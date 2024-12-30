Libya Ulusal Ordusu Komutanı Hafter ve Mısır İstihbarat Başkanı Reşad Bingazi’de görüştü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Uzmanlar uyardı: Atom meyve sularına dikkat
09:19
3 dk
ÖZEL HABER
Kimine suikast kimine ihmal dendi: Türkiye’de patlayan mühimmat fabrikaları
10:34
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Uzayda mahsur kalan astronotlardan Noel kutlaması
11:10
3 dk
ÖZEL HABER
Kural uygulama sanatı: Hakemlerin mesleki arka planları
11:29
5 dk
ÖZEL HABER
Milletvekilleri talep etti: TBMM'de latte servisi başladı
11:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Hasan Erel: 'BRICS, G7’ye alternatif bir oluşum olarak ortaya koyuldu'
12:10
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:34
8 dk
SESLİ HABER
Migreni olanlar dikkat: Erbain soğukları baş ağrısını tetikliyor
12:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:06
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Barış Adıbelli: 'Rusya gördü ki cephede aslında Ukrayna postu giymiş ABD ve NATO’yla savaşıyor'
18:10
2 dk
SESLİ HABER
Trump'ın Noel dilek listesi şaşırtmadı: Panama Kanalı, Grönland, Kanada
18:23
2 dk
SESLİ HABER
Yapay zeka ile hazırlanan video linkine tıkladı, hesabından 650 bin TL çekildi
18:56
1 dk
ÖZEL HABER
Rus arkeologlar çalışma başlatmıştı: Noel Baba’nın mezarı Türkiye’de mi?
20:54
3 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy’den Noel arifesinde “Ekümenik” mesajı
22:33
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Serdal Adalı: 'Kazanan Beşiktaş olmuştur'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Narin cinayetinde hukuk konuştu, adalet sustu
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Area'dan yılın son seçim anketi
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/libya-ulusal-ordusu-komutani-hafter-ve-misir-istihbarat-baskani-resad-bingazide-gorustu-1092168939.html
Libya Ulusal Ordusu Komutanı Hafter ve Mısır İstihbarat Başkanı Reşad Bingazi’de görüştü
Libya Ulusal Ordusu Komutanı Hafter ve Mısır İstihbarat Başkanı Reşad Bingazi’de görüştü
Sputnik Türkiye
Halife Hafter ve Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad Bingazi’de bir araya gelerek Libya’daki siyasi süreç ve bölgesel istikrarın sağlanmasına yönelik... 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T11:21+0300
2024-12-30T11:21+0300
dünya
libya ulusal ordusu
libya
bingazi
mısır
halife hafter
mısır
mısır dışişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1e/1092168422_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_0fbe582e222c651792d09b8c4ec487cc.jpg
Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Halife Hafter, Mısır İstihbarat Başkanı Tümgeneral Hasan Reşad ve beraberindeki heyeti Bingazi’de kabul etti. Görüşmede, Libya’daki ve bölgedeki son gelişmeler ele alınırken, Mısır ve Libya arasındaki ilişkilerin önemi vurgulandı.Mısır İstihbarat Başkanı Reşad, Hafter’e Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi’nin selamlarını ileterek, iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin derinliğini ifade etti. Reşad, Mısır’ın Libya’nın istikrarını desteklemek ve krize çözüm bulmak için oynadığı rolün altını çizdi.Halife Hafter ise Cumhurbaşkanı Sisi’ye ve Mısır halkına duyduğu saygıyı dile getirerek, Mısır’ın Libya’daki istikrarın sağlanması ve krizlerin çözümüne yönelik önemli katkılar sağladığını belirtti.Görüşmede taraflar, Libya’daki siyasi sürecin ilerletilmesi ve bu sürecin bölgesel güvenlik ve istikrara katkıda bulunmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca, son yerel ve bölgesel gelişmeler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/lavrov-esad-yonetiminin-neden-dustugunu-acikladi-1092165561.html
libya
bingazi
mısır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1e/1092168422_43:0:1323:960_1920x0_80_0_0_db6a9435787b9a523beedd1e7438b1e9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
libya ulusal ordusu, libya, bingazi, mısır, halife hafter, mısır, mısır dışişleri bakanlığı
libya ulusal ordusu, libya, bingazi, mısır, halife hafter, mısır, mısır dışişleri bakanlığı

Libya Ulusal Ordusu Komutanı Hafter ve Mısır İstihbarat Başkanı Reşad Bingazi’de görüştü

11:21 30.12.2024
Halife Hafter (Mısır Cumhurbaşkanlığı)
Halife Hafter (Mısır Cumhurbaşkanlığı) - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2024
Abone ol
Halife Hafter ve Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad Bingazi’de bir araya gelerek Libya’daki siyasi süreç ve bölgesel istikrarın sağlanmasına yönelik işbirliği mesajı verdi. Hafter, Mısır’ın Libya’nın istikrarına olan katkılarına övgüde bulundu.
Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Halife Hafter, Mısır İstihbarat Başkanı Tümgeneral Hasan Reşad ve beraberindeki heyeti Bingazi’de kabul etti. Görüşmede, Libya’daki ve bölgedeki son gelişmeler ele alınırken, Mısır ve Libya arasındaki ilişkilerin önemi vurgulandı.
Mısır İstihbarat Başkanı Reşad, Hafter’e Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi’nin selamlarını ileterek, iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin derinliğini ifade etti. Reşad, Mısır’ın Libya’nın istikrarını desteklemek ve krize çözüm bulmak için oynadığı rolün altını çizdi.
Halife Hafter ise Cumhurbaşkanı Sisi’ye ve Mısır halkına duyduğu saygıyı dile getirerek, Mısır’ın Libya’daki istikrarın sağlanması ve krizlerin çözümüne yönelik önemli katkılar sağladığını belirtti.
Görüşmede taraflar, Libya’daki siyasi sürecin ilerletilmesi ve bu sürecin bölgesel güvenlik ve istikrara katkıda bulunmasının önemine dikkat çekti.
Ayrıca, son yerel ve bölgesel gelişmeler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2024
DÜNYA
Lavrov, Esad yönetiminin neden düştüğünü açıkladı
10:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала