https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/prof-dr-naci-gorur-ege-denizinde-deprem-potansiyeli-buyuk-1092147271.html

Prof. Dr. Naci Görür: 'Ege Denizi’nde deprem potansiyeli büyük'

Prof. Dr. Naci Görür: 'Ege Denizi’nde deprem potansiyeli büyük'

Sputnik Türkiye

Prof. Dr. Naci Görür, Ege Denizi’nde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası yaptığı açıklamada, Girit çevresindeki Plini-Strabo Fay Zonu’nun deprem... 29.12.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

deprem

naci görür

ege denizi

girit

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

girit adası

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Ege Denizi’nde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, önemli açıklamalarda bulundu.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, deprem Muğla’nın Datça ilçesine 172,77 kilometre mesafede, 6,75 kilometre derinlikte meydana geldi.Naci Görür’den Uyarı: 'Deprem Potansiyeli Büyük'Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremin Akdeniz’deki Girit çevresinde bulunan Plini-Strabo Fay Zonu’nda meydana geldiğini belirtti.Açıklamasında, “Bu bölgede Afrika Levhası, Anadolu Levhası’nın altına dalarak tüketiliyor. Deprem potansiyeli büyük bir zon. Özellikle Muğla çevresinde bu büyüklükteki (4,3-4,5) depremler hissediliyor” ifadelerine yer verdi.Görür, bölgenin sismik hareketliliğine dikkat çekerek halkı olası depremlere karşı uyardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/afad-duyurdu-datcada-deprem--1092145733.html

türkiye

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girit adası

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