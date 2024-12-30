https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-esaretinde-olan-150-rus-asker-rusyaya-getirildi-1092189857.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna esaretinde olan 150 Rus asker Rusya’ya getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna esaretinde olan 150 Rus asker Rusya’ya getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev’in kontrolündeki topraklarda esir olarak tutulan 150 Rus askerin kurtarılarak Rusya’ya geri getirildiğini, karşılığında Ukrayna... 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T17:46+0300
2024-12-30T17:46+0300
2024-12-30T18:15+0300
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda Kiev’in kontrolündeki topraklarda esir olarak tutulan 150 Rus askerin kurtarılarak Rusya’ya geri getirildiği, karşılığında 150 Ukrayna askerinin teslim edildiği belirtildi.Açıklamada, “30 Aralık tarihinde müzakere süreci sonucunda Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 150 Rus asker geri getirildi” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, esir takası çerçevesinde Kiev'e 150 Ukrayna askerinin teslim edildiği vurgulandı.Serbest kalan tüm Rus askerlerin şu anda Belarus'ta bulunduğunu, orada kendilerine gerekli psikolojik ve tıbbi yardımın sağlandığını, ayrıca yakınlarıyla iletişime geçme imkanı tanındığını bildiren bakanlık, daha sonra tüm askerlerin tedavi ve rehabilitasyon için Moskova’ya, kuruma ait sağlık kuruluşlarına nakledileceğini ifade etti.Açıklamada, esir takasının Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) insani arabuluculuk çabalarının katkısı ile gerçekleştirildiği vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/ukrayna-esir-takasi-muzakerelerine-katilmayi-reddediyor-1087570625.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, esir takası, bildiri, kiev, birleşik arap emirlikleri (bae), arabuluculuk
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, esir takası, bildiri, kiev, birleşik arap emirlikleri (bae), arabuluculuk
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna esaretinde olan 150 Rus asker Rusya’ya getirildi
17:46 30.12.2024 (güncellendi: 18:15 30.12.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev’in kontrolündeki topraklarda esir olarak tutulan 150 Rus askerin kurtarılarak Rusya’ya geri getirildiğini, karşılığında Ukrayna ordusundan 150 esir askerin teslim edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda Kiev’in kontrolündeki topraklarda esir olarak tutulan 150 Rus askerin kurtarılarak Rusya’ya geri getirildiği, karşılığında 150 Ukrayna askerinin teslim edildiği belirtildi.
Açıklamada, “30 Aralık tarihinde müzakere süreci sonucunda Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 150 Rus asker geri getirildi” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, esir takası çerçevesinde Kiev'e 150 Ukrayna askerinin teslim edildiği vurgulandı.
Serbest kalan tüm Rus askerlerin şu anda Belarus'ta bulunduğunu, orada kendilerine gerekli psikolojik ve tıbbi yardımın sağlandığını, ayrıca yakınlarıyla iletişime geçme imkanı tanındığını bildiren bakanlık, daha sonra tüm askerlerin tedavi ve rehabilitasyon için Moskova’ya, kuruma ait sağlık kuruluşlarına nakledileceğini ifade etti.
Açıklamada, esir takasının Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) insani arabuluculuk çabalarının katkısı ile gerçekleştirildiği vurgulandı.