https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/afad-duyurdu-antalya-sabaha-depremle-uyandi-1092159889.html
AFAD duyurdu: Antalya sabaha depremle uyandı
AFAD duyurdu: Antalya sabaha depremle uyandı
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Kumluca ilçesinde sabaha karşı saat 05.25'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından açıklanan verilere göre deprem yerin 7... 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T06:10+0300
2024-12-30T06:10+0300
2024-12-30T06:24+0300
afad
sabah
deprem
kumluca
antalya
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
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Antalya'nın Kumluca ilçesi, sabah saatlerinde meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Kumluca olduğu ve yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.Sabah saatlerinde paniğe neden olduDeprem, saat 05.25’te gerçekleşerek uykudaki vatandaşları korkuttu. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı, kısa süreli bir paniğe neden oldu.AFAD’dan resmi açıklama geldiDepremle ilgili açıklama, AFAD’ın resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:“Antalya’nın Kumluca ilçesinde 30 Aralık sabahı saat 05.25’te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde oluşmuş olup, şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar alınmamıştır.”Deprem çevre i̇llerde de hissedildiMeydana gelen deprem, sadece Kumluca ile sınırlı kalmayıp Antalya merkez ve çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı sonrasında vatandaşlar, sosyal medya üzerinden durumlarını paylaştı. Bazı kullanıcılar, “Sarsıntıyla uyandık, çok korktuk” ifadelerine yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/meteorolojiden-kritik-harita-degisti-uyarisi-istanbula-kar-geliyor-hava-durumu-alarm-veriyor-1092160066.html
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AFAD duyurdu: Antalya sabaha depremle uyandı
06:10 30.12.2024 (güncellendi: 06:24 30.12.2024)
Antalya'nın Kumluca ilçesinde sabaha karşı saat 05.25'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından açıklanan verilere göre deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Çevre illerde de hissedilen deprem kısa süreli paniğe yol açtı.
Antalya'nın Kumluca ilçesi, sabah saatlerinde meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Kumluca olduğu ve yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
Sabah saatlerinde paniğe neden oldu
Deprem, saat 05.25’te gerçekleşerek uykudaki vatandaşları korkuttu. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı, kısa süreli bir paniğe neden oldu.
AFAD’dan resmi açıklama geldi
Depremle ilgili açıklama, AFAD’ın resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Antalya’nın Kumluca ilçesinde 30 Aralık sabahı saat 05.25’te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde oluşmuş olup, şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar alınmamıştır.”
Deprem çevre i̇llerde de hissedildi
Meydana gelen deprem, sadece Kumluca ile sınırlı kalmayıp Antalya merkez ve çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı sonrasında vatandaşlar, sosyal medya üzerinden durumlarını paylaştı. Bazı kullanıcılar, “Sarsıntıyla uyandık, çok korktuk” ifadelerine yer verdi.