https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/kandilli-rasathanesi-paylasti-duzcede-deprem-1092193602.html
Kandilli Rasathanesi paylaştı: Düzce'de deprem
Kandilli Rasathanesi paylaştı: Düzce'de deprem
Sputnik Türkiye
Kandilli Rasathanesi, Düzce Gölyaka'da 3.2 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını açıkladı. depremin derinliği 7.4 kilometre olarak belirlendi. 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T21:20+0300
2024-12-30T21:20+0300
2024-12-30T21:37+0300
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, saat 21.02'de Düzce Gölyaka'da 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem 7.4 kilometre derinlikte kaydedildi.Depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/prof-dr-naci-gorur-ege-denizinde-deprem-potansiyeli-buyuk-1092147271.html
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Kandilli Rasathanesi paylaştı: Düzce'de deprem
21:20 30.12.2024 (güncellendi: 21:37 30.12.2024)
Kandilli Rasathanesi, Düzce Gölyaka'da 3.2 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını açıkladı. depremin derinliği 7.4 kilometre olarak belirlendi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, saat 21.02'de Düzce Gölyaka'da 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem 7.4 kilometre derinlikte kaydedildi.
Depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadı.