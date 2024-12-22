https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/kahramanmarasta-depremze-kopegin-ciko-isimli-yavru-kediyi-emzirdigi-goruldu--1091870655.html
Kahramanmaraş'ta depremzede köpeğin çiko isimli yavru kediyi emzirdiği görüldü
Kahramanmaraş'ta depremzede köpeğin çiko isimli yavru kediyi emzirdiği görüldü
Sputnik Türkiye
Kahramanmaraş'ın annesiz kalan yavru kediyi Çiko isimli depremzede köpeğin emzirdiği görüldü. 22.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-22T13:13+0300
2024-12-22T13:13+0300
2024-12-22T13:15+0300
türkiye
kahramanmaraş
köpek
kedi
emzirme
hayvan
deprem
6 şubat kahramanmaraş depremi
türkiye
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Kahramanmaraş'ta sevgi ve şefkatin sınır tanımadığını gösteren bir hikaye, kalpleri ısıtıyor. Çiko isimli köpek, sadece kendi yavrularına değil, annesini kaybetmiş bir kedi yavrusuna da annelik yapıyor.Depremde enkazdan çıkarıldığı öğrenilen köpek annesiz kalan kediye annelik yaparak emziriyor.Köpeğin yavru kediyi emzirmesi ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/musilaj-geri-geldi-bakanlik-musilaj-bilim-kurulunu-topluyor-1091868333.html
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kahramanmaraş, köpek, kedi, emzirme, hayvan, deprem, 6 şubat kahramanmaraş depremi, türkiye
kahramanmaraş, köpek, kedi, emzirme, hayvan, deprem, 6 şubat kahramanmaraş depremi, türkiye
Kahramanmaraş'ta depremzede köpeğin çiko isimli yavru kediyi emzirdiği görüldü
13:13 22.12.2024 (güncellendi: 13:15 22.12.2024)
Kahramanmaraş'ın annesiz kalan yavru kediyi Çiko isimli depremzede köpeğin emzirdiği görüldü.
Kahramanmaraş'ta sevgi ve şefkatin sınır tanımadığını gösteren bir hikaye, kalpleri ısıtıyor. Çiko isimli köpek, sadece kendi yavrularına değil, annesini kaybetmiş bir kedi yavrusuna da annelik yapıyor.
Depremde enkazdan çıkarıldığı öğrenilen köpek annesiz kalan kediye annelik yaparak emziriyor.
Köpeğin yavru kediyi emzirmesi ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.