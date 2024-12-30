https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/kutahya-milletvekili-ali-fazil-kasap-saadet-partisinden-istifa-ederek-chpye-gecti-1092179480.html
Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisinden istifa ederek CHP'ye geçti
Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisinden istifa ederek CHP'ye geçti
Sputnik Türkiye
Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisinden istifa ederek CHP'ye geçtiğini söyledi. 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T14:35+0300
2024-12-30T14:35+0300
2024-12-30T14:35+0300
politika
saadet partisi
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
istifa
ali fazıl kasap
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Kasap, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesinin ardından Saadet Partisi TBMM Grubu'nun düşmesini engellemek için Saadet Partisine geçtiğini belirtti.Neden Saadet'e geçtiğini açıkladıKasap, o süreçte diğer partilerin Saadet Partisi Grubu'nun ayakta kalması için katkı sağlamadığını, CHP'nin ise destek vererek muhalefeti taşıdığını ve muhalefetin sesi olmaya çalıştığını dile getirdi.Saadet, Gelecek ve DEVA partilerinin ortaklaşa hareket etmesi kararından sonra Saadet Partisi Grubu'nun ayakta durabilecek hale geldiğine işaret eden Kasap, "Biz de misyonumuzu ve görevimizi yerine getirdik. Yuvaya, baba ocağına dönüyoruz." ifadelerini kullandı.Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisinden istifa ederek tekrar CHP'ye geçtiğine ilişkin dilekçeyi, TBMM Başkanlığına verdiğini bildirerek, "Önümüzdeki hafta yapılacak CHP TBMM Grup Toplantısı'nda partime geçtiğim lanse edilecek. Genel Başkanımız, teşekkür mahiyetinde bir konuşma yapacak." dedi.Bu arada Kasap'ın istifasıyla Saadet Partisinin Meclisteki sandalye sayısı 20'ye düşerken, CHP'nin sandalye sayısı 130'a yükseldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/gelecek-partisi-milletvekili-yedim-yamali-partisinden-istifa-etti-1091968552.html
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saadet partisi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), istifa, ali fazıl kasap
saadet partisi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), istifa, ali fazıl kasap
Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisinden istifa ederek CHP'ye geçti
Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisinden istifa ederek CHP'ye geçtiğini söyledi.
Kasap, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesinin ardından Saadet Partisi TBMM Grubu'nun düşmesini engellemek için Saadet Partisine geçtiğini belirtti.
Neden Saadet'e geçtiğini açıkladı
Kasap, o süreçte diğer partilerin Saadet Partisi Grubu'nun ayakta kalması için katkı sağlamadığını, CHP'nin ise destek vererek muhalefeti taşıdığını ve muhalefetin sesi olmaya çalıştığını dile getirdi.
Saadet, Gelecek ve DEVA partilerinin ortaklaşa hareket etmesi kararından sonra Saadet Partisi Grubu'nun ayakta durabilecek hale geldiğine işaret eden Kasap, "Biz de misyonumuzu ve görevimizi yerine getirdik. Yuvaya, baba ocağına dönüyoruz." ifadelerini kullandı.
Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisinden istifa ederek tekrar CHP'ye geçtiğine ilişkin dilekçeyi, TBMM Başkanlığına verdiğini bildirerek, "Önümüzdeki hafta yapılacak CHP TBMM Grup Toplantısı'nda partime geçtiğim lanse edilecek. Genel Başkanımız, teşekkür mahiyetinde bir konuşma yapacak." dedi.
Bu arada Kasap'ın istifasıyla Saadet Partisinin Meclisteki sandalye sayısı 20'ye düşerken, CHP'nin sandalye sayısı 130'a yükseldi.