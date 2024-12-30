https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/simge-sagindan-mauro-icardi-aciklamasi-kismetimi-kapatiyor-1092161699.html

Simge Sağın’dan Mauro Icardi açıklaması: 'Kısmetimi kapatıyor'

Simge Sağın’dan Mauro Icardi açıklaması: 'Kısmetimi kapatıyor'

Sputnik Türkiye

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile adının aşk dedikodularına karışması üzerine suskunluğunu bozdu. “Sadece bir kez... 30.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-30T07:14+0300

2024-12-30T07:14+0300

2024-12-30T07:14+0300

yaşam

galatasaray

simge sağın

mauro icardi

wanda nara

aşk

aşk

sevgili

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/17/1068672871_0:0:634:358_1920x0_80_0_0_8c86f4beb2e1a3d774b80f3abeb4adb0.jpg

Son dönemde Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile adı sıkça anılan ünlü şarkıcı Simge Sağın, çıkan aşk dedikodularına açıklık getirdi. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde “En İyi Kadın Şarkıcı” ödülünü kazanan Sağın, Hürriyet’e verdiği röportajda bu söylentilere tepki gösterdi.'Bir kez gördüm'Simge Sağın, Icardi ile şampiyonluk kutlaması sırasında bir kez karşılaştığını belirtti. Ünlü şarkıcı, konuyla ilgili şunları söyledi:'Kısmetimi kapatıyor'Icardi’nin Wanda Nara ile boşanma süreci sonrası yeniden gündeme gelen Simge Sağın, çıkan haberlerin kendisini rahatsız ettiğini dile getirdi. Sağın, “Ben evde oturuyorum, Icardi yüzünden kısmetimi kapatıyorlar” diyerek dikkat çeken bir açıklama yaptı.'Aşkın olayım artık Icardi’nin şarkısı'Simge Sağın, “Aşkın Olayım” şarkısının Galatasaraylı futbolcu ile özdeşleşmesine ilişkin de esprili bir yorumda bulundu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/besiktas-seciminde-gerginlik-mete-vardar-kendisini-sakinlestirmeye-gelen-ogluna-tokat-atti-1092160695.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galatasaray, simge sağın, mauro icardi, wanda nara, aşk, aşk, sevgili