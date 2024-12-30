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Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
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AFAD duyurdu: Antalya sabaha depremle uyandı
AFAD duyurdu: Antalya sabaha depremle uyandı
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Kumluca ilçesinde sabaha karşı saat 05.25'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından açıklanan verilere göre deprem yerin 7... 30.12.2024, Sputnik Türkiye
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afad
sabah
deprem
kumluca
antalya
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
son depremler
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Antalya'nın Kumluca ilçesi, sabah saatlerinde meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Kumluca olduğu ve yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.Sabah saatlerinde paniğe neden olduDeprem, saat 05.25’te gerçekleşerek uykudaki vatandaşları korkuttu. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı, kısa süreli bir paniğe neden oldu.AFAD’dan resmi açıklama geldiDepremle ilgili açıklama, AFAD’ın resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:“Antalya’nın Kumluca ilçesinde 30 Aralık sabahı saat 05.25’te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde oluşmuş olup, şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar alınmamıştır.”Deprem çevre i̇llerde de hissedildiMeydana gelen deprem, sadece Kumluca ile sınırlı kalmayıp Antalya merkez ve çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı sonrasında vatandaşlar, sosyal medya üzerinden durumlarını paylaştı. Bazı kullanıcılar, “Sarsıntıyla uyandık, çok korktuk” ifadelerine yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/meteorolojiden-kritik-harita-degisti-uyarisi-istanbula-kar-geliyor-hava-durumu-alarm-veriyor-1092160066.html
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antalya kumluca deprem, kumluca deprem son dakika, 3.9 büyüklüğünde deprem, antalya deprem bugün, afad deprem açıklaması, kumluca deprem haberleri, antalya deprem korkuttu, deprem yerin 7 kilometre derinliğinde, sabah saatlerinde deprem, çevre illerde hissedilen deprem, antalya kumluca deprem detayları, kumluca 30 aralık deprem, afad kumluca deprem açıklaması, deprem sabaha karşı oldu, antalya deprem gelişmeleri

AFAD duyurdu: Antalya sabaha depremle uyandı

06:10 30.12.2024 (güncellendi: 06:24 30.12.2024)
© İHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2024
© İHA
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde sabaha karşı saat 05.25'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından açıklanan verilere göre deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Çevre illerde de hissedilen deprem kısa süreli paniğe yol açtı.
Antalya'nın Kumluca ilçesi, sabah saatlerinde meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Kumluca olduğu ve yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Sabah saatlerinde paniğe neden oldu

Deprem, saat 05.25’te gerçekleşerek uykudaki vatandaşları korkuttu. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı, kısa süreli bir paniğe neden oldu.

AFAD’dan resmi açıklama geldi

Depremle ilgili açıklama, AFAD’ın resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Antalya’nın Kumluca ilçesinde 30 Aralık sabahı saat 05.25’te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde oluşmuş olup, şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar alınmamıştır.”

Deprem çevre i̇llerde de hissedildi

Meydana gelen deprem, sadece Kumluca ile sınırlı kalmayıp Antalya merkez ve çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı sonrasında vatandaşlar, sosyal medya üzerinden durumlarını paylaştı. Bazı kullanıcılar, “Sarsıntıyla uyandık, çok korktuk” ifadelerine yer verdi.
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