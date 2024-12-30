https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/afad-duyurdu-antalya-sabaha-depremle-uyandi-1092159889.html

AFAD duyurdu: Antalya sabaha depremle uyandı

AFAD duyurdu: Antalya sabaha depremle uyandı

Sputnik Türkiye

Antalya'nın Kumluca ilçesinde sabaha karşı saat 05.25'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından açıklanan verilere göre deprem yerin 7... 30.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-30T06:10+0300

2024-12-30T06:10+0300

2024-12-30T06:24+0300

afad

sabah

deprem

kumluca

antalya

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

son depremler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090079281_15:0:575:315_1920x0_80_0_0_b5926dfe59b9ce24dc1b3194b47e0ec6.jpg

Antalya'nın Kumluca ilçesi, sabah saatlerinde meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Kumluca olduğu ve yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.Sabah saatlerinde paniğe neden olduDeprem, saat 05.25’te gerçekleşerek uykudaki vatandaşları korkuttu. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı, kısa süreli bir paniğe neden oldu.AFAD’dan resmi açıklama geldiDepremle ilgili açıklama, AFAD’ın resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:“Antalya’nın Kumluca ilçesinde 30 Aralık sabahı saat 05.25’te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde oluşmuş olup, şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar alınmamıştır.”Deprem çevre i̇llerde de hissedildiMeydana gelen deprem, sadece Kumluca ile sınırlı kalmayıp Antalya merkez ve çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı sonrasında vatandaşlar, sosyal medya üzerinden durumlarını paylaştı. Bazı kullanıcılar, “Sarsıntıyla uyandık, çok korktuk” ifadelerine yer verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/meteorolojiden-kritik-harita-degisti-uyarisi-istanbula-kar-geliyor-hava-durumu-alarm-veriyor-1092160066.html

kumluca

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

antalya kumluca deprem, kumluca deprem son dakika, 3.9 büyüklüğünde deprem, antalya deprem bugün, afad deprem açıklaması, kumluca deprem haberleri, antalya deprem korkuttu, deprem yerin 7 kilometre derinliğinde, sabah saatlerinde deprem, çevre illerde hissedilen deprem, antalya kumluca deprem detayları, kumluca 30 aralık deprem, afad kumluca deprem açıklaması, deprem sabaha karşı oldu, antalya deprem gelişmeleri