Kanserle mücadele eden 'oryantal Tanyeli' sağlık durumunu açıkladı: Son halini paylaştı

Türkiye
SON DAKİKA | Şişli'de yıkımı yapılan binada yangın çıktı: İşçiler mahsur kaldı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Uzmanlar uyardı: Atom meyve sularına dikkat
09:19
3 dk
ÖZEL HABER
Kimine suikast kimine ihmal dendi: Türkiye’de patlayan mühimmat fabrikaları
10:34
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Uzayda mahsur kalan astronotlardan Noel kutlaması
11:10
3 dk
ÖZEL HABER
Kural uygulama sanatı: Hakemlerin mesleki arka planları
11:29
5 dk
ÖZEL HABER
Milletvekilleri talep etti: TBMM'de latte servisi başladı
11:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Hasan Erel: 'BRICS, G7’ye alternatif bir oluşum olarak ortaya koyuldu'
12:10
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:34
8 dk
SESLİ HABER
Migreni olanlar dikkat: Erbain soğukları baş ağrısını tetikliyor
12:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:06
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Barış Adıbelli: 'Rusya gördü ki cephede aslında Ukrayna postu giymiş ABD ve NATO’yla savaşıyor'
18:10
2 dk
SESLİ HABER
Trump'ın Noel dilek listesi şaşırtmadı: Panama Kanalı, Grönland, Kanada
18:23
2 dk
SESLİ HABER
Yapay zeka ile hazırlanan video linkine tıkladı, hesabından 650 bin TL çekildi
18:56
1 dk
ÖZEL HABER
Rus arkeologlar çalışma başlatmıştı: Noel Baba’nın mezarı Türkiye’de mi?
20:54
3 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy’den Noel arifesinde “Ekümenik” mesajı
22:33
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Serdal Adalı: 'Kazanan Beşiktaş olmuştur'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Krizler çağında çocuk olmak: 'Hayal kuramayan bir kuşak geliyor'
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Ahmet Güzel: '0-6 aylık bebeklerde ailelerin burun tıkanıklarını önemsemesi gerekiyor'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Tarım Teknolojilerinde Bir İlk: CERN’e kabul edilen tek şirket Türkiye’den
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’deki en uygun ve lüks yılbaşı tatili fiyatları
17:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Yeni yıla girmek de cep yakıyor: Evde ne kadar dışarıda ne kadar
18:12
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/kanserle-mucadele-eden-oryantal-tanyeli-saglik-durumunu-acikladi-son-halini-paylasti-1092186958.html
Kanserle mücadele eden 'oryantal Tanyeli' sağlık durumunu açıkladı: Son halini paylaştı
Kanserle mücadele eden 'oryantal Tanyeli' sağlık durumunu açıkladı: Son halini paylaştı
Sputnik Türkiye
Pankreas kanseriyle uzun süredir mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, sosyal medya hesabından son sağlık durumunu paylaştı. Bir süredir paylaşım yapmayan... 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T17:10+0300
2024-12-30T17:10+0300
yaşam
kanser
kanser tedavisi
tanyeli
oryantal
oryantal tanyeli
sağlık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1e/1092188278_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_7279d21f902823e75557572616597cb2.jpg
Gerçek adı Öznur Kral olan ünlü oryantal Tanyeli, bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor. Tanyeli sağlık durumu hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Uzun süredir sosyal medya hesabından paylaşım yapmayan Tanyeli, sevenlerinin yoğun mesajları üzerine sessizliğini bozdu. Tedavisinin olumlu ilerlediğini ifade eden Tanyeli, yılbaşını evinde ailesiyle geçireceğini söyledi.Tanyeli, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Çok mesaj atıyorsunuz, okuyorum ve hepinizden özür diliyorum habersiz bıraktığım için. Ama son zamanları hep dinlenerek geçirdim. Allah nasip ederse yarın yılbaşı, inşallah evimde çocuklarımla olacağım. Tedavim iyi gidiyor."Hastanede geçen sürede 54 kilo kaybıTanyeli, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, hastanede geçirdiği 2.5 ayın ardından 54 kilo verdiğini duyurdu. Ünlü isim, iştahının tamamen kaybolduğunu belirterek şu sözleri ekledi:"2.5 ay hastanede dile kolay. Artık iştah sıfır, toplam 54 kilo vermişim. Yemek gözümde değil, iştah sıfır."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/istanbula-kar-yagisi-alarmi-meteoroloji-uzmani-3-tarihi-acikladi-megakente-kar-ne-zaman-yagacak-1092180965.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1e/1092188278_4:0:964:720_1920x0_80_0_0_66e84cdae52099a4d75fd52f04a8b52a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tanyeli pankreas kanseri, tanyeli sağlık durumu, tanyeli sosyal medya açıklaması, tanyeli kilo kaybı, tanyeli 54 kilo verdi, tanyeli son hali, tanyeli son paylaşımı
tanyeli pankreas kanseri, tanyeli sağlık durumu, tanyeli sosyal medya açıklaması, tanyeli kilo kaybı, tanyeli 54 kilo verdi, tanyeli son hali, tanyeli son paylaşımı

Kanserle mücadele eden 'oryantal Tanyeli' sağlık durumunu açıkladı: Son halini paylaştı

17:10 30.12.2024
Tanyeli
Tanyeli - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2024
Abone ol
Pankreas kanseriyle uzun süredir mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, sosyal medya hesabından son sağlık durumunu paylaştı. Bir süredir paylaşım yapmayan Tanyeli, "Allah nasip ederse yarın yılbaşı, inşallah evimde çocuklarımla olacağım. Tedavim iyi gidiyor" dedi.
Gerçek adı Öznur Kral olan ünlü oryantal Tanyeli, bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor. Tanyeli sağlık durumu hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Uzun süredir sosyal medya hesabından paylaşım yapmayan Tanyeli, sevenlerinin yoğun mesajları üzerine sessizliğini bozdu. Tedavisinin olumlu ilerlediğini ifade eden Tanyeli, yılbaşını evinde ailesiyle geçireceğini söyledi.
Tanyeli, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Çok mesaj atıyorsunuz, okuyorum ve hepinizden özür diliyorum habersiz bıraktığım için. Ama son zamanları hep dinlenerek geçirdim. Allah nasip ederse yarın yılbaşı, inşallah evimde çocuklarımla olacağım. Tedavim iyi gidiyor."

Hastanede geçen sürede 54 kilo kaybı

Tanyeli, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, hastanede geçirdiği 2.5 ayın ardından 54 kilo verdiğini duyurdu. Ünlü isim, iştahının tamamen kaybolduğunu belirterek şu sözleri ekledi:
"2.5 ay hastanede dile kolay. Artık iştah sıfır, toplam 54 kilo vermişim. Yemek gözümde değil, iştah sıfır."
Meteoroloji kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2024
TÜRKİYE
İstanbul'a kar yağışı alarmı: Meteoroloji uzmanı 3 tarihi açıkladı, megakente kar ne zaman yağacak?
15:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала