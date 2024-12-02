https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/unlu-sunucu-mehmet-ali-erbilden-ilk-imza-karakola-gitti-1091070091.html

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil'den ilk imza: Karakola gitti

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil'den ilk imza: Karakola gitti

Sputnik Türkiye

Yasadışı bahis soruşturmasında karakola giderek haftada bir gün imza atmak şeklinde adli kontrol cezası verilen ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, bugün ilk... 02.12.2024, Sputnik Türkiye

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2024-12-02T15:44+0300

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türkiye

mehmet ali erbil

serdar ortaç

sarıyer

yasa dışı

yasadışı bahis

sanal bahis

yargılama

adli kontrol şartıyla serbest

adli kontrol

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Yasadışı bahis reklamı yaptığı ve insanları buna teşvik ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, hakkında verilen adli kontrol cezası çerçevesinde bugün karakola giderek imza attı. Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, aralarında ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve çok sayıda sosyal medya fenomeninin de bulunduğu yasadışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Mehmet Ali Erbil hakkında yasadışı bahis reklamı yaptığı ve insanları buna teşvik ettiği iddiasıyla ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmıştı. Ev hapsine itiraz etmiştiSoruşturma sürdüğü sırada adliyeye getirilerek çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe hakkında 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedilen Erbil'in hakim karşısına çıkacağı tarih de belli olmuştu. 30 Aralık tarihinde İstanbul 20.Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanacak olan Erbil'in ilk duruşma öncesi avukatları 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılması için itiraz dilekçesi sunmuştu.Yapılan itiraz sonucu 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbirinin mahkemece kaldırılmasına karar verilirken, Erbil hakkında her hafta Pazartesi günü olmak üzere evine en yakın karakola giderek 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedilmişti. Adli kontrol tedbiri uygulanması çerçevesinde Mehmet Ali Erbil, Sarıyer’deki bir polis merkezine giderek imza attı. Öte yandan, polis merkezinden çıkan Erbil, basın mensubunun sorularına cevap vermeyerek oradan ayrıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/mehmet-ali-erbilin-de-ev-hapsi-kaldirildi-1090882805.html

türkiye

sarıyer

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mehmet ali erbil, yasadışı bahis cetesi, imza attı