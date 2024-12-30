https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/turk-dil-kurumundan-ogrencilere-yeni-yil-mujdesi-burs-miktarlari-yukseldi-1092167582.html
Türk Dil Kurumu'ndan öğrencilere yeni yıl müjdesi: Burs miktarları yükseldi
Türk Dil Kurumu'ndan öğrencilere yeni yıl müjdesi: Burs miktarları yükseldi
Sputnik Türkiye
Türk Dil Kurumu, yeni yılda verdiği burs miktarlarını yükseltti. 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T11:01+0300
2024-12-30T11:01+0300
2024-12-30T11:02+0300
türkiye
türk dil kurumu (tdk)
öğrenci
burs
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Türk Dil Kurumu, yeni yılla birlikte verdiği burs miktarlarını yükselttiğini açıkladı. Buna göre, lisans öğrencilerine 3 bin 375 lira ile 9 bin lira arasında, yüksek lisans öğrencilerine 10 bin lira, doktora öğrencilerine ise 15 bin lira burs verilecek1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli TDK'den yapılan açıklamaya göre, üniversite giriş sınavı başarı sıralamasına göre, 2024'te 2 bin 250 lira ile 6 bin lira aralığında verilen lisans burslarının miktarı, 1 Ocak 2025'ten itibaren 3 bin 375 lira ile 9 bin lira aralığına yükseltildi.Ayrıca yeni yıldan itibaren yüksek lisans burs miktarı 6 bin liradan 10 bin liraya, doktora bursu ise 9 bin liradan 15 bin liraya çıkarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/ibb-burs-basvuru-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak-1091921593.html
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tdk burs, tdk burs veriyor mu, tdk burs miktarları
tdk burs, tdk burs veriyor mu, tdk burs miktarları
Türk Dil Kurumu'ndan öğrencilere yeni yıl müjdesi: Burs miktarları yükseldi
11:01 30.12.2024 (güncellendi: 11:02 30.12.2024)
Türk Dil Kurumu, yeni yılda verdiği burs miktarlarını yükseltti.
Türk Dil Kurumu, yeni yılla birlikte verdiği burs miktarlarını yükselttiğini açıkladı. Buna göre, lisans öğrencilerine 3 bin 375 lira ile 9 bin lira arasında, yüksek lisans öğrencilerine 10 bin lira, doktora öğrencilerine ise 15 bin lira burs verilecek
1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli
TDK'den yapılan açıklamaya göre, üniversite giriş sınavı başarı sıralamasına göre, 2024'te 2 bin 250 lira ile 6 bin lira aralığında verilen lisans burslarının miktarı, 1 Ocak 2025'ten itibaren 3 bin 375 lira ile 9 bin lira aralığına yükseltildi.
Ayrıca yeni yıldan itibaren yüksek lisans burs miktarı 6 bin liradan 10 bin liraya, doktora bursu ise 9 bin liradan 15 bin liraya çıkarıldı.