https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/libya-ulusal-ordusu-komutani-hafter-ve-misir-istihbarat-baskani-resad-bingazide-gorustu-1092168939.html

Libya Ulusal Ordusu Komutanı Hafter ve Mısır İstihbarat Başkanı Reşad Bingazi’de görüştü

Libya Ulusal Ordusu Komutanı Hafter ve Mısır İstihbarat Başkanı Reşad Bingazi’de görüştü

Sputnik Türkiye

Halife Hafter ve Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad Bingazi’de bir araya gelerek Libya’daki siyasi süreç ve bölgesel istikrarın sağlanmasına yönelik... 30.12.2024, Sputnik Türkiye

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Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Halife Hafter, Mısır İstihbarat Başkanı Tümgeneral Hasan Reşad ve beraberindeki heyeti Bingazi’de kabul etti. Görüşmede, Libya’daki ve bölgedeki son gelişmeler ele alınırken, Mısır ve Libya arasındaki ilişkilerin önemi vurgulandı.Mısır İstihbarat Başkanı Reşad, Hafter’e Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi’nin selamlarını ileterek, iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin derinliğini ifade etti. Reşad, Mısır’ın Libya’nın istikrarını desteklemek ve krize çözüm bulmak için oynadığı rolün altını çizdi.Halife Hafter ise Cumhurbaşkanı Sisi’ye ve Mısır halkına duyduğu saygıyı dile getirerek, Mısır’ın Libya’daki istikrarın sağlanması ve krizlerin çözümüne yönelik önemli katkılar sağladığını belirtti.Görüşmede taraflar, Libya’daki siyasi sürecin ilerletilmesi ve bu sürecin bölgesel güvenlik ve istikrara katkıda bulunmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca, son yerel ve bölgesel gelişmeler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

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