https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/taksimdeki-bombali-saldiri-davasinda-gelisme-bombayi-birakan-sanik-savunma-yapmadi-1082784234.html

Taksim'deki bombalı saldırı davasında gelişme: Bombayı bırakan sanık savunma yapmadı

Taksim'deki bombalı saldırı davasında gelişme: Bombayı bırakan sanık savunma yapmadı

Sputnik Türkiye

İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında bombayı bırakan Ahlam Albashır’ın de bulunduğu 36 sanığın yargılandığı davada... 15.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-15T15:53+0300

2024-04-15T15:53+0300

2024-04-15T16:13+0300

taksim

bombalı saldırı

sanık

türkiye

ahlam albashir

beyoğlu

istiklal caddesi

mahkeme

dava

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13 Kasım 2022 Pazar günü Taksim İstiklal Caddesi’nde bombalı terör saldırısında 6 kişinin yaşamını yitirdiği ve 99 kişinin de yaralandığı Olaya ilişkin İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşma görüldü. Duruşmada, önceki celse açıklanan mütalaaya karşı savunması sorulan tutuklu sanık Ahlam Albashır “Diyecek bir şeyim yok” diyerek savunma yapmadı.Mütalaaya karşı savunmasında, 2002’den beri Edirne’de yaşadığını söyleyen tutuklu sanık olan taksi şoförü Hüseyin Güneş, “İnşaatlarda çalışır, mekan işletirim. Herhangi bir örgüt veya kimseyle bir alakam yoktur. Bu ülkeye düşman olsam çocuklarımı okutmazdım” şeklinde konuştu. Sanık Güneş, duruşmada tahliyesini ve beraatını talep etti.Savunmasında sanık Fatma Bergel ise, saldırının faili Ahlam Albashır ile çok iletişiminin olmadığını, Albashır’ın geceleri eve uyumaya geldiğini belirterek, “Karnımdaki bebeğimi kaybettim. Yetim olarak büyüdüm ve buralara geldim. Tahliyemi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ahlam Albashır’ın da aralarında bulunduğu 10 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Firari 10 sanık hakkında çıkarılan yakalama kararının devamını kararlaştıran heyet, duruşmaya mazeret sunan taraf avukatlarının talebini kabul ederek karar çıkması beklenen duruşmayı erteledi.Sanık Ahlam Albashır'ın YPG/PYD'nin özel istihbarat elemanı olduğu belirtilen mütalaada, Albashır'ın kamu düzenini bozma ve toplumda kargaşa meydana getirmek amacının bulunduğu, toplumun kutuplaşmasına yol açtığı, örgüt tarafından özel eğitime tabi tutularak talimatlandırıldığı, patlayıcılar ile Suriye'den Türkiye'ye getirildiği, İstanbul'da eve yerleştirildiği, eylem sonrası yurt dışına kaçış planı yaptığını ve eylemi riske etmeyecek yöntemler kullandığı aktarıldı.Mütalaada, sanık Albashır'ın ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar, ‘tasarlayarak bombalama suretiyle çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürme’ suçundan 5 kez ağırlaştırılmış müebbet, 99 kişiye karşı ‘tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan bin 930 yıl 6 aydan 2 bin 970 yıla kadar ve ‘tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi’ suçundan 12 yıldan 24 yıla kadar olmak üzere toplamda, 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 949 yıl 6 aydan 3 bin 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Albashır’ın ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar, ‘tasarlayarak bombalama suretiyle çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürme’ suçundan 5 kez ağırlaştırılmış müebbet, 99 kişiye karşı ‘tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan bin 930 yıl 6 aydan 2 bin 970 yıla kadar ve ‘tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi’ suçundan 12 yıldan 24 yıla kadar olmak üzere toplamda, 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 949 yıl 6 aydan 3 bin 9 yıla kadar hapsi istendi.İddianamede, aralarında firari sanık örgüt elebaşlarından Cemil Bayık’ın da bulunduğu diğer şüphelilerin ise 7’şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 938 yıldan 3 bin 16 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

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taksim, bombalı saldırı, sanık, ahlam albashir, beyoğlu, istiklal caddesi, mahkeme, dava