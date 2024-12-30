https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/sezonu-acan-kayak-merkezine-2-gunde-yaklasik-18-bin-misafir-1092158826.html

Sezonu açan kayak merkezine 2 günde yaklaşık 18 bin misafir

Sezonu açan kayak merkezine 2 günde yaklaşık 18 bin misafir

Sputnik Türkiye

Türkiye'de son yıllarda kış turizminin öne çıkan merkezlerinden Davraz Kayak Merkezi iki günde yaklaşık 18 bin kişiyi ağırladı. 30.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-30T00:20+0300

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yaşam

kayak merkezi

isparta

batı akdeniz

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Batı Akdeniz'de yer alan Davraz Kayak Merkezi yüksek bölgelerde kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı.Hafta sonu dolayısıyla çok sayıda kayak severin ziyaret ettiği merkezde yoğunluk yaşandı.Son yıllarda yeterli kar yağmadığı için sezonu geç açılan Davraz'ı bu sezon iki günde yaklaşık 18 bin kişi ziyaret etti.Öte yandan Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin merkezde güvenlik için teyakkuz halinde çalışmalarına devam ettiği bildirildi.Ekipler, kayak merkezinde düşme sonucu yaralanan, mahsur kalan ve yardıma ihtiyaç duyanları kar üstü motosikletleri ile bulundukları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/canakkalede-kar-kalinligi-45-santimetreye-ulasti-1092155998.html

isparta

batı akdeniz

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kayak merkezi, isparta, batı akdeniz