https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/kandilli-rasathanesi-paylasti-duzcede-deprem-1092193602.html

Kandilli Rasathanesi paylaştı: Düzce'de deprem

Kandilli Rasathanesi paylaştı: Düzce'de deprem

Sputnik Türkiye

Kandilli Rasathanesi, Düzce Gölyaka'da 3.2 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını açıkladı. depremin derinliği 7.4 kilometre olarak belirlendi. 30.12.2024, Sputnik Türkiye

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, saat 21.02'de Düzce Gölyaka'da 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem 7.4 kilometre derinlikte kaydedildi.Depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/prof-dr-naci-gorur-ege-denizinde-deprem-potansiyeli-buyuk-1092147271.html

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