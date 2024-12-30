İzmir'de 15 Suriyeli DAEŞ faaliyetleri iddiasıyla gözaltına alındı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Uzmanlar uyardı: Atom meyve sularına dikkat
09:19
3 dk
ÖZEL HABER
Kimine suikast kimine ihmal dendi: Türkiye’de patlayan mühimmat fabrikaları
10:34
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Uzayda mahsur kalan astronotlardan Noel kutlaması
11:10
3 dk
ÖZEL HABER
Kural uygulama sanatı: Hakemlerin mesleki arka planları
11:29
5 dk
ÖZEL HABER
Milletvekilleri talep etti: TBMM'de latte servisi başladı
11:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Hasan Erel: 'BRICS, G7’ye alternatif bir oluşum olarak ortaya koyuldu'
12:10
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:34
8 dk
SESLİ HABER
Migreni olanlar dikkat: Erbain soğukları baş ağrısını tetikliyor
12:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:06
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Barış Adıbelli: 'Rusya gördü ki cephede aslında Ukrayna postu giymiş ABD ve NATO’yla savaşıyor'
18:10
2 dk
SESLİ HABER
Trump'ın Noel dilek listesi şaşırtmadı: Panama Kanalı, Grönland, Kanada
18:23
2 dk
SESLİ HABER
Yapay zeka ile hazırlanan video linkine tıkladı, hesabından 650 bin TL çekildi
18:56
1 dk
ÖZEL HABER
Rus arkeologlar çalışma başlatmıştı: Noel Baba’nın mezarı Türkiye’de mi?
20:54
3 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy’den Noel arifesinde “Ekümenik” mesajı
22:33
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Serdal Adalı: 'Kazanan Beşiktaş olmuştur'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Krizler çağında çocuk olmak: 'Hayal kuramayan bir kuşak geliyor'
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Ahmet Güzel: '0-6 aylık bebeklerde ailelerin burun tıkanıklarını önemsemesi gerekiyor'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Online eğitimlerin değişen dünyası
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’deki en uygun ve lüks yılbaşı tatili fiyatları
17:39
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Yeni yıla girmek de cep yakıyor: Evde ne kadar dışarıda ne kadar
18:12
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/izmirde-15-suriyeli-daes-faaliyetleri-iddiasiyla-gozaltina-alindi--1092178515.html
İzmir'de 15 Suriyeli DAEŞ faaliyetleri iddiasıyla gözaltına alındı
İzmir'de 15 Suriyeli DAEŞ faaliyetleri iddiasıyla gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İzmir’de DEAŞ’a yönelik operasyonda, çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttüğü ve örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 16 kişi gözaltına alındı. 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T14:01+0300
2024-12-30T14:01+0300
türkiye
daeş
türkiye
şüpheli
suriye
izmir
terör
terör örgütü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/0c/1061103362_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7cdb9ca5cfae06eed1670b6b5c8a397f.jpg
İzmir’de DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, geçmişte çatışma bölgelerinde örgüt adına faaliyet yürüttüğü ve sosyal medyada propaganda yaparak örgüte davet çalışmaları gerçekleştirdiği belirlenen 16 şüpheli gözaltına alındı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı şahısların eylem ve faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla çalışmalar devam ediyor. 15 Suriyeli gözaltında Bu süreçte, geçmişte terör örgütü adına çatışma bölgelerinde aktif olduğu tespit edilen 15 Suriye uyruklu şahıs ile sosyal medya üzerinden örgütün propagandasını yaparak yabancı uyruklu kişilere yönelik davet çalışmaları yürüttüğü belirlenen 2 Türk vatandaşı dahil olmak üzere toplam 17 şüpheli belirlendi.Sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumda olan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/21-milyarlik-bungalov-cetesi-cokertildi-12-kisi-tutuklandi-1092177760.html
türkiye
suriye
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/0c/1061103362_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f10d80da747a9ad43cf2cf7ea8636124.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
daeş, türkiye, şüpheli, suriye, izmir, terör, terör örgütü
daeş, türkiye, şüpheli, suriye, izmir, terör, terör örgütü

İzmir'de 15 Suriyeli DAEŞ faaliyetleri iddiasıyla gözaltına alındı

14:01 30.12.2024
© Sputnik / Виктор Антонюк / Multimedya arşivine gidinkelepçe - Şevçenkovo köyü - Harkiv - tutuklama - gözaltı
kelepçe - Şevçenkovo köyü - Harkiv - tutuklama - gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2024
© Sputnik / Виктор Антонюк
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
İzmir’de DEAŞ’a yönelik operasyonda, çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttüğü ve örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 16 kişi gözaltına alındı.
İzmir’de DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, geçmişte çatışma bölgelerinde örgüt adına faaliyet yürüttüğü ve sosyal medyada propaganda yaparak örgüte davet çalışmaları gerçekleştirdiği belirlenen 16 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı şahısların eylem ve faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla çalışmalar devam ediyor.

15 Suriyeli gözaltında

Bu süreçte, geçmişte terör örgütü adına çatışma bölgelerinde aktif olduğu tespit edilen 15 Suriye uyruklu şahıs ile sosyal medya üzerinden örgütün propagandasını yaparak yabancı uyruklu kişilere yönelik davet çalışmaları yürüttüğü belirlenen 2 Türk vatandaşı dahil olmak üzere toplam 17 şüpheli belirlendi.
Sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Firari durumda olan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Diyarbakır - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2024
2.1 milyarlık 'Bungalov' çetesi çökertildi: 12 kişi tutuklandı
13:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала