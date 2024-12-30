https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/istiklal-saldirisiyla-ilgili-yeni-gelisme-2-zanli-daha-yakalandi-1092169693.html

İstiklal saldırısıyla ilgili yeni gelişme: 2 zanlı daha yakalandı

İstiklal saldırısıyla ilgili yeni gelişme: 2 zanlı daha yakalandı

Sputnik Türkiye

İstiklal Caddesi'nden meydana gelen ve altı kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyla ilgili iki kişi daha yakalandı. 30.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-30T11:27+0300

2024-12-30T11:27+0300

2024-12-30T11:27+0300

türkiye

istiklal caddesi

istanbul

bombalı saldırı

ahlam albashir

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Taksim İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de meydana gelen ve altı kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Saldırgan Ahlam Albashir'e, Türkiye'ye kaçak geçişini sağlayan ve lojistik destek sunan iki kişi yakalandı. Kaçak geçişini sağladılarİstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de 6 kişinin ölümü, 81 kişinin yaralanması ile sonuçlanan bombalı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada, sıcak bir gelişme yaşandı. Bombalı saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu PKK/YPG mensubu Ahlam Albashir'in Türkiye'ye geçişine yardım eden ve yaşam malzemesi tedarik ederek barınma ihtiyacını karşılayan, İstanbul'a intikallerini sağlayan ve kaçakçılık faaliyetlerinde bulunan 2 terör şüphelisi yakalandı.Ne olmuştu?Beyoğlu ilçesindeki Taksim’in en işlek caddesi İstiklal’de 13 Kasım’da bomba patlatılması sonucu altı kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. Saldırı sonrasında düzenlenen operasyonlarda bombayı koyan Albashir olmak üzere çok sayıda kişi yakalanmıştı. Bombayı bırakan Ahlam Albashır yargılama sonucunda ‘Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak’ ve altı kişiye karşı ‘kasten öldürme’ suçlarından yedi kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/taksimdeki-bombali-saldiri-davasinda-gelisme-bombayi-birakan-sanik-savunma-yapmadi-1082784234.html

türkiye

istiklal caddesi

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istiklal caddesi bombalı saldırı, bombalı saldırgan, istiklal caddesi,