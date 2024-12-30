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İstiklal saldırısıyla ilgili yeni gelişme: 2 zanlı daha yakalandı
İstiklal saldırısıyla ilgili yeni gelişme: 2 zanlı daha yakalandı
Sputnik Türkiye
İstiklal Caddesi'nden meydana gelen ve altı kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyla ilgili iki kişi daha yakalandı. 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T11:27+0300
2024-12-30T11:27+0300
türkiye
istiklal caddesi
istanbul
bombalı saldırı
ahlam albashir
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Taksim İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de meydana gelen ve altı kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Saldırgan Ahlam Albashir'e, Türkiye'ye kaçak geçişini sağlayan ve lojistik destek sunan iki kişi yakalandı. Kaçak geçişini sağladılarİstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de 6 kişinin ölümü, 81 kişinin yaralanması ile sonuçlanan bombalı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada, sıcak bir gelişme yaşandı. Bombalı saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu PKK/YPG mensubu Ahlam Albashir'in Türkiye'ye geçişine yardım eden ve yaşam malzemesi tedarik ederek barınma ihtiyacını karşılayan, İstanbul'a intikallerini sağlayan ve kaçakçılık faaliyetlerinde bulunan 2 terör şüphelisi yakalandı.Ne olmuştu?Beyoğlu ilçesindeki Taksim’in en işlek caddesi İstiklal’de 13 Kasım’da bomba patlatılması sonucu altı kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. Saldırı sonrasında düzenlenen operasyonlarda bombayı koyan Albashir olmak üzere çok sayıda kişi yakalanmıştı. Bombayı bırakan Ahlam Albashır yargılama sonucunda ‘Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak’ ve altı kişiye karşı ‘kasten öldürme’ suçlarından yedi kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/taksimdeki-bombali-saldiri-davasinda-gelisme-bombayi-birakan-sanik-savunma-yapmadi-1082784234.html
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İstiklal saldırısıyla ilgili yeni gelişme: 2 zanlı daha yakalandı

11:27 30.12.2024
© Fotoğraf : DHATaksim
Taksim - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2024
© Fotoğraf : DHA
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İstiklal Caddesi'nden meydana gelen ve altı kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyla ilgili iki kişi daha yakalandı.
Taksim İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de meydana gelen ve altı kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Saldırgan Ahlam Albashir'e, Türkiye'ye kaçak geçişini sağlayan ve lojistik destek sunan iki kişi yakalandı.

Kaçak geçişini sağladılar

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de 6 kişinin ölümü, 81 kişinin yaralanması ile sonuçlanan bombalı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada, sıcak bir gelişme yaşandı. Bombalı saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu PKK/YPG mensubu Ahlam Albashir'in Türkiye'ye geçişine yardım eden ve yaşam malzemesi tedarik ederek barınma ihtiyacını karşılayan, İstanbul'a intikallerini sağlayan ve kaçakçılık faaliyetlerinde bulunan 2 terör şüphelisi yakalandı.

Ne olmuştu?

Beyoğlu ilçesindeki Taksim’in en işlek caddesi İstiklal’de 13 Kasım’da bomba patlatılması sonucu altı kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. Saldırı sonrasında düzenlenen operasyonlarda bombayı koyan Albashir olmak üzere çok sayıda kişi yakalanmıştı. Bombayı bırakan Ahlam Albashır yargılama sonucunda ‘Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak’ ve altı kişiye karşı ‘kasten öldürme’ suçlarından yedi kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
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