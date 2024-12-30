https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/rus-ordusu-donetsk-halk-cumhuriyetinde-bir-koyu-daha-aldi-1560-ukrayna-askeri-olu-ele-gecirildi-1092179375.html
Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir köyü daha aldı: 1560 Ukrayna askeri ölü ele geçirildi
Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir köyü daha aldı: 1560 Ukrayna askeri ölü ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Rus ordusu, Donbass'taki ilerleyişini kararlılıkla sürdürürken Ukraynalı güçleri bölgedeki yerleşim birimlerinden çıkararak topraklarını genişletiyor. 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T14:14+0300
2024-12-30T14:14+0300
2024-12-30T14:14+0300
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Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Novoolenovka köyünde kontrolü ele geçirdi.Rusya Savunma Bakanlığı, Novoolenovka köyünde kontrolü sağlayan Rus güçlerin yerleşim biriminde Rus bayrağını dalgalandırdığı görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre son 24 saatte yaşanan çatışmalar sonucunda en az 1560 Ukrayna askeri öldürüldü.Ukrayna savunma sanayisinin çalışmasını sağlayan enerji tesisleri, askeri üsler, İHA hangarları, kontrol noktaları ve fırlatma yerleri Rus ordusu tarafından düzenlenen bombardımanlarla imha edildi.Rus hava savunma sistemleri, ABD yapımı 4 HIMARS roketi, Almanya yapımı Panzerhaubitze 2000 obüsü, İngiltere yapımı Snatch zırhlı aracı ile 65 İHA'yı önleyerek etkisiz hale getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/lavrov-esad-yonetiminin-neden-dustugunu-acikladi-1092165561.html
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haberler, ukrayna, donbass, almanya, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, himars, insansız hava aracı (iha), donetsk halk cumhuriyeti (dhc), rus ordusu, rusya ordusu
haberler, ukrayna, donbass, almanya, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, himars, insansız hava aracı (iha), donetsk halk cumhuriyeti (dhc), rus ordusu, rusya ordusu
Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir köyü daha aldı: 1560 Ukrayna askeri ölü ele geçirildi
Rus ordusu, Donbass'taki ilerleyişini kararlılıkla sürdürürken Ukraynalı güçleri bölgedeki yerleşim birimlerinden çıkararak topraklarını genişletiyor.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Novoolenovka köyünde kontrolü ele geçirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Novoolenovka köyünde kontrolü sağlayan Rus güçlerin yerleşim biriminde Rus bayrağını dalgalandırdığı görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre son 24 saatte yaşanan çatışmalar sonucunda en az 1560 Ukrayna askeri öldürüldü.
Ukrayna savunma sanayisinin çalışmasını sağlayan enerji tesisleri, askeri üsler, İHA hangarları, kontrol noktaları ve fırlatma yerleri Rus ordusu tarafından düzenlenen bombardımanlarla imha edildi.
Rus hava savunma sistemleri, ABD yapımı 4 HIMARS roketi, Almanya yapımı Panzerhaubitze 2000 obüsü, İngiltere yapımı Snatch zırhlı aracı ile 65 İHA'yı önleyerek etkisiz hale getirdi.