https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/mehmet-ali-erbil-bir-mont-olmus-60-bin-tl-emekli-maasimla-nasil-alacagim-ben-bunu-1092184427.html
Mehmet Ali Erbil: Bir mont olmuş 60 bin TL, emekli maaşımla nasıl alacağım ben bunu?
Mehmet Ali Erbil: Bir mont olmuş 60 bin TL, emekli maaşımla nasıl alacağım ben bunu?
Sputnik Türkiye
Son dönemlerde adı "yasa dışı bahse teşvik" suçlamalarına karışan Mehmet Ali Erbil, alışveriş esnasında kendini görüntüleyen muhabirlere hayat pahalılığından... 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T16:45+0300
2024-12-30T16:45+0300
2024-12-30T16:45+0300
yaşam
mehmet ali erbil
pahalı
ekonomi
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Yasa dışı bahis ve teşvik soruşturmasında 3 yıla kadar hapsi istenen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bu kez hayat pahalılığına yönelik sözleriyle gündeme geldi. 'Çıplak dolaşırım daha iyi'Bir alışveriş merkezinde görüntülenen ünlü şovmen, bir montun 60 bin TL olduğunu belirterek "Yanmış bu Türkiye! Emekli maaşımla nasıl alacağım ben bunu? Bir mont 60 bin TL. Çıplak dolaşırım daha iyi" ifadelerine yer verdi.Her hafta imza veriyorMehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheliyle birlikte geçen günlerde gözaltına alınmıştı. Erbil ve Ortaç'a ev hapsi cezası verilmişti. Erbil hakkında verilen karar, avukatlarının başvurusuyla kaldırılmıştı. Hakimlik Erbil'in her hafta imza vermesine hükmetmişti. Erbil, adli kontrol tedbiri uygulanması çerçevesinde her hafta polis merkezine giderek imza veriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/unlu-sunucu-mehmet-ali-erbilden-ilk-imza-karakola-gitti-1091070091.html
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mehmet ali erbil , pahalı, ekonomi
mehmet ali erbil , pahalı, ekonomi
Mehmet Ali Erbil: Bir mont olmuş 60 bin TL, emekli maaşımla nasıl alacağım ben bunu?
Son dönemlerde adı "yasa dışı bahse teşvik" suçlamalarına karışan Mehmet Ali Erbil, alışveriş esnasında kendini görüntüleyen muhabirlere hayat pahalılığından dert yandı. Bir montun 60 bin TL olduğunu ifade eden Erbil, "Yanmış bu Türkiye" dedi.
Yasa dışı bahis ve teşvik soruşturmasında 3 yıla kadar hapsi istenen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bu kez hayat pahalılığına yönelik sözleriyle gündeme geldi.
'Çıplak dolaşırım daha iyi'
Bir alışveriş merkezinde görüntülenen ünlü şovmen, bir montun 60 bin TL olduğunu belirterek "Yanmış bu Türkiye! Emekli maaşımla nasıl alacağım ben bunu? Bir mont 60 bin TL. Çıplak dolaşırım daha iyi" ifadelerine yer verdi.
Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheliyle birlikte geçen günlerde gözaltına alınmıştı. Erbil ve Ortaç'a ev hapsi cezası verilmişti. Erbil hakkında verilen karar, avukatlarının başvurusuyla kaldırılmıştı. Hakimlik Erbil'in her hafta imza vermesine hükmetmişti. Erbil, adli kontrol tedbiri uygulanması çerçevesinde her hafta polis merkezine giderek imza veriyor.