https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/besiktas-seciminde-gerginlik-mete-vardar-kendisini-sakinlestirmeye-gelen-ogluna-tokat-atti-1092160695.html

Beşiktaş seçiminde olaylı gece: Mete Vardar kendisini sakinleştirmeye gelen oğluna tokat attı

Beşiktaş seçiminde olaylı gece: Mete Vardar kendisini sakinleştirmeye gelen oğluna tokat attı

Sputnik Türkiye

Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında tansiyon yükseldi. İlk sandık sonuçlarının ardından yaşanan gerginlikte, Mete Vardar yapılan... 30.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-30T06:39+0300

2024-12-30T06:39+0300

2024-12-30T06:40+0300

spor

beşiktaş

mete vardar

hasan arat

serdal adalı

tokat

saldırı

şiddet

seçim

futbol

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/08/1082588629_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_83170a3ea5568afcc8dacb0c87cb8653.jpg

Beşiktaş Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, rekor katılımla gerçekleştirildi. İlk sandık sonuçlarının açıklanmasının ardından kongre salonunda tansiyon yükseldi. Serdal Adalı cephesinden yapılan "Hasan Arat paralar nerede?" tezahüratı, kongrenin en tartışmalı anlarından birine sahne oldu.Mete Vardar tezahürata tepki gösterdiTezahüratlar üzerine sert bir tepki veren Mete Vardar, “Biz kaçmadık, kaçandan hesap sorun!” diyerek kürsüye çıktı. Bu sırada Serdal Adalı’nın ekibiyle tartışma yaşayan Vardar, salondaki gerginliğin daha da artmasına neden oldu. Tartışmaların sözlü atışmanın ötesine geçmediği bildirildi.Oğluna tokat attı, gerilim yatıştıTartışmanın ortasında, Mete Vardar’ı sakinleştirmeye çalışan oğlu beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı. Vardar, tartışmalar sırasında sinirle oğluna tokat attı. Olay sonrası salondaki gerilim bir süre daha devam ederken, Vardar ve oğlu, tartışmanın yatışmasının ardından birlikte basına poz verdi.Olaylar salonda tekrar alevlendiOlayların ardından gerginlik tam olarak son bulmadı. Kongre salonunda zaman zaman tartışmalar yeniden alevlendi. Ancak güvenlik görevlilerinin ve kongre yönetiminin müdahalesiyle olayların büyümesi engellendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/meteorolojiden-kritik-harita-degisti-uyarisi-istanbula-kar-geliyor-hava-durumu-alarm-veriyor-1092160066.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mete vardar tokat, beşiktaş seçim gerginlik, mete vardar oğluna tokat, beşiktaş kongre olayları, serdal adalı tezahürat, mete vardar kürsü tartışması, olağanüstü seçimli genel kurul, beşiktaş seçim son dakika, mete vardar tepkisi, hasan arat paralar nerede, beşiktaş kongre salonu tartışma, mete vardar serdal adalı ekibi, beşiktaş genel kurul gerginlik, beşiktaş seçim haberleri, mete vardar basına poz, mete vardar oğluyla basın açıklaması