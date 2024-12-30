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Mersin'de kardan kapanan yolda 30 araç mahsur kaldı
Mersin'de kardan kapanan yolda 30 araç mahsur kaldı
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Mersin'de aşırı kar yağışı nedeniyle kapanan yolda 30 araç mahsur kaldı. Araçlardakiler saatlerce kurtarılmayı bekledi. 30.12.2024, Sputnik Türkiye
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Mersin'in yüksek kesimlerinde kar nedeniyle yolların ulaşıma kapanması sonucu 30 araç mahsur kaldı. Aralarında bir bebeğin de bulunduğu çok sayıda kişi belediyenin çalışmaları sonucunda kurtarıldı. Mersin'in Erdemli, Toroslar, Silifke, Mezitli, Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar nedeniyle 6 ilçedeki bazı mahalleleri birbirine bağlayan yollar ulaşıma kapandı. Çeşitli mevkilerde 30 aracın mahsur kaldığı bölgede, ihbar üzerine çalışma başlatan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, iş makinesiyle yolları açtı.Küreme ve tuzlama çalışması da yapan ekipler, araçlarda mahsur kalan kişilerin kurtarılmasını sağladı.Bebekle birlikte mahsur kaldılarKurtarılan vatandaşlardan Tarık Karaver, açıklamada yer verilen ifadesinde, Toroslar ilçesi Arslanköy Yaylası'na piknik yapmaya gittiklerini belirterek, "Araba burada arıza yaptı. Sonrasında yolda mahsur kaldık. Çocukla birlikte 5 kişiyiz. 9 aylık bebeğimiz de biraz hasta, ateşi var. Büyükşehir ekipleri sağ olsun geldi ve bizi buradan aldı." açıklamasında bulundu.
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mersin, toroslar, kar yağışı, yoğun kar yağışı
mersin, toroslar, kar yağışı, yoğun kar yağışı

Mersin'de kardan kapanan yolda 30 araç mahsur kaldı

15:14 30.12.2024
© Mersin Büyükşehir Belediyesimersin
mersin - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2024
© Mersin Büyükşehir Belediyesi
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Mersin'de aşırı kar yağışı nedeniyle kapanan yolda 30 araç mahsur kaldı. Araçlardakiler saatlerce kurtarılmayı bekledi.
Mersin'in yüksek kesimlerinde kar nedeniyle yolların ulaşıma kapanması sonucu 30 araç mahsur kaldı. Aralarında bir bebeğin de bulunduğu çok sayıda kişi belediyenin çalışmaları sonucunda kurtarıldı.
© Mersin Büyükşehir Belediyesimersin
mersin - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2024
mersin
© Mersin Büyükşehir Belediyesi
Mersin'in Erdemli, Toroslar, Silifke, Mezitli, Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar nedeniyle 6 ilçedeki bazı mahalleleri birbirine bağlayan yollar ulaşıma kapandı. Çeşitli mevkilerde 30 aracın mahsur kaldığı bölgede, ihbar üzerine çalışma başlatan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, iş makinesiyle yolları açtı.
© Mersin Büyükşehir Belediyesimersin
mersin - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2024
mersin
© Mersin Büyükşehir Belediyesi
Küreme ve tuzlama çalışması da yapan ekipler, araçlarda mahsur kalan kişilerin kurtarılmasını sağladı.

Bebekle birlikte mahsur kaldılar

Kurtarılan vatandaşlardan Tarık Karaver, açıklamada yer verilen ifadesinde, Toroslar ilçesi Arslanköy Yaylası'na piknik yapmaya gittiklerini belirterek, "Araba burada arıza yaptı. Sonrasında yolda mahsur kaldık. Çocukla birlikte 5 kişiyiz. 9 aylık bebeğimiz de biraz hasta, ateşi var. Büyükşehir ekipleri sağ olsun geldi ve bizi buradan aldı." açıklamasında bulundu.
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