Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil'den ilk imza: Karakola gitti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:00
8 dk
ÖZEL HABER
Akciğer kanseri vakalarında artış: Her yıl 41 bin kişiye yeni akciğer kanseri teşhisi konuluyor
09:18
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
İzmir'e aşık dünyaca ünlü yıldız
10:37
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
ÖZEL HABER
Amerikan dergisinden Bahçeli’ye övgü: Paramparça etti
11:11
5 dk
ÖZEL HABER
Bakan Bayraktar’dan Gazprom açıklaması: ABD, Rusya’yı değil Türkiye’yi hedef alıyor
11:27
2 dk
SESLİ HABER
Tapu işlemlerinde 1 Ocak’tan itibaren bu değişiklik geçerli olacak
11:38
2 dk
SESLİ HABER
Japon deprem uzmanı, en riskli fayı açıklayarak uyardı
11:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
SESLİ HABER
Genel Sağlık Sigortası borçlarına af geliyor: İşte detaylar
12:13
1 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı yanıtladı: Konut kredisi faizleri düşecek mi?
12:24
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:36
8 dk
SESLİ HABER
Yaşlı kadın bir günde iki kez öldü
12:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Klinik Psikolog Dr. Bahar Önder: Parayla saadet olur. İnsan olarak hepimiz güzel yaşamları hak ediyoruz
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Ödüllü romancı Hikmet Hükümenoğlu: Dönem romanlarını yazmaya başlamadan önce uzun bir hazırlık evresi oluyor
17:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
SESLİ HABER
Ateşkese saatler kala İsrail saldırısı: 6 ölü, 12 yaralı
18:11
1 dk
SESLİ HABER
Motokuryelere yeni düzenleme: Adli sicil kaydı sorgulanacak
18:22
2 dk
ÖZEL HABER
Akciğer kanseri vakalarında artış: Her yıl 41 bin kişiye yeni akciğer kanseri teşhisi konuluyor
18:50
5 dk
ÖZEL HABER
Ecevit'ten Erdoğan'a: Türk siyasetinde şiir okuyan parti liderleri
19:00
33 dk
SESLİ HABER
Disiplinlerarası bilim sıralamasında Türkiye'den 4 üniversite ilk 100'de
21:26
2 dk
SESLİ HABER
Astım ve KOAH hastalığına karşı yeni bir tedavi yöntemi bulundu
21:44
2 dk
ÖZEL HABER
Canan Karatay anlattı: Genç ve sağlıklı kalmanın formülü ne?
22:49
4 dk
SESLİ HABER
Yoğun bakımlara yapay zeka desteği geliyor
23:19
3 dk
SESLİ HABER
ATM’lerde yeni dönem: 81 ilde para çekme ve yatırma işlemleri değişiyor
23:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Hasan Arat’tan Samet Aybaba’nın iddialarına karşı hamle
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Yürütme, yenidoğan çetesi ile ilgili sorumluluk almıyor’
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
İstanbul'un kasım ayı enflasyonu belli oldu
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Şiir Dünyası'nda yolculuğa çıkıyoruz. İlk Durağımız Yunus Emre...
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye'nin nanoteknoloji çalışmalarında yeni aşama
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Atatürk’ün saatini hediye ettiği Sovyet Mareşali’ne tarihi sözü: ‘Türkiye’nin kapıları size her zaman açılır’
17:39
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/unlu-sunucu-mehmet-ali-erbilden-ilk-imza-karakola-gitti-1091070091.html
Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil'den ilk imza: Karakola gitti
Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil'den ilk imza: Karakola gitti
Sputnik Türkiye
Yasadışı bahis soruşturmasında karakola giderek haftada bir gün imza atmak şeklinde adli kontrol cezası verilen ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, bugün ilk... 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T15:44+0300
2024-12-02T15:48+0300
türkiye
mehmet ali erbil
serdar ortaç
sarıyer
yasa dışı
yasadışı bahis
sanal bahis
yargılama
adli kontrol şartıyla serbest
adli kontrol
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/02/1091069931_2:0:996:559_1920x0_80_0_0_a13c66c74e3078cf3c7e94297c669d9d.jpg
Yasadışı bahis reklamı yaptığı ve insanları buna teşvik ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, hakkında verilen adli kontrol cezası çerçevesinde bugün karakola giderek imza attı. Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, aralarında ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve çok sayıda sosyal medya fenomeninin de bulunduğu yasadışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Mehmet Ali Erbil hakkında yasadışı bahis reklamı yaptığı ve insanları buna teşvik ettiği iddiasıyla ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmıştı. Ev hapsine itiraz etmiştiSoruşturma sürdüğü sırada adliyeye getirilerek çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe hakkında 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedilen Erbil'in hakim karşısına çıkacağı tarih de belli olmuştu. 30 Aralık tarihinde İstanbul 20.Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanacak olan Erbil'in ilk duruşma öncesi avukatları 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılması için itiraz dilekçesi sunmuştu.Yapılan itiraz sonucu 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbirinin mahkemece kaldırılmasına karar verilirken, Erbil hakkında her hafta Pazartesi günü olmak üzere evine en yakın karakola giderek 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedilmişti. Adli kontrol tedbiri uygulanması çerçevesinde Mehmet Ali Erbil, Sarıyer’deki bir polis merkezine giderek imza attı. Öte yandan, polis merkezinden çıkan Erbil, basın mensubunun sorularına cevap vermeyerek oradan ayrıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/mehmet-ali-erbilin-de-ev-hapsi-kaldirildi-1090882805.html
türkiye
sarıyer
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/02/1091069931_127:0:872:559_1920x0_80_0_0_b43b922e72d41815f269c50acd2b4418.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mehmet ali erbil, yasadışı bahis cetesi, imza attı
mehmet ali erbil, yasadışı bahis cetesi, imza attı

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil'den ilk imza: Karakola gitti

15:44 02.12.2024 (güncellendi: 15:48 02.12.2024)
Mehmet Ali Erbil
Mehmet Ali Erbil - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2024
Abone ol
Yasadışı bahis soruşturmasında karakola giderek haftada bir gün imza atmak şeklinde adli kontrol cezası verilen ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, bugün ilk imzasını attı.
Yasadışı bahis reklamı yaptığı ve insanları buna teşvik ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, hakkında verilen adli kontrol cezası çerçevesinde bugün karakola giderek imza attı.
Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, aralarında ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve çok sayıda sosyal medya fenomeninin de bulunduğu yasadışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Mehmet Ali Erbil hakkında yasadışı bahis reklamı yaptığı ve insanları buna teşvik ettiği iddiasıyla ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmıştı.

Ev hapsine itiraz etmişti

Soruşturma sürdüğü sırada adliyeye getirilerek çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe hakkında 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedilen Erbil'in hakim karşısına çıkacağı tarih de belli olmuştu. 30 Aralık tarihinde İstanbul 20.Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanacak olan Erbil'in ilk duruşma öncesi avukatları 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılması için itiraz dilekçesi sunmuştu.

Yapılan itiraz sonucu 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbirinin mahkemece kaldırılmasına karar verilirken, Erbil hakkında her hafta Pazartesi günü olmak üzere evine en yakın karakola giderek 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedilmişti. Adli kontrol tedbiri uygulanması çerçevesinde Mehmet Ali Erbil, Sarıyer’deki bir polis merkezine giderek imza attı. Öte yandan, polis merkezinden çıkan Erbil, basın mensubunun sorularına cevap vermeyerek oradan ayrıldı.
Mehmet Ali Erbil - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
TÜRKİYE
Mehmet Ali Erbil'in de 'ev hapsi' kaldırıldı
27 Kasım, 13:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала