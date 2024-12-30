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İstanbulkart sahipleri dikkat: İBB'den 1 Ocak kararı
İstanbulkart sahipleri dikkat: İBB'den 1 Ocak kararı
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 1 Ocak günü toplu taşıma araçlarının kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri için ücretsiz olacağını duyurdu. Yılbaşı... 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T12:49+0300
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yılbaşı günü İstanbulluların toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabileceğini açıkladı. Bu imkan, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerini kapsayacak. Resmi tatil olan 1 Ocak için alınan bu karar, şehirdeki yılbaşı yoğunluğunu rahatlatmayı amaçlıyor.Yılbaşı gecesi için İBB, toplu taşımada yoğunluğa karşı kapsamlı önlemler aldı:Denetimler artırılacakİBB, yılbaşı gecesi güvenliği artırmak amacıyla denetimlerini sıkılaştırdı. Zabıta ekipleri, meydanlar, ana arterler ve sahillerde aktif görev yapacak. Tüketici hakları ihlalleri, dilencilik, izinsiz ilan ve reklamlar gibi olumsuz durumlara anında müdahale edilecek.Şehir, kamera sistemleriyle 24 saat izlenecek, gerektiğinde ekiplere yönlendirme yapılacak. Taksiler, otogarlar ve toplu taşıma araçları denetim kapsamına alındı. Özellikle Bayrampaşa ve Ataşehir Meyve Sebze Halleri ile Gürpınar Su Ürünleri Hali sıkı bir şekilde kontrol edilecek.Olası acil durumlara karşı hazırlıkİBB, olumsuz hava koşulları ve acil durumlara karşı tüm ekipleri hazır bekletiyor:
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ibb toplu taşıma ücretsiz, yılbaşı gecesi ulaşım düzenlemeleri, iett ek seferler 31 aralık, metro 24 saat açık hatlar, 1 ocak ücretsiz toplu taşıma, kişiselleştirilmiş istanbulkart ücretsiz, tramvay çalışma saatleri yılbaşı, metrobüs ek sefer planı, şehir hatları ek seferler, yılbaşı gecesi güvenlik önlemleri, istanbul ulaşım yılbaşı düzenlemeleri
ibb toplu taşıma ücretsiz, yılbaşı gecesi ulaşım düzenlemeleri, iett ek seferler 31 aralık, metro 24 saat açık hatlar, 1 ocak ücretsiz toplu taşıma, kişiselleştirilmiş istanbulkart ücretsiz, tramvay çalışma saatleri yılbaşı, metrobüs ek sefer planı, şehir hatları ek seferler, yılbaşı gecesi güvenlik önlemleri, istanbul ulaşım yılbaşı düzenlemeleri

İstanbulkart sahipleri dikkat: İBB'den 1 Ocak kararı

12:49 30.12.2024
© AAİstanbul toplu taşıma
İstanbul toplu taşıma - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2024
© AA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 1 Ocak günü toplu taşıma araçlarının kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri için ücretsiz olacağını duyurdu. Yılbaşı gecesi ve yeni yılın ilk gününde güvenlik, ulaşım ve acil durumlar için ek önlemler alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yılbaşı günü İstanbulluların toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabileceğini açıkladı. Bu imkan, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerini kapsayacak. Resmi tatil olan 1 Ocak için alınan bu karar, şehirdeki yılbaşı yoğunluğunu rahatlatmayı amaçlıyor.
Yılbaşı gecesi için İBB, toplu taşımada yoğunluğa karşı kapsamlı önlemler aldı:
İETT: 31 Aralık gecesi 25 hatta 304 ek sefer, metrobüs için ise 221 ek sefer planlandı.
Metro: Çoğu metro hattı 24 saat açık olacak.
Tramvay ve füniküler hatları, 1 Ocak saat 02.00’ye kadar hizmet verecek.
Şehir Hatları: Yoğunluk durumuna göre ek seferler düzenlenecek.

Denetimler artırılacak

İBB, yılbaşı gecesi güvenliği artırmak amacıyla denetimlerini sıkılaştırdı. Zabıta ekipleri, meydanlar, ana arterler ve sahillerde aktif görev yapacak. Tüketici hakları ihlalleri, dilencilik, izinsiz ilan ve reklamlar gibi olumsuz durumlara anında müdahale edilecek.
Şehir, kamera sistemleriyle 24 saat izlenecek, gerektiğinde ekiplere yönlendirme yapılacak. Taksiler, otogarlar ve toplu taşıma araçları denetim kapsamına alındı. Özellikle Bayrampaşa ve Ataşehir Meyve Sebze Halleri ile Gürpınar Su Ürünleri Hali sıkı bir şekilde kontrol edilecek.

Olası acil durumlara karşı hazırlık

İBB, olumsuz hava koşulları ve acil durumlara karşı tüm ekipleri hazır bekletiyor:
İtfaiye ve sağlık ekipleri, tam kadro görev başında olacak.
İSKİ ekipleri, su ve kanalizasyon arızalarına anında müdahale edecek.
Yol bakım ve altyapı koordinasyon ekipleri, hava koşullarına karşı teyakkuzda olacak.
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