https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/simge-sagindan-mauro-icardi-aciklamasi-kismetimi-kapatiyor-1092161699.html
Simge Sağın’dan Mauro Icardi açıklaması: 'Kısmetimi kapatıyor'
Simge Sağın’dan Mauro Icardi açıklaması: 'Kısmetimi kapatıyor'
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Simge Sağın, Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile adının aşk dedikodularına karışması üzerine suskunluğunu bozdu. “Sadece bir kez... 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T07:14+0300
2024-12-30T07:14+0300
2024-12-30T07:14+0300
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Son dönemde Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile adı sıkça anılan ünlü şarkıcı Simge Sağın, çıkan aşk dedikodularına açıklık getirdi. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde “En İyi Kadın Şarkıcı” ödülünü kazanan Sağın, Hürriyet’e verdiği röportajda bu söylentilere tepki gösterdi.'Bir kez gördüm'Simge Sağın, Icardi ile şampiyonluk kutlaması sırasında bir kez karşılaştığını belirtti. Ünlü şarkıcı, konuyla ilgili şunları söyledi:'Kısmetimi kapatıyor'Icardi’nin Wanda Nara ile boşanma süreci sonrası yeniden gündeme gelen Simge Sağın, çıkan haberlerin kendisini rahatsız ettiğini dile getirdi. Sağın, “Ben evde oturuyorum, Icardi yüzünden kısmetimi kapatıyorlar” diyerek dikkat çeken bir açıklama yaptı.'Aşkın olayım artık Icardi’nin şarkısı'Simge Sağın, “Aşkın Olayım” şarkısının Galatasaraylı futbolcu ile özdeşleşmesine ilişkin de esprili bir yorumda bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/besiktas-seciminde-gerginlik-mete-vardar-kendisini-sakinlestirmeye-gelen-ogluna-tokat-atti-1092160695.html
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galatasaray, simge sağın, mauro icardi, wanda nara, aşk, aşk, sevgili
galatasaray, simge sağın, mauro icardi, wanda nara, aşk, aşk, sevgili
Simge Sağın’dan Mauro Icardi açıklaması: 'Kısmetimi kapatıyor'
Ünlü şarkıcı Simge Sağın, Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile adının aşk dedikodularına karışması üzerine suskunluğunu bozdu. “Sadece bir kez gördüm” diyen Sağın, çıkan haberlere tepki gösterdi. “Icardi kısmetimi kapatıyor” açıklamasıyla gündem olan Sağın, “Aşkın Olayım artık onun şarkısı” dedi.
Son dönemde Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile adı sıkça anılan ünlü şarkıcı Simge Sağın, çıkan aşk dedikodularına açıklık getirdi. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde “En İyi Kadın Şarkıcı” ödülünü kazanan Sağın, Hürriyet’e verdiği röportajda bu söylentilere tepki gösterdi.
Simge Sağın, Icardi ile şampiyonluk kutlaması sırasında bir kez karşılaştığını belirtti. Ünlü şarkıcı, konuyla ilgili şunları söyledi:
“Beni şampiyonluk maçına davet etti, gittim. Hayatımda onu ilk kez orada gördüm ve bir daha da görmedim. Çıkan haberlere gerçekten inanamıyorum.”
Icardi’nin Wanda Nara ile boşanma süreci sonrası yeniden gündeme gelen Simge Sağın, çıkan haberlerin kendisini rahatsız ettiğini dile getirdi. Sağın, “Ben evde oturuyorum, Icardi yüzünden kısmetimi kapatıyorlar” diyerek dikkat çeken bir açıklama yaptı.
'Aşkın olayım artık Icardi’nin şarkısı'
Simge Sağın, “Aşkın Olayım” şarkısının Galatasaraylı futbolcu ile özdeşleşmesine ilişkin de esprili bir yorumda bulundu:
“Artık bu şarkıyı söylediğimde aklıma Icardi ve attığı goller geliyor. Bu şarkı tamamen onunla anılır hale geldi.”