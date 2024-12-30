https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/sezonu-acan-kayak-merkezine-2-gunde-yaklasik-18-bin-misafir-1092158826.html
Sezonu açan kayak merkezine 2 günde yaklaşık 18 bin misafir
Sezonu açan kayak merkezine 2 günde yaklaşık 18 bin misafir
Sputnik Türkiye
Türkiye'de son yıllarda kış turizminin öne çıkan merkezlerinden Davraz Kayak Merkezi iki günde yaklaşık 18 bin kişiyi ağırladı. 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T00:20+0300
2024-12-30T00:20+0300
2024-12-30T00:21+0300
yaşam
kayak merkezi
isparta
batı akdeniz
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Batı Akdeniz'de yer alan Davraz Kayak Merkezi yüksek bölgelerde kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı.Hafta sonu dolayısıyla çok sayıda kayak severin ziyaret ettiği merkezde yoğunluk yaşandı.Son yıllarda yeterli kar yağmadığı için sezonu geç açılan Davraz'ı bu sezon iki günde yaklaşık 18 bin kişi ziyaret etti.Öte yandan Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin merkezde güvenlik için teyakkuz halinde çalışmalarına devam ettiği bildirildi.Ekipler, kayak merkezinde düşme sonucu yaralanan, mahsur kalan ve yardıma ihtiyaç duyanları kar üstü motosikletleri ile bulundukları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/canakkalede-kar-kalinligi-45-santimetreye-ulasti-1092155998.html
isparta
batı akdeniz
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kayak merkezi, isparta, batı akdeniz
kayak merkezi, isparta, batı akdeniz
Sezonu açan kayak merkezine 2 günde yaklaşık 18 bin misafir
00:20 30.12.2024 (güncellendi: 00:21 30.12.2024)
Türkiye'de son yıllarda kış turizminin öne çıkan merkezlerinden Davraz Kayak Merkezi iki günde yaklaşık 18 bin kişiyi ağırladı.
Batı Akdeniz'de yer alan Davraz Kayak Merkezi yüksek bölgelerde kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı.
Hafta sonu dolayısıyla çok sayıda kayak severin ziyaret ettiği merkezde yoğunluk yaşandı.
Son yıllarda yeterli kar yağmadığı için sezonu geç açılan Davraz'ı bu sezon iki günde yaklaşık 18 bin kişi ziyaret etti.
Öte yandan Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin merkezde güvenlik için teyakkuz halinde çalışmalarına devam ettiği bildirildi.
Ekipler, kayak merkezinde düşme sonucu yaralanan, mahsur kalan ve yardıma ihtiyaç duyanları kar üstü motosikletleri ile bulundukları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim ediyor.