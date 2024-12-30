https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/turk-dil-kurumundan-ogrencilere-yeni-yil-mujdesi-burs-miktarlari-yukseldi-1092167582.html

Türk Dil Kurumu'ndan öğrencilere yeni yıl müjdesi: Burs miktarları yükseldi

Türk Dil Kurumu'ndan öğrencilere yeni yıl müjdesi: Burs miktarları yükseldi

Sputnik Türkiye

Türk Dil Kurumu, yeni yılda verdiği burs miktarlarını yükseltti. 30.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-30T11:01+0300

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türkiye

türk dil kurumu (tdk)

öğrenci

burs

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Türk Dil Kurumu, yeni yılla birlikte verdiği burs miktarlarını yükselttiğini açıkladı. Buna göre, lisans öğrencilerine 3 bin 375 lira ile 9 bin lira arasında, yüksek lisans öğrencilerine 10 bin lira, doktora öğrencilerine ise 15 bin lira burs verilecek1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli TDK'den yapılan açıklamaya göre, üniversite giriş sınavı başarı sıralamasına göre, 2024'te 2 bin 250 lira ile 6 bin lira aralığında verilen lisans burslarının miktarı, 1 Ocak 2025'ten itibaren 3 bin 375 lira ile 9 bin lira aralığına yükseltildi.Ayrıca yeni yıldan itibaren yüksek lisans burs miktarı 6 bin liradan 10 bin liraya, doktora bursu ise 9 bin liradan 15 bin liraya çıkarıldı.​​​​​​​

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/ibb-burs-basvuru-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak-1091921593.html

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