https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/izmirde-15-suriyeli-daes-faaliyetleri-iddiasiyla-gozaltina-alindi--1092178515.html
İzmir'de 15 Suriyeli DAEŞ faaliyetleri iddiasıyla gözaltına alındı
İzmir'de 15 Suriyeli DAEŞ faaliyetleri iddiasıyla gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İzmir’de DEAŞ’a yönelik operasyonda, çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttüğü ve örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 16 kişi gözaltına alındı. 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T14:01+0300
2024-12-30T14:01+0300
2024-12-30T14:01+0300
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terör örgütü
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İzmir’de DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, geçmişte çatışma bölgelerinde örgüt adına faaliyet yürüttüğü ve sosyal medyada propaganda yaparak örgüte davet çalışmaları gerçekleştirdiği belirlenen 16 şüpheli gözaltına alındı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı şahısların eylem ve faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla çalışmalar devam ediyor. 15 Suriyeli gözaltında Bu süreçte, geçmişte terör örgütü adına çatışma bölgelerinde aktif olduğu tespit edilen 15 Suriye uyruklu şahıs ile sosyal medya üzerinden örgütün propagandasını yaparak yabancı uyruklu kişilere yönelik davet çalışmaları yürüttüğü belirlenen 2 Türk vatandaşı dahil olmak üzere toplam 17 şüpheli belirlendi.Sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumda olan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/21-milyarlik-bungalov-cetesi-cokertildi-12-kisi-tutuklandi-1092177760.html
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daeş, türkiye, şüpheli, suriye, izmir, terör, terör örgütü
daeş, türkiye, şüpheli, suriye, izmir, terör, terör örgütü
İzmir'de 15 Suriyeli DAEŞ faaliyetleri iddiasıyla gözaltına alındı
İzmir’de DEAŞ’a yönelik operasyonda, çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttüğü ve örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 16 kişi gözaltına alındı.
İzmir’de DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, geçmişte çatışma bölgelerinde örgüt adına faaliyet yürüttüğü ve sosyal medyada propaganda yaparak örgüte davet çalışmaları gerçekleştirdiği belirlenen 16 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı şahısların eylem ve faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla çalışmalar devam ediyor.
Bu süreçte, geçmişte terör örgütü adına çatışma bölgelerinde aktif olduğu tespit edilen 15 Suriye uyruklu şahıs ile sosyal medya üzerinden örgütün propagandasını yaparak yabancı uyruklu kişilere yönelik davet çalışmaları yürüttüğü belirlenen 2 Türk vatandaşı dahil olmak üzere toplam 17 şüpheli belirlendi.
Sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Firari durumda olan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.