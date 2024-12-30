https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/sirbistanda-okul-saldirisinda-10-kisiyi-olduren-cocugun-ebeveynlerine-175-yil-hapis-cezasi-verildi-1092190387.html
Sırbistan'da okul saldırısında 10 kişiyi öldüren çocuğun ebeveynlerine 17.5 yıl hapis cezası verildi
Sırbistan'da okul saldırısında 10 kişiyi öldüren çocuğun ebeveynlerine 17.5 yıl hapis cezası verildi
Sputnik Türkiye
Sırbistan'daki bir ilkokulda Mayıs 2023'te düzenlediği silahlı saldırıda 10 kişiyi öldüren çocuğun anne ve babasına toplamda 17,5 yıl hapis cezası verildi. 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T18:01+0300
2024-12-30T18:01+0300
2024-12-30T18:01+0300
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Sırbistan'daki bir ilkokulda Mayıs 2023'te düzenlediği silahlı saldırıda 10 kişiyi öldüren çocuğun anne ve babasına toplamda 17,5 yıl hapis cezası verildi. Belgrad Yüksek Mahkemesi, başkent Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlkokulu'nda 3 Mayıs 2023'te düzenlenen silahlı saldırının sorumlusu 15 yaşındaki gencin ebeveynlerine ilişkin kararı açıkladı.Karara göre, saldırıda 10 kişinin ölümüne neden olan ve 6 kişiyi yaralayan gencin babası Vladimir Kecmanovic 14,5 yıl hapis, anne Miljana Kecmanovic ise 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ebeveynlerin evde silah bulundurmak ve reşit olmayan çocuklarını suça teşvik etmekten sorumlu bulunduklarına işaret edilen kararda, saldırıyı yapan çocuğun babasının silahını kullandığı kaydedildi. Mahkeme ayrıca atış eğitmeni Nemanja Marinkovic'e de 15 ay hapis cezası verdi.Saldırıyı gerçekleştiren gencin ülke yasaları gereği yaşı nedeniyle cezai ehliyeti bulunmaması nedeniyle olayın yaşandığı tarihten bu yana psikiyatri merkezinde bulunduğu ve annesiyle iletişim kurmasının ve görüşmesinin yasaklandığı aktarıldı.Ne olmuştu?O dönem 14 yaşında olan genç, Vladislav Ribnikar İlkokulu'nda 3 Mayıs 2023'te güvenlik görevlisi ve öğrencilere silahla ateş açmıştı. Saldırıda 9'u çocuk, biri güvenlik görevlisi 10 kişi yaşamını yitirmiş, 5'i çocuk, biri öğretmen 6 kişi yaralanmıştı. 14 yaşındaki çocuğun saldırıyı bir aydır planladığı ve üzerinde saldırdığı öğrencilerin listesi ile okul planının bulunduğu ortaya çıkmıştı. Saldırının ertesi günü başkent dışındaki köylerde başka bir toplu katliam daha yaşanmış, 21 yaşındaki Uros Blazic, otomatik bir tüfek alıp birden fazla yere ateş açmıştı. Dokuz kişiyi öldüren ve 12 kişiyi yaralayan adam, bu ayın başlarında 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/abdde-ilk-kez-ebeveynler-cocuklarinin-isledigi-suctan-dolayi-hukum-giydi-en-az-10-yil-hapis----1082621886.html
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sırbistan, ilkokul, saldırı, ebeveyn
sırbistan, ilkokul, saldırı, ebeveyn
Sırbistan'da okul saldırısında 10 kişiyi öldüren çocuğun ebeveynlerine 17.5 yıl hapis cezası verildi
Sırbistan'daki bir ilkokulda Mayıs 2023'te düzenlediği silahlı saldırıda 10 kişiyi öldüren çocuğun anne ve babasına toplamda 17,5 yıl hapis cezası verildi.
Sırbistan'daki bir ilkokulda Mayıs 2023'te düzenlediği silahlı saldırıda 10 kişiyi öldüren çocuğun anne ve babasına toplamda 17,5 yıl hapis cezası verildi. Belgrad Yüksek Mahkemesi, başkent Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlkokulu'nda 3 Mayıs 2023'te düzenlenen silahlı saldırının sorumlusu 15 yaşındaki gencin ebeveynlerine ilişkin kararı açıkladı.
Karara göre, saldırıda 10 kişinin ölümüne neden olan ve 6 kişiyi yaralayan gencin babası Vladimir Kecmanovic 14,5 yıl hapis, anne Miljana Kecmanovic ise 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ebeveynlerin evde silah bulundurmak ve reşit olmayan çocuklarını suça teşvik etmekten sorumlu bulunduklarına işaret edilen kararda, saldırıyı yapan çocuğun babasının silahını kullandığı kaydedildi. Mahkeme ayrıca atış eğitmeni Nemanja Marinkovic'e de 15 ay hapis cezası verdi.
Saldırıyı gerçekleştiren gencin ülke yasaları gereği yaşı nedeniyle cezai ehliyeti bulunmaması nedeniyle olayın yaşandığı tarihten bu yana psikiyatri merkezinde bulunduğu ve annesiyle iletişim kurmasının ve görüşmesinin yasaklandığı aktarıldı.
O dönem 14 yaşında olan genç, Vladislav Ribnikar İlkokulu'nda 3 Mayıs 2023'te güvenlik görevlisi ve öğrencilere silahla ateş açmıştı. Saldırıda 9'u çocuk, biri güvenlik görevlisi 10 kişi yaşamını yitirmiş, 5'i çocuk, biri öğretmen 6 kişi yaralanmıştı.
14 yaşındaki çocuğun saldırıyı bir aydır planladığı ve üzerinde saldırdığı öğrencilerin listesi ile okul planının bulunduğu ortaya çıkmıştı.
Saldırının ertesi günü başkent dışındaki köylerde başka bir toplu katliam daha yaşanmış, 21 yaşındaki Uros Blazic, otomatik bir tüfek alıp birden fazla yere ateş açmıştı. Dokuz kişiyi öldüren ve 12 kişiyi yaralayan adam, bu ayın başlarında 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.