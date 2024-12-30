https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/mersinde-kardan-kapanan-yolda-30-arac-mahsur-kaldi-1092181938.html

Mersin'de kardan kapanan yolda 30 araç mahsur kaldı

Mersin'de kardan kapanan yolda 30 araç mahsur kaldı

Sputnik Türkiye

Mersin'de aşırı kar yağışı nedeniyle kapanan yolda 30 araç mahsur kaldı. Araçlardakiler saatlerce kurtarılmayı bekledi. 30.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-30T15:14+0300

2024-12-30T15:14+0300

2024-12-30T15:14+0300

türkiye

mersin

toroslar

kar yağışı

yoğun kar yağışı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1e/1092181283_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9b584aaa65a14bd9499f49fd6ddc0f23.jpg

Mersin'in yüksek kesimlerinde kar nedeniyle yolların ulaşıma kapanması sonucu 30 araç mahsur kaldı. Aralarında bir bebeğin de bulunduğu çok sayıda kişi belediyenin çalışmaları sonucunda kurtarıldı. Mersin'in Erdemli, Toroslar, Silifke, Mezitli, Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar nedeniyle 6 ilçedeki bazı mahalleleri birbirine bağlayan yollar ulaşıma kapandı. Çeşitli mevkilerde 30 aracın mahsur kaldığı bölgede, ihbar üzerine çalışma başlatan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, iş makinesiyle yolları açtı.Küreme ve tuzlama çalışması da yapan ekipler, araçlarda mahsur kalan kişilerin kurtarılmasını sağladı.Bebekle birlikte mahsur kaldılarKurtarılan vatandaşlardan Tarık Karaver, açıklamada yer verilen ifadesinde, Toroslar ilçesi Arslanköy Yaylası'na piknik yapmaya gittiklerini belirterek, "Araba burada arıza yaptı. Sonrasında yolda mahsur kaldık. Çocukla birlikte 5 kişiyiz. 9 aylık bebeğimiz de biraz hasta, ateşi var. Büyükşehir ekipleri sağ olsun geldi ve bizi buradan aldı." açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/meteorolojiden-kritik-harita-degisti-uyarisi-istanbula-kar-geliyor-hava-durumu-alarm-veriyor-1092160066.html

türkiye

mersin

toroslar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mersin, toroslar, kar yağışı, yoğun kar yağışı