derece olacak." dedi.

İzmir yılbaşına nasıl girecek?

İzmir'de 5 gün boyunca yağış beklenmediğini dile getiren Oğlakçı, sıcaklığın gece 6 ila 7 derece, gündüz 12 ila 13 derecede seyredeceğini aktardı.

Ankara'da hava durumu

Ankara'da yarın itibarıyla güney kesimlerinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar beklendiğini belirten Oğlakçı, yeni yılın ilk günlerinde yağış öngörmediklerini söyledi.
Oğlakçı, Ankara'da gelecek 3 gün boyunca sıcaklıkların gece eksi 1 ila eksi 2 derece, gündüz 6 ila 7 derecede seyredeceğini sözlerine ekledi.
Osmangazi Köprüsü sis - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2024
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Meteoroloji yeni hava durumu haritası yayımladı ve tek tek illeri uyardı: Sisli ve puslu hava hakim olacak
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