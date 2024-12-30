https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/usakta-okullar-tatil-edildi-1092159425.html
Uşak'ta okullar tatil edildi
Uşak'ta okullar tatil edildi
Sputnik Türkiye
Uşak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre kentte kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildi. 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T01:55+0300
2024-12-30T01:55+0300
2024-12-30T01:55+0300
türkiye
uşak
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Uşak'ta etkili olan kar yağışının gece saatlerinde artarak devam edeceği, buzlanma tehlikesinin olabileceği ve hava koşulları nedeniyle okulların tatil edildiği açıklandı. Uşak Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/dogalgaz-patlamasi-sonrasi-daricada-okullar-tatil-edildi-1092155881.html
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uşak
Uşak'ta okullar tatil edildi
Uşak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre kentte kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildi.
Uşak'ta etkili olan kar yağışının gece saatlerinde artarak devam edeceği, buzlanma tehlikesinin olabileceği ve hava koşulları nedeniyle okulların tatil edildiği açıklandı.
Uşak Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yarın, ilimiz merkezinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personelimiz de 1 gün idari izinli sayılacaktır. Saat 12.00'ye kadar ilimiz merkezinde trafik seyir ve can güvenliği için motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir."