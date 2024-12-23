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İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, İstanbul'da üniversite okuyan önlisans, lisans ve yüksek lisans... 23.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-23T15:28+0300
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ekonomi
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burs
üniversite
öğrenci
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2024 İBB burs başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Geçtiğimiz yıl aralık ayında açıklanan İBB burs sonuçlarının bu yıl açıklanacağı tarihle ilgili araştırmalar sürüyor. Peki, 2024 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?2024 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?Geçtiğimiz yıl İBB burs başvuruları 4 Kasım'da sona ermiş, sonuçlar ise 19 Aralık 2023 tarihinde ilan edilmişti. Bu yıl da benzer şekilde İBB burs başvuru sonuçlarının aralık ayının son haftasında ilan edilmesi bekleniyor.İBB burs sonuçları nasıl sorgulanıyor?2024- 2025 dönemi burs başvuru sonuçları, "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden sorgulanabilecek.Ayrıca adaylar SMS ile bilgilendirilecek.
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ibb bursu, ibb burs başvuru sonuçları, ibb bursu sonuçları, ibb burs sonuçları açıklandı mı
ibb bursu, ibb burs başvuru sonuçları, ibb bursu sonuçları, ibb burs sonuçları açıklandı mı

İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

15:28 23.12.2024 (güncellendi: 15:29 23.12.2024)
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, İstanbul'da üniversite okuyan önlisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri tarafından merakla bekleniyor ancak henüz açıklanmadı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da İBB burslarına başvuru da bulunan öğrenciler 15 bin lira burs yardımı alacak.
2024 İBB burs başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Geçtiğimiz yıl aralık ayında açıklanan İBB burs sonuçlarının bu yıl açıklanacağı tarihle ilgili araştırmalar sürüyor. Peki, 2024 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz yıl İBB burs başvuruları 4 Kasım'da sona ermiş, sonuçlar ise 19 Aralık 2023 tarihinde ilan edilmişti. Bu yıl da benzer şekilde İBB burs başvuru sonuçlarının aralık ayının son haftasında ilan edilmesi bekleniyor.

İBB burs sonuçları nasıl sorgulanıyor?

2024- 2025 dönemi burs başvuru sonuçları, "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden sorgulanabilecek.

Ayrıca adaylar SMS ile bilgilendirilecek.
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EKONOMİ
KYK burs ve kredi ücretleri belli oldu
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