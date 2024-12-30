https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/mersinde-kardan-kapanan-yolda-30-arac-mahsur-kaldi-1092181938.html
Mersin'de kardan kapanan yolda 30 araç mahsur kaldı
Mersin'de kardan kapanan yolda 30 araç mahsur kaldı
Sputnik Türkiye
Mersin'de aşırı kar yağışı nedeniyle kapanan yolda 30 araç mahsur kaldı. Araçlardakiler saatlerce kurtarılmayı bekledi. 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T15:14+0300
2024-12-30T15:14+0300
2024-12-30T15:14+0300
türkiye
mersin
toroslar
kar yağışı
yoğun kar yağışı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1e/1092181283_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9b584aaa65a14bd9499f49fd6ddc0f23.jpg
Mersin'in yüksek kesimlerinde kar nedeniyle yolların ulaşıma kapanması sonucu 30 araç mahsur kaldı. Aralarında bir bebeğin de bulunduğu çok sayıda kişi belediyenin çalışmaları sonucunda kurtarıldı. Mersin'in Erdemli, Toroslar, Silifke, Mezitli, Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar nedeniyle 6 ilçedeki bazı mahalleleri birbirine bağlayan yollar ulaşıma kapandı. Çeşitli mevkilerde 30 aracın mahsur kaldığı bölgede, ihbar üzerine çalışma başlatan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, iş makinesiyle yolları açtı.Küreme ve tuzlama çalışması da yapan ekipler, araçlarda mahsur kalan kişilerin kurtarılmasını sağladı.Bebekle birlikte mahsur kaldılarKurtarılan vatandaşlardan Tarık Karaver, açıklamada yer verilen ifadesinde, Toroslar ilçesi Arslanköy Yaylası'na piknik yapmaya gittiklerini belirterek, "Araba burada arıza yaptı. Sonrasında yolda mahsur kaldık. Çocukla birlikte 5 kişiyiz. 9 aylık bebeğimiz de biraz hasta, ateşi var. Büyükşehir ekipleri sağ olsun geldi ve bizi buradan aldı." açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/meteorolojiden-kritik-harita-degisti-uyarisi-istanbula-kar-geliyor-hava-durumu-alarm-veriyor-1092160066.html
türkiye
mersin
toroslar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1e/1092181283_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b694fb0609f02c502f08693ab68c8d81.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mersin, toroslar, kar yağışı, yoğun kar yağışı
mersin, toroslar, kar yağışı, yoğun kar yağışı
Mersin'de kardan kapanan yolda 30 araç mahsur kaldı
Mersin'de aşırı kar yağışı nedeniyle kapanan yolda 30 araç mahsur kaldı. Araçlardakiler saatlerce kurtarılmayı bekledi.
Mersin'in yüksek kesimlerinde kar nedeniyle yolların ulaşıma kapanması sonucu 30 araç mahsur kaldı. Aralarında bir bebeğin de bulunduğu çok sayıda kişi belediyenin çalışmaları sonucunda kurtarıldı.
Mersin'in Erdemli, Toroslar, Silifke, Mezitli, Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar nedeniyle 6 ilçedeki bazı mahalleleri birbirine bağlayan yollar ulaşıma kapandı. Çeşitli mevkilerde 30 aracın mahsur kaldığı bölgede, ihbar üzerine çalışma başlatan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, iş makinesiyle yolları açtı.
Küreme ve tuzlama çalışması da yapan ekipler, araçlarda mahsur kalan kişilerin kurtarılmasını sağladı.
Bebekle birlikte mahsur kaldılar
Kurtarılan vatandaşlardan Tarık Karaver, açıklamada yer verilen ifadesinde, Toroslar ilçesi Arslanköy Yaylası'na piknik yapmaya gittiklerini belirterek, "Araba burada arıza yaptı. Sonrasında yolda mahsur kaldık. Çocukla birlikte 5 kişiyiz. 9 aylık bebeğimiz de biraz hasta, ateşi var. Büyükşehir ekipleri sağ olsun geldi ve bizi buradan aldı." açıklamasında bulundu.