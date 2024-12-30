https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-esaretinde-olan-150-rus-asker-rusyaya-getirildi-1092189857.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna esaretinde olan 150 Rus asker Rusya’ya getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna esaretinde olan 150 Rus asker Rusya’ya getirildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev’in kontrolündeki topraklarda esir olarak tutulan 150 Rus askerin kurtarılarak Rusya’ya geri getirildiğini, karşılığında Ukrayna... 30.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-30T17:46+0300

2024-12-30T17:46+0300

2024-12-30T18:15+0300

ukrayna krizi

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birleşik arap emirlikleri (bae)

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda Kiev’in kontrolündeki topraklarda esir olarak tutulan 150 Rus askerin kurtarılarak Rusya’ya geri getirildiği, karşılığında 150 Ukrayna askerinin teslim edildiği belirtildi.Açıklamada, “30 Aralık tarihinde müzakere süreci sonucunda Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 150 Rus asker geri getirildi” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, esir takası çerçevesinde Kiev'e 150 Ukrayna askerinin teslim edildiği vurgulandı.Serbest kalan tüm Rus askerlerin şu anda Belarus'ta bulunduğunu, orada kendilerine gerekli psikolojik ve tıbbi yardımın sağlandığını, ayrıca yakınlarıyla iletişime geçme imkanı tanındığını bildiren bakanlık, daha sonra tüm askerlerin tedavi ve rehabilitasyon için Moskova’ya, kuruma ait sağlık kuruluşlarına nakledileceğini ifade etti.Açıklamada, esir takasının Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) insani arabuluculuk çabalarının katkısı ile gerçekleştirildiği vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/ukrayna-esir-takasi-muzakerelerine-katilmayi-reddediyor-1087570625.html

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