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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Uluslararası komisyon, Aktau uçak kazasının nedenlerini araştırmaya başladı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Uluslararası komisyon, Aktau uçak kazasının nedenlerini araştırmaya başladı
Sputnik Türkiye
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Aktau yakınlarında meydana gelen uçak kazasının nedenlerini araştırmak üzere uluslararası uzmanlardan oluşan bir komisyonun... 28.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-28T17:16+0300
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Aktau yakınlarında meydana gelen uçak kazasının nedenlerini araştırmak üzere uluslararası uzmanlardan oluşan bir komisyonun kurulduğunu ve çalışmalarına başladığını açıkladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 28 Aralık'ta Aliyev'i telefonla görüşmüştü.Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, "Telefon görüşmesi sırasında Aliyev, Azerbaycan tarafının önerisi üzerine bu kazanın nedenlerinin kapsamlı bir şekilde araştırılması için uluslararası uzmanlardan oluşan bir komisyonun kurulduğunu ve çalışmalarına başladığını belirtti" denildi.Bakü'den Groznıy'e uçan Azerbaycan Havayolları'na ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık sabahı Kazakistan'ın batısındaki Aktau kenti yakınlarında düşmüştü. Rosaviatsiya'dan alınan ilk bilgilere göre, uçak pilotu Aktau'daki alternatif bir havaalanına gitmeye karar vermiş ve bu durumu kuşlarla çarpışma ile açıklamıştı. Havayolu şirketinin açıklamasında uçakta 62 yolcu ve 5 mürettebat bulunuyordu. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, 29 kişinin kurtulduğu belirtilirken Rusya Büyükelçiliği bu kişiler arasında 9 Rus vatandaşının da bulunduğunu açıklamıştı. Verilen listelere göre uçakta toplamda 16 Rus vatandaşı yer alıyordu.Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Rashad Nabiyev Cuma günü yaptığı açıklamada, Azerbaycan Havayolları uçağının dış müdahaleye maruz kaldığını belirtmiş, yaralı yolcuların ve hayatta kalan uçuş görevlilerinin, Groznıy üzerinde uçarken bir patlama sesi duyduklarını ifade etmişlerdi.Rosaviatsiya Başkanı Dmitriy Yadrov, kazanın olduğu gün durumun oldukça karmaşık olduğunu, o sırada Ukrayna savaş uçaklarının Groznıy ve Vladikavkaz'daki sivil altyapıya yönelik terör saldırıları düzenlediğini bildirmişti. Bu nedenle, Groznıy Havalimanı bölgesinde tüm uçakların belirtilen alandan derhal çekilmesini öngören bir "Halı Rejimi' uygulamaya konulmuştu. Ayrıca, Groznıy Havalimanı bölgesinde yoğun sis olduğu ve 500 metre yükseklikte görüş mesafesinin bulunmadığı da belirtilmişti. Bakanlık başkanının açıklamasına göre, uçak komutanı, Groznıy'e iniş yapmak için iki başarısız girişimde bulunmuş; kendisine başka havaalanları teklif edilmiş ve sonunda Aktau havaalanına gitmeye karar vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/putinden-aliyeve-ucak-telefonu-trajik-olay-rus-hava-sahasinda-gerceklestigi-icin-ozur-diledi-1092134935.html
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ilham aliyev, aktau, azerbaycan, kazakistan, rusya federal havacılık kurumu (rosaviatsiya), vladikavkaz
ilham aliyev, aktau, azerbaycan, kazakistan, rusya federal havacılık kurumu (rosaviatsiya), vladikavkaz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Uluslararası komisyon, Aktau uçak kazasının nedenlerini araştırmaya başladı

17:16 28.12.2024
© Ruptly . Сергей КарпухинAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2024
© Ruptly . Сергей Карпухин
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Aktau yakınlarında meydana gelen uçak kazasının nedenlerini araştırmak üzere uluslararası uzmanlardan oluşan bir komisyonun kurulduğunu dile getirdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Aktau yakınlarında meydana gelen uçak kazasının nedenlerini araştırmak üzere uluslararası uzmanlardan oluşan bir komisyonun kurulduğunu ve çalışmalarına başladığını açıkladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 28 Aralık'ta Aliyev'i telefonla görüşmüştü.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, "Telefon görüşmesi sırasında Aliyev, Azerbaycan tarafının önerisi üzerine bu kazanın nedenlerinin kapsamlı bir şekilde araştırılması için uluslararası uzmanlardan oluşan bir komisyonun kurulduğunu ve çalışmalarına başladığını belirtti" denildi.
Bakü'den Groznıy'e uçan Azerbaycan Havayolları'na ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık sabahı Kazakistan'ın batısındaki Aktau kenti yakınlarında düşmüştü. Rosaviatsiya'dan alınan ilk bilgilere göre, uçak pilotu Aktau'daki alternatif bir havaalanına gitmeye karar vermiş ve bu durumu kuşlarla çarpışma ile açıklamıştı. Havayolu şirketinin açıklamasında uçakta 62 yolcu ve 5 mürettebat bulunuyordu. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, 29 kişinin kurtulduğu belirtilirken Rusya Büyükelçiliği bu kişiler arasında 9 Rus vatandaşının da bulunduğunu açıklamıştı. Verilen listelere göre uçakta toplamda 16 Rus vatandaşı yer alıyordu.
Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Rashad Nabiyev Cuma günü yaptığı açıklamada, Azerbaycan Havayolları uçağının dış müdahaleye maruz kaldığını belirtmiş, yaralı yolcuların ve hayatta kalan uçuş görevlilerinin, Groznıy üzerinde uçarken bir patlama sesi duyduklarını ifade etmişlerdi.
Rosaviatsiya Başkanı Dmitriy Yadrov, kazanın olduğu gün durumun oldukça karmaşık olduğunu, o sırada Ukrayna savaş uçaklarının Groznıy ve Vladikavkaz'daki sivil altyapıya yönelik terör saldırıları düzenlediğini bildirmişti. Bu nedenle, Groznıy Havalimanı bölgesinde tüm uçakların belirtilen alandan derhal çekilmesini öngören bir "Halı Rejimi' uygulamaya konulmuştu. Ayrıca, Groznıy Havalimanı bölgesinde yoğun sis olduğu ve 500 metre yükseklikte görüş mesafesinin bulunmadığı da belirtilmişti. Bakanlık başkanının açıklamasına göre, uçak komutanı, Groznıy'e iniş yapmak için iki başarısız girişimde bulunmuş; kendisine başka havaalanları teklif edilmiş ve sonunda Aktau havaalanına gitmeye karar vermişti.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2024
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