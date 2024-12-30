https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/besiktas-seciminde-gerginlik-mete-vardar-kendisini-sakinlestirmeye-gelen-ogluna-tokat-atti-1092160695.html
Beşiktaş seçiminde olaylı gece: Mete Vardar kendisini sakinleştirmeye gelen oğluna tokat attı
Beşiktaş seçiminde olaylı gece: Mete Vardar kendisini sakinleştirmeye gelen oğluna tokat attı
Sputnik Türkiye
Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında tansiyon yükseldi. İlk sandık sonuçlarının ardından yaşanan gerginlikte, Mete Vardar yapılan... 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T06:39+0300
2024-12-30T06:39+0300
2024-12-30T06:40+0300
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Beşiktaş Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, rekor katılımla gerçekleştirildi. İlk sandık sonuçlarının açıklanmasının ardından kongre salonunda tansiyon yükseldi. Serdal Adalı cephesinden yapılan "Hasan Arat paralar nerede?" tezahüratı, kongrenin en tartışmalı anlarından birine sahne oldu.Mete Vardar tezahürata tepki gösterdiTezahüratlar üzerine sert bir tepki veren Mete Vardar, “Biz kaçmadık, kaçandan hesap sorun!” diyerek kürsüye çıktı. Bu sırada Serdal Adalı’nın ekibiyle tartışma yaşayan Vardar, salondaki gerginliğin daha da artmasına neden oldu. Tartışmaların sözlü atışmanın ötesine geçmediği bildirildi.Oğluna tokat attı, gerilim yatıştıTartışmanın ortasında, Mete Vardar’ı sakinleştirmeye çalışan oğlu beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı. Vardar, tartışmalar sırasında sinirle oğluna tokat attı. Olay sonrası salondaki gerilim bir süre daha devam ederken, Vardar ve oğlu, tartışmanın yatışmasının ardından birlikte basına poz verdi.Olaylar salonda tekrar alevlendiOlayların ardından gerginlik tam olarak son bulmadı. Kongre salonunda zaman zaman tartışmalar yeniden alevlendi. Ancak güvenlik görevlilerinin ve kongre yönetiminin müdahalesiyle olayların büyümesi engellendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/meteorolojiden-kritik-harita-degisti-uyarisi-istanbula-kar-geliyor-hava-durumu-alarm-veriyor-1092160066.html
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Beşiktaş seçiminde olaylı gece: Mete Vardar kendisini sakinleştirmeye gelen oğluna tokat attı
06:39 30.12.2024 (güncellendi: 06:40 30.12.2024)
Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında tansiyon yükseldi. İlk sandık sonuçlarının ardından yaşanan gerginlikte, Mete Vardar yapılan tezahüratlara sert tepki verdi. Tartışma sırasında oğluna tokat atan Vardar, olayların ardından oğluyla basına poz verdi. İşte detaylar.
Beşiktaş Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, rekor katılımla gerçekleştirildi. İlk sandık sonuçlarının açıklanmasının ardından kongre salonunda tansiyon yükseldi. Serdal Adalı cephesinden yapılan "Hasan Arat paralar nerede?" tezahüratı, kongrenin en tartışmalı anlarından birine sahne oldu.
Mete Vardar tezahürata tepki gösterdi
Tezahüratlar üzerine sert bir tepki veren Mete Vardar, “Biz kaçmadık, kaçandan hesap sorun!” diyerek kürsüye çıktı. Bu sırada Serdal Adalı’nın ekibiyle tartışma yaşayan Vardar, salondaki gerginliğin daha da artmasına neden oldu. Tartışmaların sözlü atışmanın ötesine geçmediği bildirildi.
Oğluna tokat attı, gerilim yatıştı
Tartışmanın ortasında, Mete Vardar’ı sakinleştirmeye çalışan oğlu beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı. Vardar, tartışmalar sırasında sinirle oğluna tokat attı. Olay sonrası salondaki gerilim bir süre daha devam ederken, Vardar ve oğlu, tartışmanın yatışmasının ardından birlikte basına poz verdi.
Olaylar salonda tekrar alevlendi
Olayların ardından gerginlik tam olarak son bulmadı. Kongre salonunda zaman zaman tartışmalar yeniden alevlendi. Ancak güvenlik görevlilerinin ve kongre yönetiminin müdahalesiyle olayların büyümesi engellendi.