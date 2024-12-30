İstanbul'a kar yağışı alarmı: Meteoroloji uzmanı 3 tarihi açıkladı, megakente kar ne zaman yağacak?

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Yılbaşında kar yağışı beklenmese de hafta sonuna doğru ise batıda kar yağışı etkisini hissettirecek. Özellikle Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgasının... 30.12.2024, Sputnik Türkiye
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Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre, 5 Ocak ve 9-10 Ocak tarihlerinde İstanbul’da kar yağışı bekleniyor. Bu durum, özellikle kış mevsimini sevenler için heyecan yaratırken, soğuk hava koşullarına hazırlıklı olunması gerektiği de vurgulanıyor.İstanbul'a kar ne zaman yağacak?Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse, İstanbul ve Türkiye genelindeki hava durumu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Köse, Ocak ortasından şubat sonuna kadar İstanbul’da yaklaşık 15 günlük kar yağışı görüleceğini belirtti. Köse açıklamasında, Ocak ayının ilk haftasında yağmur beklenmediğini ancak 7 Ocak’tan itibaren Balkanlar üzerinden soğuk hava dalgasının etkili olacağını söyledi. Köse’nin öngörüsüne göre, bu süreçte İstanbul yoğun kar yağışlarına sahne olacak.İstanbul’da i̇lk kar i̇çin geri sayımMeteoroloji Danışmanı Orhan Şen, İstanbul’daki hava durumu tahminlerine ilişkin önemli bilgiler verdi. Şen, İstanbul için 5 Ocak’tan itibaren Trakya bölgesinden gelen bir kar yağışı beklendiğini, ardından 9-10 Ocak tarihlerinde kar yağışının İstanbul’u kapsayan yeni bir sistemle devam edebileceğini ifade etti.“Şu an İstanbul’da yağmur beklemiyoruz. Hava kapalı olacak, ancak kuzey ilçelerde yer yer hafif yağış görülebilir. Kar yağışı ise önümüzdeki hafta itibarıyla gündeme gelecek” diyen Şen, sıcaklıkların ortalama seviyelerde seyrettiğini, ancak hafta sonuna doğru artış gösterebileceğini kaydetti.Ocak ayında hava nasıl olacak?Köse, “Bu yıl Ocak ayında genel olarak yağışlı bir hava bekliyoruz. Sıcaklıkların düşmesiyle Marmara’nın yüksek kesimlerinde, Anadolu’da ve Ege’nin iç bölgelerinde kar yağışı etkili olacak” ifadelerini kullandı.Şen ise sömestir tatilinde Türkiye genelinde kar yağışının etkili olacağını öngörerek, özellikle İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Marmara’nın yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlarının süreceğini belirtti.
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istanbul hava durumu, istanbul kar yağışı, ocak ayı hava tahmini, balkanlar'dan soğuk hava, istanbul'da ilk kar, ocak 2024 hava durumu, 15 günlük kar yağışı, meteoroloji uzmanlarının tahminleri, trakya kar yağışı, sömestr tatili hava durumu, marmara bölgesi kar yağışı, istanbul soğuk hava, la niña etkisi, ankara karla karışık yağmur, karadeniz iç kesimlerde kar, sıcaklıklar düşüyor, ocak'ta kar yağacak mı, balkanlardan gelen kar, hava durumu ocak şubat, kar yağışı istanbul ne zaman

İstanbul'a kar yağışı alarmı: Meteoroloji uzmanı 3 tarihi açıkladı, megakente kar ne zaman yağacak?

15:38 30.12.2024
© AAMeteoroloji kar yağışı
Meteoroloji kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2024
© AA
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Yılbaşında kar yağışı beklenmese de hafta sonuna doğru ise batıda kar yağışı etkisini hissettirecek. Özellikle Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle Trakya ve Marmara Bölgesi’nde kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre, 5 Ocak ve 9-10 Ocak tarihlerinde İstanbul’a kar yağışı görülecek.
Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre, 5 Ocak ve 9-10 Ocak tarihlerinde İstanbul’da kar yağışı bekleniyor. Bu durum, özellikle kış mevsimini sevenler için heyecan yaratırken, soğuk hava koşullarına hazırlıklı olunması gerektiği de vurgulanıyor.

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse, İstanbul ve Türkiye genelindeki hava durumu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Köse, Ocak ortasından şubat sonuna kadar İstanbul’da yaklaşık 15 günlük kar yağışı görüleceğini belirtti. Köse açıklamasında, Ocak ayının ilk haftasında yağmur beklenmediğini ancak 7 Ocak’tan itibaren Balkanlar üzerinden soğuk hava dalgasının etkili olacağını söyledi. Köse’nin öngörüsüne göre, bu süreçte İstanbul yoğun kar yağışlarına sahne olacak.

İstanbul’da i̇lk kar i̇çin geri sayım

Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, İstanbul’daki hava durumu tahminlerine ilişkin önemli bilgiler verdi. Şen, İstanbul için 5 Ocak’tan itibaren Trakya bölgesinden gelen bir kar yağışı beklendiğini, ardından 9-10 Ocak tarihlerinde kar yağışının İstanbul’u kapsayan yeni bir sistemle devam edebileceğini ifade etti.
“Şu an İstanbul’da yağmur beklemiyoruz. Hava kapalı olacak, ancak kuzey ilçelerde yer yer hafif yağış görülebilir. Kar yağışı ise önümüzdeki hafta itibarıyla gündeme gelecek” diyen Şen, sıcaklıkların ortalama seviyelerde seyrettiğini, ancak hafta sonuna doğru artış gösterebileceğini kaydetti.

Ocak ayında hava nasıl olacak?

Köse, “Bu yıl Ocak ayında genel olarak yağışlı bir hava bekliyoruz. Sıcaklıkların düşmesiyle Marmara’nın yüksek kesimlerinde, Anadolu’da ve Ege’nin iç bölgelerinde kar yağışı etkili olacak” ifadelerini kullandı.
Şen ise sömestir tatilinde Türkiye genelinde kar yağışının etkili olacağını öngörerek, özellikle İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Marmara’nın yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlarının süreceğini belirtti.
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