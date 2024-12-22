https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/kahramanmarasta-depremze-kopegin-ciko-isimli-yavru-kediyi-emzirdigi-goruldu--1091870655.html

Kahramanmaraş'ta depremzede köpeğin çiko isimli yavru kediyi emzirdiği görüldü

Kahramanmaraş'ta depremzede köpeğin çiko isimli yavru kediyi emzirdiği görüldü

Sputnik Türkiye

Kahramanmaraş'ın annesiz kalan yavru kediyi Çiko isimli depremzede köpeğin emzirdiği görüldü. 22.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-22T13:13+0300

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2024-12-22T13:15+0300

türkiye

kahramanmaraş

köpek

kedi

emzirme

hayvan

deprem

6 şubat kahramanmaraş depremi

türkiye

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Kahramanmaraş'ta sevgi ve şefkatin sınır tanımadığını gösteren bir hikaye, kalpleri ısıtıyor. Çiko isimli köpek, sadece kendi yavrularına değil, annesini kaybetmiş bir kedi yavrusuna da annelik yapıyor.Depremde enkazdan çıkarıldığı öğrenilen köpek annesiz kalan kediye annelik yaparak emziriyor.Köpeğin yavru kediyi emzirmesi ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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Sputnik Türkiye

kahramanmaraş, köpek, kedi, emzirme, hayvan, deprem, 6 şubat kahramanmaraş depremi, türkiye