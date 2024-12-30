https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/alkollu-ickilere-iliskin-tesis-kurma-uretim-ve-proje-tadilat-izni-ucretleri-belli-oldu-yeni-yilda-1092193321.html

Alkollü içkilere ilişkin tesis kurma, üretim ve proje tadilat izni ücretleri belli oldu: Yeni yılda geçerli olacak

Alkollü içkilere ilişkin tesis kurma, üretim ve proje tadilat izni ücretleri belli oldu: Yeni yılda geçerli olacak

Sputnik Türkiye

2025 yılına dair alkollü içkilere ilişkin tesis kurma, üretim ve proje tadilat izni bedelleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlendi. Resmi Gazete'de... 30.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-30T21:12+0300

2024-12-30T21:12+0300

2024-12-30T21:13+0300

türkiye

şarap

bira

alkollü içki

tarım ve orman bakanlığı

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21'inci Maddesinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'nin 2. mükerrer sayısında yayımlandı. Tebliğler, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.Tebliğe göre; Tesis kurma izin bedeli, proje kapasitesi üzerinden yıllık beher 1000 litre başına Başvuru sırasında hesaplanan bedelin dörtte biri, tesis kurma izin belgesi verilirken bakiyesi tahsil edilecek.Öte yandan, üretim izni maktu bedeli, Üretim izin bedeli, kendi projesine ait tesis kurma izin bedeli kadar hesaplanacak.Proje tadilatı izin bedeli ise mevcut üretime aynı kategori içinde bir alt kategori eklenmesinde ve kapasite artırımında, yıllık 1000 litre üzerinden aromalı bira, yarı köpüren şarap meyve şarabı hariç tesis kurma izin bedelinin iki katı şeklinde hesaplanarak izin verilmeden önce tahsil edilecek.Etil alkol ve metanol üretimiAynı zamanda Tarı ve Orman Bakanlığı'nın 'Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişki Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25'inci ve 26'ncı Maddelerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ' de Resmi Gazete'de yayımlandı.Etil alkol ve metanolün üretimiyle iç ve dış ticaretinde alınan belgelere ilişkin bedellerin belli olduğu tebliğe göre, tesis kurma uygunluk belgesi bedeli her 1000 litre proje kapasitesi başına 386.79 lira, üretim ve faaliyet uygunluk ve dağıtım uygunluk belgeleri 322 bin 242'şer lira, dağıtım uygunluk belgesi yenileme bedeli 38 bin 635 lira olacak.Alınan hizmet bedelleri ise 20 litre ve daha küçük ambalajlı etil alkol ve alkollü karışımlarda beher 1000 litre başına 792.53 lira, 20 litreden büyük ambalajlı ve dökme etil alkollerde beher 1000 litre başına 322.33 lira, yakıt biyoetanolü beher 1000 litre başına 135.16 lira olarak belirlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/ozel-iletisim-vergisine-zam-geldi-2025-yilinda-uygulanacak-tarife-belli-oldu-1092192049.html

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şarap, bira, alkollü içki, tarım ve orman bakanlığı