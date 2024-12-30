Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir köyü daha aldı: 1560 Ukrayna askeri ölü ele geçirildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Uzmanlar uyardı: Atom meyve sularına dikkat
09:19
3 dk
ÖZEL HABER
Kimine suikast kimine ihmal dendi: Türkiye’de patlayan mühimmat fabrikaları
10:34
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Uzayda mahsur kalan astronotlardan Noel kutlaması
11:10
3 dk
ÖZEL HABER
Kural uygulama sanatı: Hakemlerin mesleki arka planları
11:29
5 dk
ÖZEL HABER
Milletvekilleri talep etti: TBMM'de latte servisi başladı
11:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Hasan Erel: 'BRICS, G7’ye alternatif bir oluşum olarak ortaya koyuldu'
12:10
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:34
8 dk
SESLİ HABER
Migreni olanlar dikkat: Erbain soğukları baş ağrısını tetikliyor
12:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:06
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Barış Adıbelli: 'Rusya gördü ki cephede aslında Ukrayna postu giymiş ABD ve NATO’yla savaşıyor'
18:10
2 dk
SESLİ HABER
Trump'ın Noel dilek listesi şaşırtmadı: Panama Kanalı, Grönland, Kanada
18:23
2 dk
SESLİ HABER
Yapay zeka ile hazırlanan video linkine tıkladı, hesabından 650 bin TL çekildi
18:56
1 dk
ÖZEL HABER
Rus arkeologlar çalışma başlatmıştı: Noel Baba’nın mezarı Türkiye’de mi?
20:54
3 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy’den Noel arifesinde “Ekümenik” mesajı
22:33
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Serdal Adalı: 'Kazanan Beşiktaş olmuştur'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Krizler çağında çocuk olmak: 'Hayal kuramayan bir kuşak geliyor'
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Ahmet Güzel: '0-6 aylık bebeklerde ailelerin burun tıkanıklarını önemsemesi gerekiyor'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Online eğitimlerin değişen dünyası
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’deki en uygun ve lüks yılbaşı tatili fiyatları
17:39
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Yeni yıla girmek de cep yakıyor: Evde ne kadar dışarıda ne kadar
18:12
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/rus-ordusu-donetsk-halk-cumhuriyetinde-bir-koyu-daha-aldi-1560-ukrayna-askeri-olu-ele-gecirildi-1092179375.html
Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir köyü daha aldı: 1560 Ukrayna askeri ölü ele geçirildi
Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir köyü daha aldı: 1560 Ukrayna askeri ölü ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Rus ordusu, Donbass'taki ilerleyişini kararlılıkla sürdürürken Ukraynalı güçleri bölgedeki yerleşim birimlerinden çıkararak topraklarını genişletiyor. 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T14:14+0300
2024-12-30T14:14+0300
ukrayna krizi
haberler
ukrayna
donbass
almanya
rusya silahlı kuvvetleri
rusya savunma bakanlığı
himars
insansız hava aracı (iha)
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/0d/1078414332_0:205:2910:1842_1920x0_80_0_0_e21a44474da53414adf52336a3614667.jpg
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Novoolenovka köyünde kontrolü ele geçirdi.Rusya Savunma Bakanlığı, Novoolenovka köyünde kontrolü sağlayan Rus güçlerin yerleşim biriminde Rus bayrağını dalgalandırdığı görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre son 24 saatte yaşanan çatışmalar sonucunda en az 1560 Ukrayna askeri öldürüldü.Ukrayna savunma sanayisinin çalışmasını sağlayan enerji tesisleri, askeri üsler, İHA hangarları, kontrol noktaları ve fırlatma yerleri Rus ordusu tarafından düzenlenen bombardımanlarla imha edildi.Rus hava savunma sistemleri, ABD yapımı 4 HIMARS roketi, Almanya yapımı Panzerhaubitze 2000 obüsü, İngiltere yapımı Snatch zırhlı aracı ile 65 İHA'yı önleyerek etkisiz hale getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/lavrov-esad-yonetiminin-neden-dustugunu-acikladi-1092165561.html
ukrayna
donbass
almanya
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/0d/1078414332_91:0:2820:2047_1920x0_80_0_0_f7e4026207e707b892b2488a4277baf1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
haberler, ukrayna, donbass, almanya, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, himars, insansız hava aracı (iha), donetsk halk cumhuriyeti (dhc), rus ordusu, rusya ordusu
haberler, ukrayna, donbass, almanya, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, himars, insansız hava aracı (iha), donetsk halk cumhuriyeti (dhc), rus ordusu, rusya ordusu

Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir köyü daha aldı: 1560 Ukrayna askeri ölü ele geçirildi

14:14 30.12.2024
© Sputnik / Multimedya arşivine gidin2023'te hafızaya kazınan fotoğraflar
2023'te hafızaya kazınan fotoğraflar - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2024
© Sputnik
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rus ordusu, Donbass'taki ilerleyişini kararlılıkla sürdürürken Ukraynalı güçleri bölgedeki yerleşim birimlerinden çıkararak topraklarını genişletiyor.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Novoolenovka köyünde kontrolü ele geçirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Novoolenovka köyünde kontrolü sağlayan Rus güçlerin yerleşim biriminde Rus bayrağını dalgalandırdığı görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Bakanlığın açıklamasına göre son 24 saatte yaşanan çatışmalar sonucunda en az 1560 Ukrayna askeri öldürüldü.

Ukrayna savunma sanayisinin çalışmasını sağlayan enerji tesisleri, askeri üsler, İHA hangarları, kontrol noktaları ve fırlatma yerleri Rus ordusu tarafından düzenlenen bombardımanlarla imha edildi.

Rus hava savunma sistemleri, ABD yapımı 4 HIMARS roketi, Almanya yapımı Panzerhaubitze 2000 obüsü, İngiltere yapımı Snatch zırhlı aracı ile 65 İHA'yı önleyerek etkisiz hale getirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2024
DÜNYA
Lavrov, Esad yönetiminin neden düştüğünü açıkladı
10:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала