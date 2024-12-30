Mehmet Ali Erbil: Bir mont olmuş 60 bin TL, emekli maaşımla nasıl alacağım ben bunu?

Türkiye
SON DAKİKA | Şişli'de yıkımı yapılan binada yangın çıktı: İşçiler mahsur kaldı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Uzmanlar uyardı: Atom meyve sularına dikkat
09:19
3 dk
ÖZEL HABER
Kimine suikast kimine ihmal dendi: Türkiye’de patlayan mühimmat fabrikaları
10:34
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Uzayda mahsur kalan astronotlardan Noel kutlaması
11:10
3 dk
ÖZEL HABER
Kural uygulama sanatı: Hakemlerin mesleki arka planları
11:29
5 dk
ÖZEL HABER
Milletvekilleri talep etti: TBMM'de latte servisi başladı
11:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Hasan Erel: 'BRICS, G7’ye alternatif bir oluşum olarak ortaya koyuldu'
12:10
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:34
8 dk
SESLİ HABER
Migreni olanlar dikkat: Erbain soğukları baş ağrısını tetikliyor
12:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:06
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Barış Adıbelli: 'Rusya gördü ki cephede aslında Ukrayna postu giymiş ABD ve NATO’yla savaşıyor'
18:10
2 dk
SESLİ HABER
Trump'ın Noel dilek listesi şaşırtmadı: Panama Kanalı, Grönland, Kanada
18:23
2 dk
SESLİ HABER
Yapay zeka ile hazırlanan video linkine tıkladı, hesabından 650 bin TL çekildi
18:56
1 dk
ÖZEL HABER
Rus arkeologlar çalışma başlatmıştı: Noel Baba’nın mezarı Türkiye’de mi?
20:54
3 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy’den Noel arifesinde “Ekümenik” mesajı
22:33
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Serdal Adalı: 'Kazanan Beşiktaş olmuştur'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Krizler çağında çocuk olmak: 'Hayal kuramayan bir kuşak geliyor'
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Ahmet Güzel: '0-6 aylık bebeklerde ailelerin burun tıkanıklarını önemsemesi gerekiyor'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Tarım Teknolojilerinde Bir İlk: CERN’e kabul edilen tek şirket Türkiye’den
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’deki en uygun ve lüks yılbaşı tatili fiyatları
17:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Yeni yıla girmek de cep yakıyor: Evde ne kadar dışarıda ne kadar
18:12
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/mehmet-ali-erbil-bir-mont-olmus-60-bin-tl-emekli-maasimla-nasil-alacagim-ben-bunu-1092184427.html
Mehmet Ali Erbil: Bir mont olmuş 60 bin TL, emekli maaşımla nasıl alacağım ben bunu?
Mehmet Ali Erbil: Bir mont olmuş 60 bin TL, emekli maaşımla nasıl alacağım ben bunu?
Sputnik Türkiye
Son dönemlerde adı "yasa dışı bahse teşvik" suçlamalarına karışan Mehmet Ali Erbil, alışveriş esnasında kendini görüntüleyen muhabirlere hayat pahalılığından... 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T16:45+0300
2024-12-30T16:45+0300
yaşam
mehmet ali erbil
pahalı
ekonomi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090639358_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2285e6b8b84383d4cebfb07eec1b341a.jpg
Yasa dışı bahis ve teşvik soruşturmasında 3 yıla kadar hapsi istenen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bu kez hayat pahalılığına yönelik sözleriyle gündeme geldi. 'Çıplak dolaşırım daha iyi'Bir alışveriş merkezinde görüntülenen ünlü şovmen, bir montun 60 bin TL olduğunu belirterek "Yanmış bu Türkiye! Emekli maaşımla nasıl alacağım ben bunu? Bir mont 60 bin TL. Çıplak dolaşırım daha iyi" ifadelerine yer verdi.Her hafta imza veriyorMehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheliyle birlikte geçen günlerde gözaltına alınmıştı. Erbil ve Ortaç'a ev hapsi cezası verilmişti. Erbil hakkında verilen karar, avukatlarının başvurusuyla kaldırılmıştı. Hakimlik Erbil'in her hafta imza vermesine hükmetmişti. Erbil, adli kontrol tedbiri uygulanması çerçevesinde her hafta polis merkezine giderek imza veriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/unlu-sunucu-mehmet-ali-erbilden-ilk-imza-karakola-gitti-1091070091.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090639358_256:0:1216:720_1920x0_80_0_0_2f29b68c7a5be23ac33470350bf0571a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mehmet ali erbil , pahalı, ekonomi
mehmet ali erbil , pahalı, ekonomi

Mehmet Ali Erbil: Bir mont olmuş 60 bin TL, emekli maaşımla nasıl alacağım ben bunu?

16:45 30.12.2024
© İHAMehmet Ali Erbil
Mehmet Ali Erbil - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2024
© İHA
Abone ol
Son dönemlerde adı "yasa dışı bahse teşvik" suçlamalarına karışan Mehmet Ali Erbil, alışveriş esnasında kendini görüntüleyen muhabirlere hayat pahalılığından dert yandı. Bir montun 60 bin TL olduğunu ifade eden Erbil, "Yanmış bu Türkiye" dedi.
Yasa dışı bahis ve teşvik soruşturmasında 3 yıla kadar hapsi istenen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bu kez hayat pahalılığına yönelik sözleriyle gündeme geldi.

'Çıplak dolaşırım daha iyi'

Bir alışveriş merkezinde görüntülenen ünlü şovmen, bir montun 60 bin TL olduğunu belirterek "Yanmış bu Türkiye! Emekli maaşımla nasıl alacağım ben bunu? Bir mont 60 bin TL. Çıplak dolaşırım daha iyi" ifadelerine yer verdi.

Her hafta imza veriyor

Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheliyle birlikte geçen günlerde gözaltına alınmıştı. Erbil ve Ortaç'a ev hapsi cezası verilmişti. Erbil hakkında verilen karar, avukatlarının başvurusuyla kaldırılmıştı. Hakimlik Erbil'in her hafta imza vermesine hükmetmişti. Erbil, adli kontrol tedbiri uygulanması çerçevesinde her hafta polis merkezine giderek imza veriyor.
Mehmet Ali Erbil - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2024
TÜRKİYE
Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil'den ilk imza: Karakola gitti
2 Aralık, 15:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала