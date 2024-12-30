https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/motorlu-tasitlar-vergisine-yuzde-4393-zam-yapildi-1092190709.html
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeniden değerleme oranı belli oldu: Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeniden değerleme oranı belli oldu: Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?
Sputnik Türkiye
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeniden değerlendirme oranı belli oldu. 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T18:10+0300
2024-12-30T18:10+0300
2024-12-30T18:53+0300
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motorlu taşıtlar vergisi (mtv)
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Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 arttı. Bu kapsamda sıfır araçta en düşük MTV, 3 bin 359 liradan 4 bin 834 liraya yükseldi.Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zam oranı açıklandı. Yeniden değerleme oranına göre belirlenen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zam oranı 2025 yılı için yüzde 43,93 oldu. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan karara göre Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeniden değerleme oranı aynen geçerli oldu. Sıfır araçta en düşük motorlu taşıtlar vergisi 3 bin 359 liradan 4 bin 834 liraya çıktı. Öte yandan silindir hacmi 1300 altındaki araçlarda en yüksek motorlu taşıtlar vergisi 4 bin 32 liradan 5 bin 803 liraya çıktı.Hangi araç ne kadar vergi ödeyecek?MTV'nin ilk taksit ödemesi 1-31 Ocak, ikinci taksit ödemesi ise 1-31 Temmuz tarihleri arasında ödenecek. Buna göre; 0-1300 cc Motorlu TaşıtlarTaşıt değeri 180 bin 600 TL'ye kadar: 1-3 yaş: 4 bin 835 TL4-6 yaş: 3 bin 372 TLTaşıt değeri 180 bin 600 - 316 bin 400 TL arası: 1-3 yaş: 5 bin 313 TL4-6 yaş: 3 bin 707 TLTaşıt değeri 316 bin 400 TL ve üstü: 1-3 yaş: 5 bin 803 TL4-6 yaş: 4 bin 042 TL1301-1600 cc Motorlu TaşıtlarTaşıt değeri 180 bin 600 TL'ye kadar: 1-3 yaş: 8 bin 421 TL4-6 yaş: 6 bin 314 TLTaşıt değeri 180 bin 600 - 316 bin 400 TL arası: 1-3 yaş: 9 bin 267 TL4-6 yaş: 10 bin TLTaşıt değeri 316 bin 400 TL ve üstü: 1-3 yaş: 10 bin 112 TL4-6 yaş: 7 bin 577 TL1601-1800 cc Motorlu TaşıtlarTaşıt değeri 452 bin 800 TL'yi aşmayanlar:1-3 yaş: 16 bin 330 TL
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/2025-mtv-ilk-taksit-odemesi-geliyor-hangi-arac-ne-kadar-odeyecek-1091877387.html
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Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeniden değerleme oranı belli oldu: Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?
18:10 30.12.2024 (güncellendi: 18:53 30.12.2024)
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeniden değerlendirme oranı belli oldu.
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 arttı. Bu kapsamda sıfır araçta en düşük MTV, 3 bin 359 liradan 4 bin 834 liraya yükseldi.
Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zam oranı açıklandı. Yeniden değerleme oranına göre belirlenen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zam oranı 2025 yılı için yüzde 43,93 oldu. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan karara göre Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeniden değerleme oranı aynen geçerli oldu.
Sıfır araçta en düşük motorlu taşıtlar vergisi 3 bin 359 liradan 4 bin 834 liraya çıktı. Öte yandan silindir hacmi 1300 altındaki araçlarda en yüksek motorlu taşıtlar vergisi 4 bin 32 liradan 5 bin 803 liraya çıktı.
Hangi araç ne kadar vergi ödeyecek?
MTV'nin ilk taksit ödemesi 1-31 Ocak, ikinci taksit ödemesi ise 1-31 Temmuz tarihleri arasında ödenecek. Buna göre;
0-1300 cc Motorlu Taşıtlar
Taşıt değeri 180 bin 600 TL'ye kadar: 1-3 yaş: 4 bin 835 TL
4-6 yaş: 3 bin 372 TL
Taşıt değeri 180 bin 600 - 316 bin 400 TL arası: 1-3 yaş: 5 bin 313 TL
4-6 yaş: 3 bin 707 TL
Taşıt değeri 316 bin 400 TL ve üstü: 1-3 yaş: 5 bin 803 TL
4-6 yaş: 4 bin 042 TL
1301-1600 cc Motorlu Taşıtlar
Taşıt değeri 180 bin 600 TL'ye kadar: 1-3 yaş: 8 bin 421 TL
4-6 yaş: 6 bin 314 TL
Taşıt değeri 180 bin 600 - 316 bin 400 TL arası: 1-3 yaş: 9 bin 267 TL
4-6 yaş: 10 bin TL
Taşıt değeri 316 bin 400 TL ve üstü: 1-3 yaş: 10 bin 112 TL
4-6 yaş: 7 bin 577 TL
1601-1800 cc Motorlu Taşıtlar
Taşıt değeri 452 bin 800 TL'yi aşmayanlar: