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Sabiha Gökçen Havalimanı uluslararası yolcu trafiğinde rekor kırdı
Sabiha Gökçen Havalimanı uluslararası yolcu trafiğinde rekor kırdı
Sputnik Türkiye
Sabiha Gökçen Havalimanı, 29 Aralık 2024’te 77 bin 652 uluslararası yolcuyla tüm zamanların rekorunu kırdı. 30.12.2024, Sputnik Türkiye
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG), 29 Aralık 2024 Pazar günü uluslararası yolcu trafiğinde tüm zamanların rekorunu kırdı. Türkiye’nin ikinci, Avrupa’nın ise onuncu en yoğun havalimanı olan Sabiha Gökçen, Noel ve Yeni Yıl tatilinin etkisiyle yoğun geçen aralık ayında 77 bin 652 uluslararası yolcuya ev sahipliği yaptı.2023 yılında 37,1 milyon yolcuya ulaşarak kendi rekorunu kıran İSG, 29 Aralık 2024 tarihinde dış hatlarda 37 bin 910 gelen ve 39 bin 742 giden yolcu ile toplamda 77 bin 652 yolcuya hizmet verdi. Aynı gün dış hatlarda toplam 424 uçuş gerçekleştirildi. Bir önceki rekor ise 17 Kasım 2024 tarihinde 72 bin 587 yolcu ile kırılmıştı.Uluslararası Destinasyonlarda Genişleyen Ağıyla Dikkat Çekiyor2024 yılında İstanbul’u 51 ülkede toplam 141 destinasyona bağlayan Sabiha Gökçen Havalimanı, 15 yeni dış hat ve 1 yeni iç hat olmak üzere toplam 16 yeni rotayı bağlantı ağına ekledi. 2024’te en çok büyüme gösteren destinasyon yüzde 122 büyüme ile Hollanda’nın Rotterdam şehri olurken, Mısır’ın Kahire rotası yüzde 100, Sırbistan’ın Belgrad rotası ise yüzde 72 büyüme ile dikkat çekti.
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sabiha gökçen, sabiha gökçen havaalanı, turizm, kültür ve turizm bakanlığı, yolculuk, pazar, türkiye, isg, uçak, uçak seferi
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Sabiha Gökçen Havalimanı uluslararası yolcu trafiğinde rekor kırdı

15:10 30.12.2024
© İHA / LOKMAN SARIKURT-Sabiha Gökçen Havalimanı
Sabiha Gökçen Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2024
© İHA / LOKMAN SARIKURT-
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Sabiha Gökçen Havalimanı, 29 Aralık 2024’te 77 bin 652 uluslararası yolcuyla tüm zamanların rekorunu kırdı.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG), 29 Aralık 2024 Pazar günü uluslararası yolcu trafiğinde tüm zamanların rekorunu kırdı. Türkiye’nin ikinci, Avrupa’nın ise onuncu en yoğun havalimanı olan Sabiha Gökçen, Noel ve Yeni Yıl tatilinin etkisiyle yoğun geçen aralık ayında 77 bin 652 uluslararası yolcuya ev sahipliği yaptı.
2023 yılında 37,1 milyon yolcuya ulaşarak kendi rekorunu kıran İSG, 29 Aralık 2024 tarihinde dış hatlarda 37 bin 910 gelen ve 39 bin 742 giden yolcu ile toplamda 77 bin 652 yolcuya hizmet verdi. Aynı gün dış hatlarda toplam 424 uçuş gerçekleştirildi. Bir önceki rekor ise 17 Kasım 2024 tarihinde 72 bin 587 yolcu ile kırılmıştı.
Uluslararası Destinasyonlarda Genişleyen Ağıyla Dikkat Çekiyor
2024 yılında İstanbul’u 51 ülkede toplam 141 destinasyona bağlayan Sabiha Gökçen Havalimanı, 15 yeni dış hat ve 1 yeni iç hat olmak üzere toplam 16 yeni rotayı bağlantı ağına ekledi. 2024’te en çok büyüme gösteren destinasyon yüzde 122 büyüme ile Hollanda’nın Rotterdam şehri olurken, Mısır’ın Kahire rotası yüzde 100, Sırbistan’ın Belgrad rotası ise yüzde 72 büyüme ile dikkat çekti.
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