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Çanakkale'de kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı
Çanakkale'de kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı
Sputnik Türkiye
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yüksek kesimlerde kar kalınlığı 45 santimetreye ulaşırken, kartpostallık görüntüler oluştu. 29.12.2024, Sputnik Türkiye
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Çanakkale'de kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı.Gün boyu kar yağdıLapseki ilçesinde Dumanlı Dağı'nda kar yağışı gün boyunca etkili oldu. Beyaz örtüyle kaplanan 650 rakımlı Dumanlı Dağı'nda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için İl Özel İdare ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Kar kalınlığının 45 santimetreye ulaştığı bölgeye gelen vatandaşlar, piknik yapıp, karda oynayarak tadını çıkardı.
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çanakkale, kar, hava durumu
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Çanakkale'de kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı

20:44 29.12.2024
© Hakan FirikÇanakkale'de kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı
Çanakkale'de kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2024
© Hakan Firik
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yüksek kesimlerde kar kalınlığı 45 santimetreye ulaşırken, kartpostallık görüntüler oluştu.
Çanakkale'de kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı.

Gün boyu kar yağdı

Lapseki ilçesinde Dumanlı Dağı'nda kar yağışı gün boyunca etkili oldu.
Beyaz örtüyle kaplanan 650 rakımlı Dumanlı Dağı'nda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için İl Özel İdare ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.
Kar kalınlığının 45 santimetreye ulaştığı bölgeye gelen vatandaşlar, piknik yapıp, karda oynayarak tadını çıkardı.
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