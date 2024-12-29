https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/canakkalede-kar-kalinligi-45-santimetreye-ulasti-1092155998.html
Çanakkale'de kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı
Çanakkale'de kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı
Sputnik Türkiye
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yüksek kesimlerde kar kalınlığı 45 santimetreye ulaşırken, kartpostallık görüntüler oluştu. 29.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-29T20:44+0300
2024-12-29T20:44+0300
2024-12-29T20:44+0300
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Çanakkale'de kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı.Gün boyu kar yağdıLapseki ilçesinde Dumanlı Dağı'nda kar yağışı gün boyunca etkili oldu. Beyaz örtüyle kaplanan 650 rakımlı Dumanlı Dağı'nda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için İl Özel İdare ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Kar kalınlığının 45 santimetreye ulaştığı bölgeye gelen vatandaşlar, piknik yapıp, karda oynayarak tadını çıkardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/yilbasinda-hava-nasil-olacak-kar-yagacak-mi-1092151702.html
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çanakkale, kar, hava durumu
çanakkale, kar, hava durumu
Çanakkale'de kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yüksek kesimlerde kar kalınlığı 45 santimetreye ulaşırken, kartpostallık görüntüler oluştu.
Çanakkale'de kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı.
Lapseki ilçesinde Dumanlı Dağı'nda kar yağışı gün boyunca etkili oldu.
Beyaz örtüyle kaplanan 650 rakımlı Dumanlı Dağı'nda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için İl Özel İdare ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.
Kar kalınlığının 45 santimetreye ulaştığı bölgeye gelen vatandaşlar, piknik yapıp, karda oynayarak tadını çıkardı.