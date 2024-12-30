https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/istanbulkart-sahipleri-dikkat-ibbden-1-ocak-karari-1092175340.html

İstanbulkart sahipleri dikkat: İBB'den 1 Ocak kararı

İstanbulkart sahipleri dikkat: İBB'den 1 Ocak kararı

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 1 Ocak günü toplu taşıma araçlarının kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri için ücretsiz olacağını duyurdu. Yılbaşı... 30.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-30T12:49+0300

2024-12-30T12:49+0300

2024-12-30T12:49+0300

türkiye

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

istanbulkart

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yılbaşı günü İstanbulluların toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabileceğini açıkladı. Bu imkan, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerini kapsayacak. Resmi tatil olan 1 Ocak için alınan bu karar, şehirdeki yılbaşı yoğunluğunu rahatlatmayı amaçlıyor.Yılbaşı gecesi için İBB, toplu taşımada yoğunluğa karşı kapsamlı önlemler aldı:Denetimler artırılacakİBB, yılbaşı gecesi güvenliği artırmak amacıyla denetimlerini sıkılaştırdı. Zabıta ekipleri, meydanlar, ana arterler ve sahillerde aktif görev yapacak. Tüketici hakları ihlalleri, dilencilik, izinsiz ilan ve reklamlar gibi olumsuz durumlara anında müdahale edilecek.Şehir, kamera sistemleriyle 24 saat izlenecek, gerektiğinde ekiplere yönlendirme yapılacak. Taksiler, otogarlar ve toplu taşıma araçları denetim kapsamına alındı. Özellikle Bayrampaşa ve Ataşehir Meyve Sebze Halleri ile Gürpınar Su Ürünleri Hali sıkı bir şekilde kontrol edilecek.Olası acil durumlara karşı hazırlıkİBB, olumsuz hava koşulları ve acil durumlara karşı tüm ekipleri hazır bekletiyor:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/istanbul-valiligi-31-aralik-kararini-duyurdu-okul-saatleri-icin-degisiklik-1092172382.html

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