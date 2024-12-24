https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/gelecek-partisi-milletvekili-yedim-yamali-partisinden-istifa-etti-1091968552.html

Gelecek Partisi Milletvekili Nedim Yamalı partisinden istifa etti

Gelecek Partisi Milletvekili Nedim Yamalı partisinden istifa etti

Sputnik Türkiye

Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, partisinden istifa ettiğini açıkladı. 24.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-24T12:56+0300

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politika

nedim yamalı

gelecek partisi

tbmm

saadet partisi

ahmet davutoğlu

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Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Nedim Yamalı partisinde istifa etti. İstifa kararını sosyal medyasından açıklayan Yamalı, bağımsız milletvekili olarak görevini sürdürecek. Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajında, "Kuruluşundan bu yana görev aldığım Gelecek Partisi üyeliğinden bugün itibarıyla istifa ediyorum. Genel Başkanım Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'na çalışmalarım sırasında verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyor, tüm partili arkadaşlarıma başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.Bağımsız milletvekili olarak yoluna devam edeceği öğrenilen Yamalı'nın partisinden istifa etmesiyle birlikte TBMM'de 20 milletvekili bulunan Saadet-Gelecek Grubunun milletvekili sayısı 19'a düşecek. Yamalı, TBMM Başkanlığına partisinden istifa ettiğine yönelik dilekçesini sunmasının ardından Saadet Partisi Grubundan ayrılacak. İçtüzüğe göre siyasi partiler en az 20 milletvekiline sahip olmaları durumunda Meclis'te grup kurma hakkına sahip oluyor.

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nedim yamalı , gelecek partisi, tbmm, saadet partisi, ahmet davutoğlu