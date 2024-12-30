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İniş takımları tekrar sorun yaşadı: Güney Kore, ülkedeki tüm Boeing uçakları detaylı soruşturmaya alacak
İniş takımları tekrar sorun yaşadı: Güney Kore, ülkedeki tüm Boeing uçakları detaylı soruşturmaya alacak
Sputnik Türkiye
Güney Kore, Muan’daki Jeju Air kazasının ardından ülkedeki tüm Boeing 737-800 uçaklarını detaylı incelemeye alıyor. 179 kişinin hayatını kaybettiği kaza, uçak... 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T09:46+0300
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Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, Muan Uluslararası Havalimanı’nda meydana gelen Jeju Air’e ait Boeing 737-800 kazasının ardından bugün tekrar bir Boeing uçağının iniş takımlarında sorun yaşanması ardından ülkedeki tüm Boeing 737-800 uçaklarını denetleyeceğini açıklandı.29 Aralık’ta Bangkok’tan Muan’a sefer yapan Jeju Air’in 7C 2216 sefer sayılı uçağı, iniş sırasında pistten çıkarak bir çite çarpmış ve alev almıştı. Kazada 179 kişi hayatını kaybederken, sadece iki mürettebat üyesi kurtulmuştu.Bakanlık, yerel havayollarına ait tüm Boeing 737-800 uçaklarının bakım sistemlerini detaylı bir şekilde analiz etmek amacıyla özel bir denetim gerçekleştireceğini belirtti. Bu kapsamda, uçakların operasyon seviyeleri, denetim kayıtları ve uçuş öncesi ve sonrası bakımları incelenecek.100'den fazla uçak varGüney Kore’de farklı havayolları tarafından toplam 101 adet Boeing 737-800 uçağı kullanılmakta ve bunların büyük kısmı düşük maliyetli taşıyıcılar tarafından işletilmekte. Jeju Air 39, T’way Air 27, Jin Air 19, Eastar Jet 10, Air Incheon 4 ve Korean Air 2 adet Boeing 737-800 uçağına sahip olduğu biliniyor.Güney Kore'deki kaza, yeni bir Boeing'in karıştığı başka kazaları hatırlattı. 2018'de Endonezya'da 2019'da Etiyopya'da kaza yapan Boeing 737 Max modelinde toplam 346 kişi hayatını kaybetmişti. Bu kazalar sonrasında Boeing, 2,5 milyar dolarlık bir anlaşma yaparak 'uçağı onaylayan federal düzenleyicileri yanıltmak' suçlamasından yargılanmaktan kaçınmıştı.Boeing 737-800 modeli, piyasaya sürülmesinden bu yana en az 25 kayıtlı kazaya karıştı. Bu model, dünya genelinde yaygın olarak kullanılmakta olup, küresel yolcu uçak filosunun yaklaşık yüzde 15’ini oluşturmaktadır.737 modellerinin karıştığı toplam 529 uçak kazası meydana geldiği ve bu kazalarda 5700’den fazla kişinin hayatını kaybettiği kaydedilmiştir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/bir-gunu-sorunsuz-gecmiyor-boeing-yolcu-ucaginin-kalkis-sirasinda-tekerlegi-koptu-1085705479.html
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boeing 737-800, halk partisi (güney kore), boeing, boeing 737 max, uçak, uçak kazası, güney, kore, güney kore
boeing 737-800, halk partisi (güney kore), boeing, boeing 737 max, uçak, uçak kazası, güney, kore, güney kore

İniş takımları tekrar sorun yaşadı: Güney Kore, ülkedeki tüm Boeing uçakları detaylı soruşturmaya alacak

09:46 30.12.2024 (güncellendi: 09:58 30.12.2024)
© BURAK ERSOY-AW359970Güney Kore
Güney Kore - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2024
© BURAK ERSOY-AW359970
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Güney Kore, Muan’daki Jeju Air kazasının ardından ülkedeki tüm Boeing 737-800 uçaklarını detaylı incelemeye alıyor. 179 kişinin hayatını kaybettiği kaza, uçak güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.
Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, Muan Uluslararası Havalimanı’nda meydana gelen Jeju Air’e ait Boeing 737-800 kazasının ardından bugün tekrar bir Boeing uçağının iniş takımlarında sorun yaşanması ardından ülkedeki tüm Boeing 737-800 uçaklarını denetleyeceğini açıklandı.
29 Aralık’ta Bangkok’tan Muan’a sefer yapan Jeju Air’in 7C 2216 sefer sayılı uçağı, iniş sırasında pistten çıkarak bir çite çarpmış ve alev almıştı. Kazada 179 kişi hayatını kaybederken, sadece iki mürettebat üyesi kurtulmuştu.
Bakanlık, yerel havayollarına ait tüm Boeing 737-800 uçaklarının bakım sistemlerini detaylı bir şekilde analiz etmek amacıyla özel bir denetim gerçekleştireceğini belirtti. Bu kapsamda, uçakların operasyon seviyeleri, denetim kayıtları ve uçuş öncesi ve sonrası bakımları incelenecek.

100'den fazla uçak var

Güney Kore’de farklı havayolları tarafından toplam 101 adet Boeing 737-800 uçağı kullanılmakta ve bunların büyük kısmı düşük maliyetli taşıyıcılar tarafından işletilmekte. Jeju Air 39, T’way Air 27, Jin Air 19, Eastar Jet 10, Air Incheon 4 ve Korean Air 2 adet Boeing 737-800 uçağına sahip olduğu biliniyor.
Güney Kore'deki kaza, yeni bir Boeing'in karıştığı başka kazaları hatırlattı. 2018'de Endonezya'da 2019'da Etiyopya'da kaza yapan Boeing 737 Max modelinde toplam 346 kişi hayatını kaybetmişti. Bu kazalar sonrasında Boeing, 2,5 milyar dolarlık bir anlaşma yaparak 'uçağı onaylayan federal düzenleyicileri yanıltmak' suçlamasından yargılanmaktan kaçınmıştı.
Boeing 737-800 modeli, piyasaya sürülmesinden bu yana en az 25 kayıtlı kazaya karıştı. Bu model, dünya genelinde yaygın olarak kullanılmakta olup, küresel yolcu uçak filosunun yaklaşık yüzde 15’ini oluşturmaktadır.
737 modellerinin karıştığı toplam 529 uçak kazası meydana geldiği ve bu kazalarda 5700’den fazla kişinin hayatını kaybettiği kaydedilmiştir.
Boeing - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2024
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