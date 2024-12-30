https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/mehmet-ali-erbil-bir-mont-olmus-60-bin-tl-emekli-maasimla-nasil-alacagim-ben-bunu-1092184427.html

Mehmet Ali Erbil: Bir mont olmuş 60 bin TL, emekli maaşımla nasıl alacağım ben bunu?

Mehmet Ali Erbil: Bir mont olmuş 60 bin TL, emekli maaşımla nasıl alacağım ben bunu?

Sputnik Türkiye

Son dönemlerde adı "yasa dışı bahse teşvik" suçlamalarına karışan Mehmet Ali Erbil, alışveriş esnasında kendini görüntüleyen muhabirlere hayat pahalılığından... 30.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-30T16:45+0300

2024-12-30T16:45+0300

2024-12-30T16:45+0300

yaşam

mehmet ali erbil

pahalı

ekonomi

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Yasa dışı bahis ve teşvik soruşturmasında 3 yıla kadar hapsi istenen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bu kez hayat pahalılığına yönelik sözleriyle gündeme geldi. 'Çıplak dolaşırım daha iyi'Bir alışveriş merkezinde görüntülenen ünlü şovmen, bir montun 60 bin TL olduğunu belirterek "Yanmış bu Türkiye! Emekli maaşımla nasıl alacağım ben bunu? Bir mont 60 bin TL. Çıplak dolaşırım daha iyi" ifadelerine yer verdi.Her hafta imza veriyorMehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheliyle birlikte geçen günlerde gözaltına alınmıştı. Erbil ve Ortaç'a ev hapsi cezası verilmişti. Erbil hakkında verilen karar, avukatlarının başvurusuyla kaldırılmıştı. Hakimlik Erbil'in her hafta imza vermesine hükmetmişti. Erbil, adli kontrol tedbiri uygulanması çerçevesinde her hafta polis merkezine giderek imza veriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/unlu-sunucu-mehmet-ali-erbilden-ilk-imza-karakola-gitti-1091070091.html

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mehmet ali erbil , pahalı, ekonomi