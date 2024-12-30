https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/kanserle-mucadele-eden-oryantal-tanyeli-saglik-durumunu-acikladi-son-halini-paylasti-1092186958.html

Kanserle mücadele eden 'oryantal Tanyeli' sağlık durumunu açıkladı: Son halini paylaştı

Kanserle mücadele eden 'oryantal Tanyeli' sağlık durumunu açıkladı: Son halini paylaştı

Sputnik Türkiye

Pankreas kanseriyle uzun süredir mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, sosyal medya hesabından son sağlık durumunu paylaştı. Bir süredir paylaşım yapmayan... 30.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-30T17:10+0300

2024-12-30T17:10+0300

2024-12-30T17:10+0300

yaşam

kanser

kanser tedavisi

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oryantal tanyeli

sağlık

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Gerçek adı Öznur Kral olan ünlü oryantal Tanyeli, bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor. Tanyeli sağlık durumu hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Uzun süredir sosyal medya hesabından paylaşım yapmayan Tanyeli, sevenlerinin yoğun mesajları üzerine sessizliğini bozdu. Tedavisinin olumlu ilerlediğini ifade eden Tanyeli, yılbaşını evinde ailesiyle geçireceğini söyledi.Tanyeli, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Çok mesaj atıyorsunuz, okuyorum ve hepinizden özür diliyorum habersiz bıraktığım için. Ama son zamanları hep dinlenerek geçirdim. Allah nasip ederse yarın yılbaşı, inşallah evimde çocuklarımla olacağım. Tedavim iyi gidiyor."Hastanede geçen sürede 54 kilo kaybıTanyeli, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, hastanede geçirdiği 2.5 ayın ardından 54 kilo verdiğini duyurdu. Ünlü isim, iştahının tamamen kaybolduğunu belirterek şu sözleri ekledi:"2.5 ay hastanede dile kolay. Artık iştah sıfır, toplam 54 kilo vermişim. Yemek gözümde değil, iştah sıfır."

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