Tayland, BRICS'e ortak ülke statüsünde katılmayı kabul etti
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Rusya'nın dönem başkanlığında önemli bir genişleme atağı başlatan BRICS, yeni ortak ülkelerin katılımıyla işbirliği fırsatlarını giderek daha da artırıyor.
Tayland Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nikondet Phalangkun, BRICS tarafından yapılan gruba ortak ülke statüsünde katılım davetini kabul ettiklerini ve tam üye olmayı umduklarını açıkladı.
Phalangkun, "31 Ekim'de Tayland, BRICS'in 2024 dönem başkanı Rusya'dan BRICS'e ortak ülke olarak katılmaya yönelik resmi davet aldı. 24 Aralık'ta yapılan kabine toplantısında Tayland'ın bu davete olumlu yanıt vermesi karara bağlandı" dedi.
Phalangkun, aynı gün Tayland Dışişleri Bakanı Maris Sangiampongsa'nın Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'a bir mektup göndererek ortak ülke olarak katılım davetinin kabul edildiğini bildirdiğini söyledi.
Phalangkun, "31 Ekim'de Tayland, BRICS'in 2024 dönem başkanı Rusya'dan BRICS'e ortak ülke olarak katılmaya yönelik resmi davet aldı. 24 Aralık'ta yapılan kabine toplantısında Tayland'ın bu davete olumlu yanıt vermesi karara bağlandı" dedi.
Phalangkun, aynı gün Tayland Dışişleri Bakanı Maris Sangiampongsa'nın Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'a bir mektup göndererek ortak ülke olarak katılım davetinin kabul edildiğini bildirdiğini söyledi.
'Tam üye olmak istiyoruz'
Tayland'ın grupta tam üye statüsünde yer almak istediğini kaydeden Phalangkun, BRICS üyeleriyle ilişkilerin seviyesini yükselterek ulusal ekonomiyi kalkındırma imkanlarını artırmayı umduklarını, zira mevcut üye ülkelerde ekonomik büyüme seviyelerinin yüksek olduğunu, turizm, ticaret ve yatırım alanlarında yüksek potansiyele sahip olduklarını vurguladı.
Ortak ülke ne anlama geliyor?
Ortak ülke statüsü, BRICS zirvelerindeki özel oturumlara ve dışişleri bakanları düzeyindeki toplantılara katılımı öngörüyor.
Ayrıca ortak ülke statüsüne sahip başkentler, başta ticaret konulu olmak üzere bakanlar düzeyindeki diğer etkinliklere, ulusal güvenlikten sorumlu temsilcilerin görüşmelerine ve parlamenterler forumuna davet edilebilir.
Ortak ülkeler, BRICS grubunun nihai bildirgelerine de katılabilir.
Ayrıca ortak ülke statüsüne sahip başkentler, başta ticaret konulu olmak üzere bakanlar düzeyindeki diğer etkinliklere, ulusal güvenlikten sorumlu temsilcilerin görüşmelerine ve parlamenterler forumuna davet edilebilir.
Ortak ülkeler, BRICS grubunun nihai bildirgelerine de katılabilir.
BRICS nedir?
2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan topluluk, ülkeler arasında ekonomik işbirliğini amaçlıyor.
Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi ve Güney Afrika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde üye ülkelerin liderleri genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak 2024'te BRICS’e katıldı.
Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi ve Güney Afrika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde üye ülkelerin liderleri genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak 2024'te BRICS’e katıldı.
Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45'i BRICS'te
BRICS ülkeleri, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45’ini kapsıyor. Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın tek taraflı ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon.
'BRIC' terimi ilk kez 2001 yılında ABD'li yatırım bankası olan Goldman Sachs yönetim kurulu başkanı Jim O’Neill tarafından hazırlanan ‘Building Better Global Economic BRICs’ raporunda kullanılmıştı.
'BRIC' terimi ilk kez 2001 yılında ABD'li yatırım bankası olan Goldman Sachs yönetim kurulu başkanı Jim O’Neill tarafından hazırlanan ‘Building Better Global Economic BRICs’ raporunda kullanılmıştı.