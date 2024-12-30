https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/libya-ulusal-ordusu-komutani-hafter-ve-misir-istihbarat-baskani-resad-bingazide-gorustu-1092168939.html
Libya Ulusal Ordusu Komutanı Hafter ve Mısır İstihbarat Başkanı Reşad Bingazi’de görüştü
Libya Ulusal Ordusu Komutanı Hafter ve Mısır İstihbarat Başkanı Reşad Bingazi’de görüştü
Sputnik Türkiye
Halife Hafter ve Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad Bingazi’de bir araya gelerek Libya’daki siyasi süreç ve bölgesel istikrarın sağlanmasına yönelik... 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T11:21+0300
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Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Halife Hafter, Mısır İstihbarat Başkanı Tümgeneral Hasan Reşad ve beraberindeki heyeti Bingazi’de kabul etti. Görüşmede, Libya’daki ve bölgedeki son gelişmeler ele alınırken, Mısır ve Libya arasındaki ilişkilerin önemi vurgulandı.Mısır İstihbarat Başkanı Reşad, Hafter’e Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi’nin selamlarını ileterek, iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin derinliğini ifade etti. Reşad, Mısır’ın Libya’nın istikrarını desteklemek ve krize çözüm bulmak için oynadığı rolün altını çizdi.Halife Hafter ise Cumhurbaşkanı Sisi’ye ve Mısır halkına duyduğu saygıyı dile getirerek, Mısır’ın Libya’daki istikrarın sağlanması ve krizlerin çözümüne yönelik önemli katkılar sağladığını belirtti.Görüşmede taraflar, Libya’daki siyasi sürecin ilerletilmesi ve bu sürecin bölgesel güvenlik ve istikrara katkıda bulunmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca, son yerel ve bölgesel gelişmeler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/lavrov-esad-yonetiminin-neden-dustugunu-acikladi-1092165561.html
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libya ulusal ordusu, libya, bingazi, mısır, halife hafter, mısır, mısır dışişleri bakanlığı
Libya Ulusal Ordusu Komutanı Hafter ve Mısır İstihbarat Başkanı Reşad Bingazi’de görüştü
Halife Hafter ve Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad Bingazi’de bir araya gelerek Libya’daki siyasi süreç ve bölgesel istikrarın sağlanmasına yönelik işbirliği mesajı verdi. Hafter, Mısır’ın Libya’nın istikrarına olan katkılarına övgüde bulundu.
Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Halife Hafter, Mısır İstihbarat Başkanı Tümgeneral Hasan Reşad ve beraberindeki heyeti Bingazi’de kabul etti. Görüşmede, Libya’daki ve bölgedeki son gelişmeler ele alınırken, Mısır ve Libya arasındaki ilişkilerin önemi vurgulandı.
Mısır İstihbarat Başkanı Reşad, Hafter’e Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi’nin selamlarını ileterek, iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin derinliğini ifade etti. Reşad, Mısır’ın Libya’nın istikrarını desteklemek ve krize çözüm bulmak için oynadığı rolün altını çizdi.
Halife Hafter ise Cumhurbaşkanı Sisi’ye ve Mısır halkına duyduğu saygıyı dile getirerek, Mısır’ın Libya’daki istikrarın sağlanması ve krizlerin çözümüne yönelik önemli katkılar sağladığını belirtti.
Görüşmede taraflar, Libya’daki siyasi sürecin ilerletilmesi ve bu sürecin bölgesel güvenlik ve istikrara katkıda bulunmasının önemine dikkat çekti.
Ayrıca, son yerel ve bölgesel gelişmeler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.