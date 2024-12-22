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Kahramanmaraş'ta depremzede köpeğin çiko isimli yavru kediyi emzirdiği görüldü
Kahramanmaraş'ta depremzede köpeğin çiko isimli yavru kediyi emzirdiği görüldü
Sputnik Türkiye
Kahramanmaraş'ın annesiz kalan yavru kediyi Çiko isimli depremzede köpeğin emzirdiği görüldü. 22.12.2024, Sputnik Türkiye
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Kahramanmaraş'ta sevgi ve şefkatin sınır tanımadığını gösteren bir hikaye, kalpleri ısıtıyor. Çiko isimli köpek, sadece kendi yavrularına değil, annesini kaybetmiş bir kedi yavrusuna da annelik yapıyor.Depremde enkazdan çıkarıldığı öğrenilen köpek annesiz kalan kediye annelik yaparak emziriyor.Köpeğin yavru kediyi emzirmesi ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/musilaj-geri-geldi-bakanlik-musilaj-bilim-kurulunu-topluyor-1091868333.html
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kahramanmaraş, köpek, kedi, emzirme, hayvan, deprem, 6 şubat kahramanmaraş depremi, türkiye
kahramanmaraş, köpek, kedi, emzirme, hayvan, deprem, 6 şubat kahramanmaraş depremi, türkiye

Kahramanmaraş'ta depremzede köpeğin çiko isimli yavru kediyi emzirdiği görüldü

13:13 22.12.2024 (güncellendi: 13:15 22.12.2024)
© İSMAİL BOZDOĞAN-AW355274Köpek, kedi
Köpek, kedi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2024
© İSMAİL BOZDOĞAN-AW355274
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Kahramanmaraş'ın annesiz kalan yavru kediyi Çiko isimli depremzede köpeğin emzirdiği görüldü.
Kahramanmaraş'ta sevgi ve şefkatin sınır tanımadığını gösteren bir hikaye, kalpleri ısıtıyor. Çiko isimli köpek, sadece kendi yavrularına değil, annesini kaybetmiş bir kedi yavrusuna da annelik yapıyor.
Depremde enkazdan çıkarıldığı öğrenilen köpek annesiz kalan kediye annelik yaparak emziriyor.
Köpeğin yavru kediyi emzirmesi ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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